Vóc dáng Shakira ở tuổi 49 gây sốt

Hình ảnh mới của Shakira tại Miami (Mỹ) thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc nghỉ dưỡng của nữ ca sĩ trước khi góp mặt trong chương trình biểu diễn tại chung kết World Cup 2026.

Theo Hola, Shakira thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại Miami (Mỹ) với trang phục đi biển tông đỏ nổi bật. Loạt ảnh được ghi lại lúc nữ ca sĩ tận hưởng thời gian nghỉ ngơi bên bến tàu, trước khi trở lại với các hoạt động liên quan đến trận chung kết World Cup.

Trong loạt ảnh, Shakira diện bikini đỏ, điểm nhấn là các chi tiết tua rua trên cả áo và quần. Cô kết hợp trang phục cùng váy ngắn đồng màu và kính râm. Vóc dáng thon gọn của Shakira ở tuổi 49 gây sốt khắp các diễn đàn.

Loạt ảnh được chụp trước trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup giữa Colombia và Thụy Sĩ. Ở trận đấu này, đội tuyển Colombia không thể giành quyền đi tiếp sau thất bại trước đại diện châu Âu. Kết quả khiến Colombia dừng bước tại giải đấu. Argentina là đại diện Nam Mỹ còn lại góp mặt ở vòng tiếp theo.

Shakira cũng đang chuẩn bị cho một trong những sự kiện âm nhạc đáng chú ý trong năm. Ngày 19/7, cô trình diễn ca khúc chủ đề của World Cup tại lễ bế mạc và chương trình biểu diễn giữa trận chung kết. Đây được xem là màn xuất hiện được nhiều khán giả chờ đợi, đánh dấu lần trở lại của nữ ca sĩ trên sân khấu của sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh.

Chương trình còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ quốc tế như Justin Bieber, Madonna, Coldplay và BTS. Theo thông tin từ ESPN, phần biểu diễn giữa trận dự kiến kéo dài khoảng 11 phút và do Chris Martin đảm nhận vai trò dàn dựng.

Shakira biểu diễn trong trận chung kết World Cup ngày 19/7.

Ban tổ chức cho biết chương trình không chỉ mang ý nghĩa giải trí mà còn hướng đến hoạt động gây quỹ cho Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu của FIFA. Mục tiêu của chiến dịch là huy động khoảng 100 triệu USD nhằm hỗ trợ trẻ em trên thế giới tiếp cận giáo dục và các hoạt động thể thao.

Chia sẻ về ca khúc trình diễn tại chung kết World Cup, Shakira cho biết đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt. Bài hát không chỉ phục vụ cho sự kiện âm nhạc mà còn truyền tải thông điệp về tầm quan trọng của giáo dục đối với trẻ em. Việc đầu tư cho giáo dục tạo thêm nhiều cơ hội để trẻ em phát triển và hiện thực hóa ước mơ.

Ngoài các nghệ sĩ nổi tiếng, chương trình còn có sự góp mặt của ca sĩ Burna Boy, nhạc trưởng Gustavo Dudamel cùng dàn hợp xướng PS22 đến từ Staten Island, New York. Sự kết hợp của nhiều nghệ sĩ thuộc các dòng nhạc và quốc gia khác nhau được kỳ vọng mang đến màn trình diễn đa sắc màu trong đêm chung kết World Cup.