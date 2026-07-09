Mẹ đơn thân lấy chồng kém 6 tuổi là diễn viên Việt nổi tiếng, được cưng chiều như em bé

Mẹ đơn thân có một con riêng không giấu được niềm hạnh phúc khi chồng là diễn viên nổi tiếng cưng chiều như em bé.

Sau gần 3 năm về chung một nhà, MC Bạch Lan Phương và diễn viên Huỳnh Anh vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân ngọt ngào. Trên trang cá nhân, Bạch Lan Phương liên tục chia sẻ những khoảnh khắc được ông xã yêu thương, chăm sóc như một em bé.



Trong một bài viết, cô tiết lộ cách Huỳnh Anh luôn dành cho mình những cử chỉ tình cảm rất đời thường.

"Chồng em hay xoa đầu, véo má rồi bảo: 'Thương mình lắm'. Mà nghịch lý ở chỗ, người đời càng thóa mạ, càng bôi nhọ em, chồng em lại càng thương em hơn. Yêu mà, thế gian chỉ còn có 2 người thôi", cô viết.

Bạch Lan Phương được chồng sấy tóc...

... và yêu chiều cô như em bé.

Ở một bài đăng khác, Bạch Lan Phương khoe món quà giản dị nhưng đầy ý nghĩa do chồng chuẩn bị. Cô kể, khi trở về nhà đã thấy Huỳnh Anh đặt sẵn một đôi giày mới và hào hứng nói: "Màu xinh quá. Chồng thấy đẹp với cả có chữ Messi nên chồng mua cho vợ".

Nữ MC bày tỏ, giá trị của món quà không nằm ở đắt hay rẻ mà ở sự quan tâm của người đàn ông dành cho mình.

"Thật ra, cảm giác được mua tặng một căn biệt thự, một chiếc siêu xe hay một chiếc túi hiệu hay việc được tặng một đôi giày từ người đàn ông của mình đều giống nhau, đó là cảm giác của hạnh phúc, của việc được yêu thương và quan tâm. Nhất là chồng mình, nhìn thấy cái gì cũng đều nghĩ đến việc mua cho vợ", cô chia sẻ.

Mới đây nhất, Bạch Lan Phương tiếp tục khiến cư dân mạng thích thú khi đăng tải đoạn clip được Huỳnh Anh ân cần sấy tóc sau khi gội đầu. Đi kèm video, cô hài hước tự nhận mình là "em bé trung niên".

"Một chiếc 'em bé trung niên' chẳng biết làm gì, lúc nào cũng: 'Chồng ơi'. Các vợ cứ chê em già xấu làm gì. Em nói các vợ nghe này, xinh mà được yêu thì là chuyện bình thường. Không xinh mà vẫn được yêu thì mới thú vị chứ. Em mà có điều ước là em ước mỗi chị em mình có một người yêu chiều, không ai phải tị với ai, cả thế gian hạnh phúc", cô viết.

Mối tình của Bạch Lan Phương và Huỳnh Anh từng nhận được nhiều sự quan tâm khi công khai vào năm 2020. Thời điểm đó, chuyện tình "chị hơn em 6 tuổi" khiến cặp đôi không ít lần đối diện với những ý kiến trái chiều. Đặc biệt nữ MC thường xuyên bị chê bai nhan sắc không xinh đẹp, quá lệch so với Huỳnh Anh. Bên cạnh đó, việc cô từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và là mẹ đơn thân của một cô con gái cũng khiến nhiều người soi mói.

Bất chấp khoảng cách tuổi tác và những lời bàn tán, Huỳnh Anh luôn thể hiện sự yêu thương, đồng hành cùng bạn gái. Tháng 4/2021, nam diễn viên cầu hôn Bạch Lan Phương trong chuyến du lịch và đến năm tháng 4/2024, cả hai chính thức đăng ký kết hôn. Kể từ đó, Huỳnh Anh nhiều lần khẳng định luôn yêu thương cả vợ lẫn con riêng của cô, xem bé như con ruột.