Shakira ngầm chi phối World Cup?

Việc chi phối kết quả trên sân có thể là sự trùng hợp, nhưng về mặt âm nhạc, Shakira đã chứng minh cô chính là nữ hoàng của giải đấu.

Shakira được mệnh danh là "nữ hoàng World Cup" khi những ca khúc của cô đã gắn liền với giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Năm nay, Shakira đã quay lại và "giải cứu" nhạc World Cup với siêu phẩm Dai Dai gây bão khắp toàn cầu. Việc nữ ca sĩ thường xuyên xuất hiện trên khán đài để cổ vũ các đội tuyển cũng khiến dân mạng phát sốt trước nhan sắc không lão hóa chuẩn "ma cà rồng".

Đến nay, khi World Cup đã đi đến vòng Bán kết, netizen đã phát hiện một sự trùng hợp thú vị của 4 đội tuyển mạnh nhất giải. Cụ thể, 4 cầu thủ tham gia MV Dai Dai gồm Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappe (Pháp), Harry Kane (Anh), Rodri (Tây Ban Nha) đều đã lọt đến vòng Bán kết. Họ còn là những hạt nhân quan trọng trong lối chơi, dẫn dắt đội tuyển vào đến top 4 mạnh nhất World Cup 2026.

Shakira "giải cứu" World Cup 2026 với Dai Dai. Clip: YouTube

4 cầu thủ tham gia MV Dai Dai gồm Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappe (Pháp), Harry Kane (Anh), Rodri (Tây Ban Nha) đều đã lọt đến vòng Bán kết. Ảnh: YouTube

Mở rộng ra, có 12 cầu thủ tham gia vào MV Dai Dai của Shakira thì có đến 10 người lọt đến vòng 1/8. Với những sự trùng hợp trên, netizen bắt đầu bàn tán rôm rả. Liệu đây có phải chỉ là sự trùng hợp do Shakira mời những cầu thủ hàng đầu đóng MV? Hay do "vía" của nữ hoàng World Cup quá may mắn nên đã giúp các cầu thủ đi sâu trong giải đấu?

Nhiều người đùa vui rằng Shakira đã thực sự "chi phối" giải đấu. Việc chi phối kết quả trên sân có thể là sự trùng hợp, nhưng về mặt âm nhạc, Shakira đã chứng minh cô chính là nữ hoàng của giải đấu. Ca khúc Dai Dai được khen ngợi sôi động, mang không khí bóng đá hơn hẳn Lighter của Jelly Roll hay Goals của Lisa (BLACKPINK).

Shakira thống trị World Cup với ca khúc Dai Dai. Ảnh: X

Dai Dai chính thức trở thành MV phát hành trong năm 2026 sở hữu nhiều lượt xem nhất trên YouTube, vượt qua thành tích trước đó của ca khúc nhạc Ấn Độ Pavazha Malli. Giữa lúc World Cup đang diễn ra, Shakira một lúc nắm giữ 2 vị trí đầu bảng BXH YouTube toàn cầu với Dai Dai ở #1 và Waka Waka ở #2. Không chỉ thắng lớn trên YouTube, Dai Dai còn tạo dấu ấn trên Spotify. Ca khúc đã hoàn thành 7 ngày liên tiếp trong Top 10 Spotify Global với vị trí cao nhất là hạng 5. Thành tích này cũng giúp Dai Dai trở thành ca khúc nhạc World Cup đầu tiên trong lịch sử lọt Top 10 Spotify toàn cầu suốt một tuần liên tiếp.

Cô xứng danh nữ hoàng World Cup. Ảnh: X

Sinh năm 1977 tại Colombia, Shakira đã bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm và nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. Sự nghiệp của cô là một bản danh sách dài những kỷ lục: hơn 80 triệu đĩa nhạc bán ra, 3 giải Grammy và 14 giải Latin Grammy. Nhắc đến Shakira, người ta nhắc đến sự đa tài khi cô có thể hát, nhảy, sáng tác và chơi nhiều loại nhạc cụ.

Tuy nhiên, đỉnh cao âm nhạc mà Shakira để lại cho nhân loại chính là danh xưng "Nữ hoàng World Cup". Kể từ năm 2006, cô đã trở thành "linh hồn" của những kỳ đại hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Năm 2006, cả thế giới đã phải lắc hông theo giai điệu Hips Don't Lie của mỹ nhân này. Ca khúc Waka Waka (This Time for Africa) tại World Cup 2010 không chỉ đơn thuần là một bài hát cổ động, mà nó đã vượt xa khỏi giới hạn của âm nhạc để trở thành biểu tượng của sự đoàn kết và niềm vui nhân loại.

Nối tiếp chuỗi thành công, Shakira chiếm lĩnh World Cup 2014 với ca khúc sôi động hào hùng La La La. Đại hội bóng đá thế giới toàn cầu dường như đã kém phần sôi động khi Shakira không phát hành nhạc mới vào các kỳ năm 2018 và 2022. May mắn là đến năm 2026, nữ ca sĩ đã quay trở lại "giải cứu" World Cup với nhạc phẩm Dai Dai.

Ảnh: X

Shakira có sự nghiệp âm nhạc đồ sộ và gắn liền với giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Ảnh: X

Khi sự nghiệp ở đỉnh cao, Shakira chọn gắn kết cuộc đời mình với ngôi sao bóng đá người Tây Ban Nha Gerard Piqué. Chuyện tình của họ bắt đầu sau khi cả hai gặp nhau tại MV Waka Waka vào năm 2010. Trong mắt công chúng, họ là một cặp đôi vàng: Shakira xinh đẹp, tài năng; Piqué đang ở đỉnh cao phong độ và danh tiếng. Bất chấp khoảng cách lên đến 10 tuổi, cặp đôi chị em vẫn gắn bó với nhau bền chặt. Họ có với nhau hai cậu con trai kháu khỉnh và một tổ ấm tưởng chừng như không gì có thể lay chuyển suốt 11 năm trời.

Đến năm 2022, vụ bê bối ngoại tình của Piqué đã nổ ra như một cơn địa chấn, và chi tiết phát hiện sự việc lại trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất mạng xã hội thời điểm đó. Theo những chia sẻ và các nguồn tin uy tín, sự nghi ngờ của Shakira bắt đầu khi cô đi công tác xa trở về nhà. Trong tủ lạnh của gia đình, cô phát hiện một hũ mứt dâu – loại mứt mà cả Piqué và hai con trai đều không hề yêu thích và gần như không bao giờ ăn. Với sự nhạy cảm của một người phụ nữ, Shakira nhận ra sự hiện diện bất thường này không thể là ngẫu nhiên. Sau khi xâu chuỗi những manh mối, cô bàng hoàng nhận ra ngôi nhà của mình đã bị xâm phạm bởi sự xuất hiện của "người thứ ba".

Cặp đôi ở bên nhau 11 năm và có 2 con trai. Ảnh: X

Cuộc chia tay vào giữa năm 2022 đã trở thành tâm điểm của truyền thông toàn cầu. Nhưng thay vì chìm đắm trong đau khổ, Shakira đã chọn cách trả lời bằng âm nhạc. Ca khúc BZRP Music Sessions #53 ra đời như một "quả bom" phá vỡ mọi quy tắc. Trong đó, cô không ngần ngại chỉ trích gay gắt người cũ với những câu hát đắt giá: "Anh đổi một chiếc Ferrari lấy một chiếc Twingo, anh đổi một chiếc Rolex lấy một chiếc Casio".

Lời bài hát không chỉ là sự trút bỏ nỗi lòng, mà còn là tuyên ngôn về lòng tự tôn của người phụ nữ hiện đại. Bản nhạc đã phá vỡ 14 kỷ lục Guinness thế giới và trở thành bài hát Latin có lượt nghe cao nhất trên Spotify. Qua biến cố, công chúng thấy một Shakira bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn và không hề nao núng trước những tổn thương.