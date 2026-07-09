Sau khi sang Mỹ định cư, nữ diễn viên rút khỏi các hoạt động nghệ thuật.

Gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt những năm 2000

Kim Hiền sinh năm 1982 tại TP.HCM, tham gia nghệ thuật từ khi còn nhỏ và nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt những năm 2000. Cô ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Hương phù sa, Dốc tình, Mùi ngò gai, Gia đình phép thuật, Thiên mệnh anh hùng...

Trong số đó, Hương phù sa và Dốc tình là hai tác phẩm mà Kim Hiền và Tăng Thanh Hà cùng tham gia diễn xuất. Kim Hiền dù nhiều tuổi hơn nhưng từng đóng vai em gái của Tăng Thanh Hà trên phim. Không chỉ được yêu mến bởi lối diễn xuất tự nhiên, Kim Hiền còn sở hữu vẻ đẹp đậm chất Á Đông cùng hình ảnh gần gũi, trở thành một trong những nữ diễn viên được khán giả yêu thích của màn ảnh phía Nam trong giai đoạn này.

Kim Hiền ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Hương phù sa, Dốc tình, Mùi ngò gai, Gia đình phép thuật, Thiên mệnh anh hùng... Ảnh: Tổng hợp

Hương phù sa và Dốc tình là hai tác phẩm mà Kim Hiền và Tăng Thanh Hà cùng tham gia diễn xuất.

Trước khi Kim Hiền sang Mỹ, Hà Tăng còn gặp mặt để tiễn biệt người bạn thân thiết. Ảnh: Tổng hợp

Hai lần kết hôn đều dang dở

Đời tư của Kim Hiền từng trải qua không ít sóng gió. Năm 2010, nữ diễn viên kết hôn với DJ Phong sau nhiều năm tìm hiểu và có một con trai chung là bé Sonic. Tuy nhiên, chỉ khoảng hai tháng sau lễ cưới, cả hai quyết định ly hôn. Sau này, Kim Hiền từng chia sẻ cô phát hiện chồng phản bội và lựa chọn chấm dứt cuộc hôn nhân để bảo vệ bản thân cũng như con trai.

Đến năm 2014, Kim Hiền tìm được hạnh phúc mới khi kết hôn với doanh nhân Việt kiều Andy Hải Lê. Sau lễ cưới, cô đưa con trai sang Mỹ sinh sống cùng chồng vào năm 2015. Tưởng chừng đã có cuộc sống viên mãn nơi xứ người, nhưng đến tháng 7/2025, Kim Hiền bất ngờ xác nhận đã hoàn tất thủ tục ly hôn với người chồng thứ hai sau gần 8 năm chung sống.

Nữ diễn viên cho biết cả hai đã ly thân từ năm 2023 trước khi chính thức khép lại cuộc hôn nhân. Dù không còn đồng hành với nhau, Kim Hiền khẳng định cả hai vẫn giữ sự tôn trọng để cùng chăm sóc các con.

Năm 2010, Kim Hiền kết hôn với DJ Hoàng Phong sau 6 năm yêu nhau nhưng chia tay sau 2 tháng. Ảnh: Tổng hợp

Tháng 7/2025, Kim Hiền bất ngờ xác nhận đã hoàn tất thủ tục ly hôn với người chồng thứ hai sau gần 8 năm chung sống. Ảnh: Tổng hợp

Cuộc sống tại Mỹ sau khi rời showbiz

Sau khi sang Mỹ định cư, Kim Hiền gần như rút khỏi các hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam để dành thời gian chăm lo cho gia đình và xây dựng cuộc sống mới. Dù không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như trước, nữ diễn viên vẫn duy trì nguồn thu nhập ổn định nhờ nhiều công việc khác nhau. Cô hiện làm MC cho một số chương trình dành cho cộng đồng người Việt tại Mỹ, tham gia các dự án phim chiếu mạng, đồng thời phát triển công việc kinh doanh riêng.

Bên cạnh đó, Kim Hiền còn xây dựng kênh YouTube cá nhân, thường xuyên ghi lại cuộc sống nơi xứ người cũng như giới thiệu những địa điểm nổi tiếng, văn hóa và trải nghiệm tại Mỹ đến khán giả. Nhờ công việc ổn định, nữ diễn viên có cuộc sống khá thoải mái về kinh tế. Cách đây không lâu, cô cùng các con chuyển sang căn nhà mới khang trang và gây chú ý khi tậu chiếc ô tô trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Kim Hiền lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn, dành phần lớn thời gian cho các con và những dự định cá nhân. Ở tuổi 44, nữ diễn viên vẫn được nhiều khán giả khen ngợi bởi nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn cùng tinh thần lạc quan sau nhiều biến cố.

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Kim Hiền lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Ảnh: FBNV