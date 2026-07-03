Quyết định của công ty Sen Vàng

Trong buổi công bố thí sinh Miss Grand Vietnam 2026, bà Phạm Kim Dung chia sẻ về thông tin gây chú ý với fan sắc đẹp.

Chiều 3/7, họp báo công bố thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 diễn ra tại TP.HCM, đánh dấu lần đầu tiên các ứng viên chính thức ra mắt truyền thông và người hâm mộ. Tại sự kiện, các thí sinh nhận sash, xuất hiện trong những thiết kế chỉn chu, mở màn cho hành trình chinh phục vương miện mùa giải năm nay.

Trên thảm đỏ, dàn mỹ nhân đình đám của Vbiz đồng loạt đổ bộ với những màn xuất hiện chỉn chu. Đương kim Miss Grand Vietnam Nguyễn Thị Yến Nhi trở thành tâm điểm khi diện vương miện, khoác lên mình thiết kế dạ hội lấp lánh, khoe visual rạng rỡ và thần thái chuẩn hoa hậu. Top 5 Miss Grand Vietnam 2025 cũng hội ngộ đông đủ, tạo nên màn "đọ sắc" thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Bên cạnh đó, nhiều nàng hậu quen thuộc như Đoàn Thiên Ân, Lê Hoàng Phương, Võ Lê Quế Anh... cũng góp mặt để tiếp thêm tinh thần cho dàn thí sinh mùa giải mới.

Dàn mỹ nhân rạng rỡ đổ bộ thảm đỏ (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Sau màn ra mắt của các thí sinh, bà Phạm Kim Dung có những chia sẻ đáng chú ý về kế hoạch đăng cai Miss Grand International 2027. Theo đại diện Sen Vàng, ekip sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu tổ chức đến quảng bá để mang đến một kỳ Miss Grand International chỉn chu, qua đó giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Bà Phạm Kim Dung cho biết việc trở thành quốc gia đăng cai không chỉ là cơ hội tổ chức một cuộc thi nhan sắc quốc tế mà còn là dịp để quảng bá văn hóa, du lịch và con người Việt Nam. Chính vì vậy, đơn vị tổ chức đặt mục tiêu đầu tư nghiêm túc nhằm tạo dấu ấn với bạn bè quốc tế.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng fan sắc đẹp. Thời gian qua, nhiều ý kiến cho rằng các cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn bão hòa khi số lượng ngày càng nhiều, mức độ quan tâm của khán giả không còn bùng nổ như trước. Trong bối cảnh đó, việc Sen Vàng tiếp tục đưa Miss Grand International về Việt Nam được xem là một quyết định đáng chú ý.

Việt Nam sẽ là nơi đăng cai Miss Grand International 2027

Trước đó, Việt Nam từng hai lần đăng cai đấu trường nhan sắc này, lần đầu vào năm 2017 tại Phú Quốc và gần nhất là năm 2023 tại TP.HCM. Đây đều là những mùa giải thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng fan sắc đẹp trong nước lẫn quốc tế.

Trên đấu trường Miss Grand International, nhan sắc Việt có những có thành tích nổi bật như Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, trong khi Lê Hoàng Phương giành ngôi Á hậu 4 vào năm 2023. Ngoài ra, nhiều đại diện khác như Phương Nga, Huyền My, Kiều Loan, Đoàn Thiên Ân... cũng ghi dấu ấn khi lọt top chung cuộc. Tuy nhiên, hai mùa giải gần nhất lại để lại không ít tiếc nuối khi Võ Lê Quế Anh (2024) và Nguyễn Thị Yến Nhi (2025) đều không thể góp mặt trong top sau đêm chung kết.