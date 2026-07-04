Người nắm giữ bí mật của Tăng Thanh Hà

Tăng Thanh Hà và sao nữ này có mối quan hệ thân thiết suốt nhiều năm.

Tăng Thanh Hà chính thức trở lại với vai Nam Phương Hoàng hậu trong dự án điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng . Không chỉ nhan sắc hay màn tái xuất của "ngọc nữ" trở thành chủ đề bàn luận, những người thân thiết với cô cũng bất ngờ nhận được sự chú ý. Mới đây, diễn viên Thân Thúy Hà đã có bài đăng hài hước tiết lộ bản thân liên tục bị mọi người "truy hỏi" về Tăng Thanh Hà, đến mức phải nói dối.

Trên trang cá nhân, Thân Thúy Hà chia sẻ rằng từ ngày Tăng Thanh Hà kết hôn, cô đã trở thành người thường xuyên nhận những câu hỏi liên quan đến đàn em. Đến nay, khi nữ diễn viên tái xuất điện ảnh, tình trạng này vẫn chưa dừng lại. Thân Thúy Hà viết rằng mỗi khi gặp gỡ, bạn bè hay người quen đều hỏi đủ điều về Tăng Thanh Hà. Dù luôn trả lời những gì mình biết, cô khẳng định bản thân không phải lúc nào cũng nắm rõ cuộc sống riêng của đàn em. Nữ diễn viên cho biết Tăng Thanh Hà vốn là người kín tiếng. Những chuyện chưa được chính chủ công khai, cô cũng không thể tự ý chia sẻ.

Thân Thúy Hà dở khóc dở cười khi trở thành người nắm giữ những bí mật của Tăng Thanh Hà. Cô chia sẻ: "Ngày nó đi lấy chồng, tui bị dí hỏi tứ phía. Ngày nó quay lại đóng phim, tui cũng bị truy hỏi suốt. Tui cứ trả lời không biết, không nghe nó nói gì, không hay biết gì hết. Tui nói dối vậy nhưng tui biết mọi người cũng không tin đâu. Kiểu chơi thân vậy sao mà không biết. Đúng là biết hết nhưng chưa đến lúc chính chủ công khai. Nên khi công khai thì hôm qua tới giờ tui bị bạn bè, người thân quen xử tội, nhắn tin trả lời mỏi tay, giải thích mỏi miệng luôn. Nhưng tất cả cũng chỉ là sự quan tâm, yêu thương của mọi người dành cho nó nên tui chịu hết hen. Mai mốt có hỏi gì về nó thì tui cũng không biết y hệt vậy nữa".

Thân Thúy Hà cho biết cô đã cố giữ bí mật việc Tăng Thanh Hà trở lại màn ảnh sau 13 năm

Mối quan hệ Tăng Thanh Hà và Thân Thúy Hà

Thân Thúy Hà sinh năm 1978, bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu từ năm 16 tuổi. Thân Thúy Hà là nữ diễn viên quen mặt trong các phim truyền hình Việt Nam: Tình yêu còn lại, Lưới trời, Nếu còn có ngày mai... Ít ai biết rằng trước khi nổi tiếng, Thân Thúy Hà từng phụ gia đình buôn bán trái cây ven quốc lộ để trang trải cuộc sống. Những năm đầu lập nghiệp tại TP.HCM, cô tiếp tục tự lập, bươn chải nhiều công việc khác nhau để nuôi dưỡng ước mơ nghệ thuật. Hiện tại, Thân Thúy Hà có cuộc sống hạnh phúc bên 2 con nhỏ bên trong một ngôi biệt thự bề thế ở TP.HCM.

Thân Thúy Hà còn được biết đến là một trong những thành viên trong hội bạn quyền lực của Hà Tăng. Hà Tăng có một hội bạn thân đã chơi hơn chục năm, họ luôn đồng hành cùng nữ diễn viên từ thời mới chập chững bước chân vào nghề cho đến hiện tại. Trong nhóm, họ gọi nhau bằng những biệt danh cực ngộ nghĩnh. Tăng Thanh Hà có biệt danh là Sẻ Nhỏ, Thuỳ Trang là Sẻ Lớn, MC Bùi Việt Hà được gọi là Bồ Câu còn "chị đại" Thân Thúy Hà là Đại Bàng. Bốn người gắn bó và đồng hành cùng nhau trong suốt nhiều năm. Họ có nguyên tắc "không xen vào chuyện đời tư của nhau và không mang sự nổi tiếng ra để làm bạn".

Thân Thúy Hà và Tăng Thanh Hà là bạn thân cả thập kỷ, luôn có mặt trong mọi sự kiện của nhau

Thân Thúy Hà từng tiết lộ hội bạn có quy tắc không chia sẻ chuyện đời tư ra ngoài

Thân Thúy Hà vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật suốt những năm qua, cô cũng góp mặt trong Hoàng Hậu Cuối Cùng

Ảnh: FBNV