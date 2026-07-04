Dừng sóng khẩn cấp loạt chương trình của nam diễn viên M đánh bạn gái bầm dập

Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra với nam diễn viên M. đình đám showbiz?

Mới đây, nam diễn viên đình đám Nhật Bản Nijiro Murakami (phim hot Alice in Borderland) đã bị chuyển giao cho bên công tố với cáo buộc hành hung bạn gái cũ. Tài tử gen Z bị tố đã túm tóc, đập đầu nạn nhân vào cửa sổ và đấm vào mặt cô, gây ra cho đối phương những chấn thương nghiêm trọng cần hơn 1 tháng để hồi phục. Được biết, vào thời điểm đó, Nijiro Murakami đang sống chung với nạn nhân. Và nam diễn viên “lắm tài nhiều tật” cũng đã thừa nhận hành vi gây ra thương tích cho bạn gái cũ.

Trong diễn biến mới nhất trong sáng 3/7, tờ Yahoo News cho hay, hàng loạt chương trình có sự tham gia của Nijiro Murakami đã bị dừng sóng khẩn cấp giữa làn sóng tẩy chay dữ dội từ công chúng nhắm vào nam diễn viên điển trai này.

Đầu tiên, đài truyền hình TV Tokyo vừa tuyên bố hoãn phát sóng tập đầu tiên của bộ phim Strange - Itō Junji no Yoru mo Nemurenu Kimyō na Hanashi do anh đóng chính. Ở thời điểm hiện tại, tên nam diễn viên sinh năm 1997 cũng không còn xuất hiện trên lịch phát sóng ở website chính thức của nhà đài. Ban đầu, tập 1 của phim dự kiến được trình chiếu trong ngày 3/7 nhưng nay đã bị hoãn vô thời hạn.

Chưa dừng lại ở đó, chương trình phát thanh Mosaku Radio: Nijiro Murakami do nam tài tử 9X làm chủ xị cũng bị buộc phải ngừng phát sóng. Website chính thức của chương trình cũng vừa đăng thông báo xin lỗi tới khán giả: “Chương trình Mosaku Radio: Nijiro Murakami sẽ chính thức khép lại sau buổi phát sóng vào hôm 25/6 vừa qua. Việc đăng ký thành viên mới và thanh toán tự động (để theo dõi chương trình) cũng sẽ chính thức dừng lại”.

Nijiro Murakami đang phải trả giá vì ra tay hành hung bạn gái dã man. Ảnh: Yahoo News

Ngoài ra, đội tuyển thể thao điện tử UNLIMIT - nơi Nijiro Murakami giữ vai trò giám đốc thương hiệu cũng vừa ra thông báo phủi sạch mối quan hệ với nam tài tử này: “Nhận thức rõ mức độ nghiêm trọng của vụ việc, chúng tôi quyết định không tiếp tục ký hợp đồng với nam diễn viên Nijiro Murakami nữa”.

Công chúng lên án gay gắt hành vi lệch chuẩn của nam diễn viên gen Z. Ảnh: Yahoo News

Nijiro Murakami sinh năm 1997, là con trai của nam diễn viên Jun Murakami và nữ ca sĩ UA. Anh ra mắt màn ảnh vào năm 2014 với vai chính trong tác phẩm Still the Water của đạo diễn Naomi Kawase. Bộ phim đã có vinh dự được trình chiếu tại hạng mục tranh giải của Liên hoan phim Cannes lần thứ 67 và giúp Murakami rinh về giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc tại Liên hoan phim Takasaki.

Anh trở nên nổi tiếng sau khi đảm nhận vai Chishiya trong loạt phim giật gân ăn khách Alice in Borderland của Nhật Bản. Được biết, nhân vật Chishiya đã xuất hiện xuyên suốt trong mùa 1 và mùa 2 của siêu phẩm đình đám này. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ gen Z còn tạo được dấu ấn đậm nét qua tác phẩm hot hòn họt Điều Kỳ Diệu Ở Tiệm Tạp Hóa Namiya.

Vào năm 2023, Nijiro từng tạm dừng hoạt động diễn xuất vì các vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần. Anh đã thông báo vắng mặt tại sự kiện thảm đỏ của phim Tokyo Revengers 2 và rút lui khỏi vở kịch sân khấu Evangelion Beyond.

Nam diễn viên chính thức quay lại giới giải trí vào năm 2025 sau khi dành thời gian dài để hồi phục sức khỏe. Bộ phim gần đây nhất của anh là dự án hợp tác giữa Singapore và Nhật Bản mang tên Lost and Found. Trong phim, anh đóng chính cùng Shawn Thia và Anna Yamada.

Nijiro Murakami đứng trước nguy cơ sụp đổ sự nghiệp vì bê bối động trời. Ảnh: X

Nguồn: Yahoo News