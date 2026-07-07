Nam ca sĩ quan niệm hôn nhân cần đến đúng thời điểm và đúng người nên không muốn vội vàng chỉ vì áp lực tuổi tác.

Từ diễn viên múa đến giọng ca được yêu mến

Phi Hùng tên thật là Nguyễn Phi Hùng, sinh năm 1977 tại TP.HCM. Ít ai biết trước khi thành danh với vai trò ca sĩ, anh từng là diễn viên múa của Đoàn Ca múa nhạc Bông Sen và có nhiều năm theo đuổi nghệ thuật múa chuyên nghiệp.

Nhờ ngoại hình sáng, khả năng vũ đạo tốt cùng chất giọng ấm áp, Phi Hùng dần chuyển hướng sang ca hát vào cuối những năm 1990. Anh nhanh chóng ghi dấu ấn qua loạt ca khúc như Dáng em, Anh không muốn bất công với em, Mưa tuyệt vọng, Bên em, Tình đơn phương... trở thành một trong những nam ca sĩ được yêu thích của thế hệ 8X, 9X.

Bên cạnh ca hát, Phi Hùng còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Anh từng tham gia nhiều bộ phim như Hải âu, Dốc tình, Lục Vân Tiên, Mưa thủy tinh... và ghi điểm nhờ ngoại hình điển trai cùng lối diễn xuất tự nhiên.

Nguyễn Phi Hùng từng là một diễn viên múa ballet trước khi bén duyên với âm nhạc. Ảnh: FBNV

U50 vẫn độc thân, không đặt nặng chuyện kết hôn

Sở hữu ngoại hình điển trai chuẩn soái ca cùng giọng hát truyền cảm, anh từng làm say lòng biết bao khán giả. Dù ở độ tuổi U50, nam ca sĩ vẫn không vội nghĩ đến chuyện lập gia đình. Ở tuổi 49, Phi Hùng vẫn là một trong những nghệ sĩ độc thân của showbiz Việt. Chuyện tình cảm của nam ca sĩ nhiều năm qua luôn nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Phi Hùng cho biết anh chưa bao giờ đặt nặng chuyện phải kết hôn. Nam ca sĩ quan niệm hôn nhân cần đến đúng thời điểm và đúng người nên không muốn vội vàng chỉ vì áp lực tuổi tác.

Ở tuổi U50, Phi Hùng vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân. Ảnh: FBNV

Anh từng chia sẻ bản thân cũng không cảm thấy cô đơn bởi luôn có gia đình, bạn bè và công việc đồng hành. Với Phi Hùng, điều quan trọng nhất hiện nay là giữ gìn sức khỏe, theo đuổi đam mê nghệ thuật và tận hưởng cuộc sống bình yên. Mỗi khi được hỏi về kế hoạch lập gia đình, nam ca sĩ thường chỉ mỉm cười cho biết anh vẫn để mọi thứ diễn ra theo duyên số.

Trong một chương trình, Nguyễn Phi Hùng nói về cuộc sống độc thân và tin đồn giới tính do không cưới vợ. "Tôi không nặng đầu về tin đồn giới tính. Khán giả yêu mến tôi đủ hiểu tôi thế nào. Tôi cũng không muốn nói nhiều về vấn đề này vì tôi tôn trọng giới tính của mỗi người", Nguyễn Phi Hùng nói.

Nam ca sĩ quan niệm hôn nhân cần đến đúng thời điểm và đúng người nên không muốn vội vàng chỉ vì áp lực tuổi tác. Ảnh: FBNV

Dù hoạt động showbiz Việt đã lâu, Phi Hùng hiện tại vẫn được khen ngợi vẻ ngoài trẻ trung. Ảnh: FBNV

Sở hữu biệt thự sân vườn rộng 3.000m²

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Phi Hùng tích lũy tài sản giá trị. Nam ca sĩ còn sở hữu cơ ngơi sân vườn rộng hơn 3.000m² tại Củ Chi (TP.HCM), khiến nhiều khán giả không khỏi trầm trồ mỗi khi anh chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội.

Không gian sống của Phi Hùng được thiết kế theo phong cách gần gũi với thiên nhiên, phủ kín cây xanh, hồ cá, vườn trái cây và khu vực trồng rau sạch. Đây cũng là nơi nam ca sĩ lựa chọn gắn bó sau những ngày bận rộn với công việc, tận hưởng cuộc sống bình yên giữa không gian rộng rãi, thoáng đãng.