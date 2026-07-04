Tăng Nhật Tuệ đã nghiện ma tuý từ 5 năm trước

Những lời khai mới của Tăng Nhật Tuệ liên quan đến việc sử dụng ma túy đang tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận.

Sau khi Tăng Nhật Tuệ bị bắt giữ để điều tra liên quan đến ma túy, mọi diễn biến của vụ việc đều trở thành tâm điểm chú ý. Mới đây, trong lời khai với cơ quan chức năng, nam nhạc sĩ - diễn viên gây chú ý khi thừa nhận từng nghiện ma túy từ khoảng 5 năm trước, đã tự cai thành công nhưng đến đầu tháng 5/2026 mới sử dụng trở lại.

Trong đoạn lời khai được cơ quan chức năng công bố, Tăng Nhật Tuệ giới thiệu: "Đối với công việc của mình thì tôi còn một cái tên gọi là nghệ danh, đó là Tăng Nhật Tuệ." Sau đó, anh thừa nhận từng có thời gian nghiện ma túy.

Cụ thể, nam nhạc sĩ khai: "Thật sự đã có nghiện cách đây 5 năm, sau đó tôi cũng đã tự cai được. Mới gần đây, vào đầu tháng 5 năm 2026 thì tôi mới trở lại sử dụng lại". Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ bởi trước đó, hình ảnh Tăng Nhật Tuệ trên mạng xã hội vẫn khá kín tiếng. Từ khoảng giữa năm 2026, trang cá nhân của anh cũng không còn cập nhật bài viết mới, khác hẳn với giai đoạn trước khi thường xuyên chia sẻ về công việc và cuộc sống.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 5/2026, anh mới sử dụng trở lại. Nguồn: VTV9

Trước đó, sau khi Tăng Nhật Tuệ bị bắt giữ để điều tra liên quan đến ma túy, một người bạn thân đã chia sẻ tình hình của nam nghệ sĩ và gia đình. Theo người này, mẹ của Tăng Nhật Tuệ hiện vẫn giữ được tinh thần mạnh mẽ.

Người bạn cũng cho biết Tăng Nhật Tuệ đang hợp tác với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra. Những chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, đặc biệt khi nam nghệ sĩ từng có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Tăng Nhật Tuệ có thái độ hợp tác với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra. Nguồn: FBNV

Sáng 3/7, Công an phường Chánh Hưng thông báo triệt phá đường dây ma túy lớn, bắt 48 đối tượng. Qua kiểm tra, khám xét, lực lượng công an thu giữ ma túy các loại gồm methamphetamine, ketamine, MDMA cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy, 49 điện thoại di động, 4 máy tính bảng, một laptop và 14 xe gắn máy.

Trong số 48 đối tượng bị xử lý có Lê Duy Linh (40 tuổi, nghệ danh Tăng Nhật Tuệ). Cơ quan chức năng xác định Tăng Nhật Tuệ có dấu hiệu tổ chức sử dụng và hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tăng Nhật Tuệ bị bắt giữ trong đường dây cùng 48 đối tượng khác. Nguồn: Cơ quan cung cấp

Tăng Nhật Tuệ tên thật là Lê Duy Linh, sinh năm 1986 tại Hà Nội. Anh từng được biết đến với nhiều vai trò như ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và từng là VJ của các chương trình dành cho giới trẻ. Trong lĩnh vực âm nhạc, Tăng Nhật Tuệ sở hữu hơn 150 sáng tác, nhiều ca khúc được các ca sĩ nổi tiếng thể hiện. Song song đó, anh còn tham gia hơn 50 bộ phim truyền hình và phim dành cho tuổi teen như Bộ tứ 10A8, Chít và Pi, Vũ điệu xì tin... và từng tạo được dấu ấn với khán giả qua nhiều vai diễn.

Việc Tăng Nhật Tuệ thừa nhận từng nghiện ma túy từ khoảng 5 năm trước, sau đó tự cai rồi tái sử dụng từ tháng 5/2026 là một trong những thông tin mới đáng chú ý trong quá trình điều tra vụ việc. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan theo quy định của pháp luật.