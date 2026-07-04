Taylor Swift và Travis Kelce "gạo nấu thành cơm"

Công chúng đồng loạt gửi tới Taylor Swift những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Sáng 3/7, tờ Page Six đưa tin, Taylor Swift và cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce đã chính thức kết hôn ngay trước thềm tổ chức tiệc cưới hoành tráng tại nhà thi đấu Madison Square Garden. Nguồn tin cho biết, nữ ca sĩ đình đám thế giới và nam cầu thủ cao 1m96 đã trở thành vợ chồng sau khi trao lời thề nguyện cho nhau trong buổi lễ riêng tư trước sự chứng kiến của 1 số ít những người thân yêu.

1 nguồn tin thân cận khẳng định: “Họ (Taylor Swift - Travis Kelce) đã kết hôn rồi”.

Sau khi đã trao lời thề nguyện và “nên vợ nên chồng”, cặp đôi tân lang tân nương sẽ tổ chức tiệc cưới linh đình thiết đãi hơn 1000 khách mời ở Madison Square Garden.

Taylor Swift và Travis Kelce đã chính thức kết hôn, vừa trao lời thề nguyện trước sự chứng kiến của những người thân yêu. Ảnh: Sina

Được biết, Taylor Swift - Travis Kelce sẽ cùng xuất hiện tại buổi tổng duyệt vào tối 3/7 (giờ Việt Nam) tại Infosys Theater - 1 không gian nằm trong khuôn viên nhà thi đấu Madison Square Garden. Đến ngày 4/7 (giờ Việt Nam), cặp đôi sẽ tổ chức tiệc cưới kéo dài tới 10 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 16h chiều và kết thúc lúc 2h sáng. Danh sách khách mời được cho là bao gồm hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như Selena Gomez, Karlie Kloss, Zoë Kravitz, Ed Sheeran, Mariska Hargitay, ba chị em nhà Haim, Suki Waterhouse, Gigi Hadid cùng nhiều gương mặt đình đám khác.

Page Six độc quyền tiết lộ rằng tiệc cưới của Taylor Swift và Travis Kelce nhiều khả năng sẽ có thực đơn cao cấp. Đây là 1 bữa tiệc thịnh soạn xứng tầm vua và hoàng hậu! Page Six cũng vừa tiết lộ chùm ảnh độc quyền những xe thực phẩm đủ loại được vận chuyển đến Madison Square Garden - nơi tổ chức tiệc cưới.

Các nhân viên khiêng những thùng chứa thịt tôm hùm, gà nướng, gà đóng gói, ức gà không xương không da và đùi gà vào địa điểm tổ chức sự kiện. Họ cũng vận chuyển cả khoai tây chiên, khoanh hành tây cắt dày, ớt đỏ và cam, rau diếp romaine và các loại rau củ khác, trứng, kem tươi và sữa nguyên kem.

Page Six độc quyền tiết lộ rằng tiệc cưới của Taylor Swift và Travis Kelce nhiều khả năng sẽ có thực đơn cao cấp. Ảnh: Page Six

Mặc dù Madison Square Garden đã có cơ sở hạ tầng bảo mật cao, cặp đôi vẫn đang làm mọi cách để đảm bảo quyền riêng tư và an toàn. Vào ngày 1/7, đã có những xe tải cỡ lớn được bố trí 1 cách chiến lược bên ngoài, che khuất hoàn toàn tầm nhìn ra khu vực bốc dỡ hàng chính ở đường 33. Có vẻ như xe của nhà cung cấp đã bắt đầu lùi vào khu vực bốc dỡ hàng để giữ bí mật hơn về quá trình dỡ hàng. Các nhân viên cũng quây bạt đen ở các lối đi khác để bảo mật.

Tất cả những người tham gia chuẩn bị không gian sự kiện đều phải trải qua quá trình kiểm tra an ninh nghiêm ngặt, phải đeo vòng tay được chỉ định và không được mang điện thoại bên mình. Được biết hơn 130 cảnh sát - bao gồm cả cảnh sát tân binh và thám tử từ các đồn cảnh sát thành phố New York - sẽ có mặt tại hiện trường theo giấy phép sự kiện đặc biệt của cặp đôi này. Việc bố trí lực lượng cảnh sát được cho là sẽ tiêu tốn của họ một khoản tiền khổng lồ lên đến hàng trăm nghìn USD, con số này vẫn chẳng thấm vào đâu so với 3 triệu USD (gần 79 tỷ đồng) mà họ được cho là đã chi để thuê Madison Square Garden trong 3 ngày liên tiếp.

Taylor Swift - Travis Kelce chính thức hẹn hò từ năm 2023. Tới tháng 8 năm ngoái, mạng xã hội toàn cầu nổ tung khi cặp đôi thông báo đã đính hôn. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ hàng đầu chia sẻ loạt khoảnh khắc được Travis cầu hôn lãng mạn giữa rừng hoa, với chiếc nhẫn kim cương cỡ khủng cùng chú thích hài hước: “Giáo viên tiếng Anh và giáo viên thể dục của bạn sắp kết hôn”.

Được biết, Travis Kelce cầu hôn Taylor Swift bằng chiếc nhẫn đặt làm riêng từ thương hiệu Artifex Fine Jewelry. Chiếc nhẫn được làm từ vàng và viên kim cương đặt hướng bắc - nam, cắt theo kiểu Old mine brilliant cuts (kỹ thuật cắt kim cương thủ công cổ điển từ thế kỷ XVIII - XIX) rất phù hợp với phong cách cổ điển và ngọt ngào của cô dâu tương lai. Nhiều chuyên gia định giá chiếc nhẫn này lên đến 1 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng).

Taylor chính thức nhận lời cầu hôn từ ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce hồi tháng 8 năm ngoái. Ảnh: IGNV

Chiếc nhẫn cầu hôn hơn 26 tỷ đồng của Taylor Swift khiến công chúng phát sốt. Ảnh: IGNV

Nguồn: Pagesix