Giọng ca sinh năm 1995 từng thừa nhận bản thân trải qua trầm cảm vì áp lực và bạo lực mạng.

Từng là một trong những giọng ca đắt show của Vpop, Hương Tràm khiến cả showbiz ngỡ ngàng khi bất ngờ tuyên bố tạm dừng sự nghiệp để sang Mỹ du học vào năm 2019. Quyết định rời ánh đèn sân khấu ở thời điểm đang sở hữu loạt bản hit đình đám từng khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Sau gần 7 năm, nữ ca sĩ không chỉ trở lại với diện mạo khác lạ mà còn có nhiều thay đổi trong cuộc sống, sự nghiệp.

Hương Tràm hiện tại đã có sự thay đổi 180 độ so với thời điểm mới bước chân vào showbiz. Ảnh: Tổng hợp

Quán quân Giọng hát Việt ở tuổi 17

Hương Tràm sinh năm 1995 tại Nghệ An, lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố cô là NSND Phạm Tiến Dũng, từng là ca sĩ, diễn viên của Đoàn Ca múa Nhạc dân tộc Nghệ An và giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An. Mẹ cô cũng từng công tác tại Đoàn Ca múa Nhạc Nghệ An. Chính môi trường ấy đã nuôi dưỡng niềm đam mê ca hát của Hương Tràm từ nhỏ.

Năm 2012, khi mới 17 tuổi, Hương Tràm đoạt ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên dưới sự dẫn dắt của ca sĩ Thu Minh. Chiến thắng này không chỉ giúp cô trở thành quán quân trẻ nhất lịch sử chương trình mà còn mở ra một hành trình đầy rực rỡ trong âm nhạc.

Những năm sau đó, Hương Tràm liên tiếp ghi dấu với loạt ca khúc đình đám như Ngốc, Cho em gần anh thêm chút nữa, Em gái mưa, Duyên mình lỡ, Anh, Ta còn thuộc về nhau... Nhờ chất giọng nội lực cùng khả năng truyền tải cảm xúc, cô nhanh chóng vươn lên hàng ngũ những nữ ca sĩ hàng đầu Vpop và được xem là "bảo chứng" cho những bản ballad triệu view.

Hương Tràm được công chúng biết đến sau khi đoạt Quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Ảnh: Tổng hợp

Hương Tràm liên tiếp ghi dấu với loạt ca khúc đình đám như Ngốc, Cho em gần anh thêm chút nữa, Em gái mưa, Duyên mình lỡ, Anh, Ta còn thuộc về nhau... Ảnh: FBNV

Tạm dừng sự nghiệp ở đỉnh cao để sang Mỹ du học

Tháng 5/2019, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn phát triển mạnh, Hương Tràm bất ngờ thông báo tạm dừng hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam để sang Mỹ học tập và phát triển bản thân. Quyết định này khiến nhiều khán giả tiếc nuối bởi thời điểm đó cô vẫn là một trong những giọng ca đắt show và liên tục sở hữu các ca khúc đạt hàng chục triệu lượt nghe. Ở Mỹ, Hương Tràm bắt đầu một nhịp sống hoàn toàn khác. Bên cạnh việc học tập, cô dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe, rèn luyện bản thân và thi thoảng tham gia biểu diễn phục vụ cộng đồng người Việt.

Khi nhìn lại quãng thời gian đã qua, nữ ca sĩ cho biết bản thân từng rơi vào trầm cảm vì cường độ làm việc dày đặc, bạo lực mạng và những lời miệt thị ngoại hình kéo dài. Có giai đoạn cô mất ngủ triền miên, phải dùng thuốc ngủ, sụt cân nghiêm trọng và rơi vào trạng thái kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Thậm chí, nữ ca sĩ từng tự làm tổn thương bản thân vì không biết cách giải tỏa áp lực. Chính khi nhận ra sức khỏe tinh thần đã ở mức báo động, Hương Tràm quyết định dừng lại để chữa lành và bắt đầu một hành trình mới.

Tháng 5/2019, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hương Tràm bất ngờ tuyên bố sẽ tạm dừng hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam để sang Mỹ du học. Ảnh: FBNV

Việc sang Mỹ không chỉ là để học tập mà còn là khoảng thời gian Hương Tràm tìm lại sự cân bằng sau nhiều biến cố. Ảnh: FBNV

Giọng ca sinh năm 1995 từng thừa nhận bản thân trải qua trầm cảm vì áp lực và bạo lực mạng. Ảnh: FBNV

Chọn thay đổi cả hình ảnh lẫn âm nhạc

Sau nhiều năm sống tại Mỹ, Hương Tràm dần quay trở lại với các hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam. Mỗi lần xuất hiện, nữ ca sĩ đều khiến khán giả bất ngờ bởi diện mạo ngày càng quyến rũ, vóc dáng săn chắc cùng phong cách thời trang hiện đại. Không ít người nhận xét Hương Tràm của hiện tại mang thần thái trưởng thành, tự tin và khác hẳn hình ảnh gắn liền với những bản ballad da diết trước đây.

Không chỉ thay đổi về ngoại hình, nữ ca sĩ cũng cho thấy sự chuyển mình trong âm nhạc. Mới đây, Hương Tràm chính thức trở lại đường đua Vpop với MV gái NGHỆ, đánh dấu màn thay đổi về màu sắc âm nhạc và hình tượng sau nhiều năm được khán giả nhớ đến với dòng nhạc ballad.

Mới đây, Hương Tràm chính thức trở lại đường đua Vpop với MV gái NGHỆ, đánh dấu sự thay đổi về màu sắc âm nhạc. Ảnh: Tổng hợp