Khi mới 19 tuổi, người đẹp này đã đăng quang cuộc thi Hoa hậu.

Tuổi thơ gắn với đồng ruộng, 19 tuổi đã đăng quang Hoa hậu

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa trong một gia đình làm nông. Trước khi trở thành Hoa hậu Việt Nam, người đẹp từng nhiều lần chia sẻ tuổi thơ gắn liền với cánh đồng, những buổi theo bố mẹ ra ruộng cấy lúa và phụ giúp công việc nhà. Hình ảnh cô gái chân chất, giản dị ở quê từng gây nhiều thiện cảm với khán giả.

Năm 2020, khi đang là sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đỗ Hà đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam và vượt qua nhiều thí sinh để đăng quang ngôi vị cao nhất. Ở tuổi 19, cô gây ấn tượng nhờ chiều cao 1,75m, gương mặt khả ái cùng phong thái tự tin.

Sau đăng quang, Đỗ Hà đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2021 và lọt Top 13 chung cuộc. Đây được xem là thành tích nổi bật của đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế thời điểm đó. Sau cuộc thi, nàng hậu tích cực tham gia các hoạt động giải trí.

Đỗ Hà đăng quang Hoa hậu khi mới 19 tuổi. Ảnh: FBNV

Trước khi trở thành Hoa hậu Việt Nam, người đẹp từng nhiều lần chia sẻ tuổi thơ gắn liền với cánh đồng, những buổi theo bố mẹ ra ruộng cấy lúa. Ảnh: Tổng hợp

Lấy chồng thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ

Sau thời gian yêu kín tiếng, tháng 10/2025, Đỗ Hà chính thức lên xe hoa với doanh nhân Viết Vương. Ông xã của nàng hậu được biết đến là thiếu gia của một tập đoàn lớn. Sau đám cưới, Đỗ Hà gần như rút khỏi các sự kiện giải trí. Nếu trước đây cô thường xuyên góp mặt trên thảm đỏ, sàn diễn thời trang hay các hoạt động của giới showbiz thì hiện tại tần suất xuất hiện đã giảm đáng kể. Thay vào đó, nàng hậu dành nhiều thời gian cho gia đình và công việc.

Dù ít lộ diện trước truyền thông, Đỗ Hà vẫn duy trì hoạt động trên mạng xã hội. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, những chuyến du lịch, cuộc sống thường nhật cũng như các khoảnh khắc bên bạn bè. Mỗi lần cập nhật, nhan sắc rạng rỡ và phong cách sang trọng của nàng hậu đều nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Hậu kết hôn, Đỗ Hà còn có cuộc sống sang chảnh nhiều người mơ ước. Cô liên tục check-in tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp... khiến cư dân mạng ví von Đỗ Hà "đi nước ngoài như đi chợ". Mỗi lần xuất hiện ở nước ngoài, Hoa hậu Việt Nam 2020 đều gây chú ý với phong cách thời trang thanh lịch, sang trọng cùng thần thái rạng rỡ.

Hoa hậu gen Z và doanh nhân Viết Vương về chung một nhà vào cuối năm 2025. Ảnh: FBNV

Kể từ khi chính thức về chung một nhà với Viết Vương, Đỗ Hà gần như không còn xuất hiện dày đặc tại các sự kiện giải trí như trước. Ảnh: FBNV

Cô liên tục check-in tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp... khiến cư dân mạng ví von Đỗ Hà "đi nước ngoài như đi chợ".

Chồng của Đỗ Hà là Nguyễn Viết Vương, doanh nhân sinh năm 1994, đồng thời là con trai ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải. Gia đình nhà chồng nàng hậu được biết đến là một trong những tên tuổi lớn trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông, đứng sau nhiều dự án cao tốc, quốc lộ trọng điểm trên cả nước. Chính vì gia thế kín tiếng nhưng có tiềm lực của nhà chồng mà cuộc sống sau hôn nhân của Đỗ Hà luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Anh là con trai ông Nguyễn Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, một trong những doanh nghiệp tư nhân có tiếng trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng hạ tầng giao thông tại Việt Nam. Ảnh: FBNV

Vướng nghi vấn mang thai sau khi kết hôn

Thời gian gần đây, Đỗ Hà nhiều lần trở thành tâm điểm bàn tán khi để lộ vòng hai có phần đầy đặn trong một số hình ảnh đời thường. Bên cạnh đó, việc nàng hậu ưu tiên những thiết kế dáng suông rộng hoặc khéo léo che bụng khi xuất hiện cũng khiến cư dân mạng liên tục đặt nghi vấn cô đang mang thai con đầu lòng.

Đến nay, Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận những đồn đoán này. Chính vì giữ kín cuộc sống sau kết hôn nên mỗi lần Đỗ Hà xuất hiện đều nhanh chóng trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn luận.