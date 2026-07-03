Mỹ nhân Việt đình đám một thời mang thai lần 4 ở tuổi U50 nói thẳng: "Sai thì sửa, chửa thì đẻ"

Khi biết mình có thai, đầu mình chẳng có tí suy nghĩ gì là sẽ bỏ con cả", mỹ nhân Việt đình đám một thời chia sẻ.

Hạ Vy hạnh phúc chia sẻ vòng 2 đang mang thai 7 tuần.

Siêu mẫu Hạ Vy vừa chia sẻ tin vui mang thai con thứ 4, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Đăng tải đoạn video khoe bụng bầu ở tuần thứ 7, nữ siêu mẫu bày tỏ quan điểm về việc sinh con khiến nhiều người chú ý.

Trên trang cá nhân, Hạ Vy viết: "Một chiếc em bé 7 tuần trong bụng mẹ. Mình là đời đầu của 8X và được nuôi dạy bởi bà nội đời đầu của 3X nên vẫn luôn cổ hủ với câu nói: 'Trời sinh voi, trời sinh cỏ'. Cộng thêm bản tính đến là đón, sai thì sửa mà chửa thì đẻ nên khi biết mình có thai, đầu mình chẳng có tí suy nghĩ gì là sẽ bỏ con cả".

Theo nữ siêu mẫu, nếu cứ sợ khó khăn, vất vả hay lo lắng đủ điều thì gia đình cô đã không có ba người con như hiện tại. Vì vậy, em bé thứ tư là "phước báu to lớn", là "đại phúc" đối với cả gia đình.

Hạ Vy hài hước chia sẻ: "Mình không đẻ dày mà tận 26 năm mình mới sinh 4 bạn là quá thưa luôn rồi ý. Chứ đúng ra 26 năm hôn nhân chắc ít thì cũng phải tầm 6 đến 8 bạn mới đúng".

Hạ Vy và chồng.

Nữ siêu mẫu bên các con.

Bài đăng của nữ siêu mẫu nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Không ít khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tổ ấm hạnh phúc và nguồn năng lượng tích cực của cô.

Hạ Vy là một trong những siêu mẫu đời đầu nổi bật của làng thời trang Việt Nam. Với chiều cao 1,73 m cùng thần thái sắc sảo, cô từng là gương mặt quen thuộc trên nhiều sàn diễn lớn trong những năm 2000.

Sau khi rời ánh đèn sân khấu, Hạ Vy chuyển sang công tác đào tạo người mẫu, thành lập trung tâm quản lý người mẫu riêng và trở thành người thầy của nhiều gương mặt nổi bật. Những năm gần đây, cô mở rộng sang lĩnh vực đào tạo người mẫu nhí, giúp các em rèn luyện phong thái, vóc dáng, đồng thời tích cực tổ chức nhiều chương trình thời trang nhằm tôn vinh văn hóa truyền thống.

Bên cạnh sự nghiệp, Hạ Vy còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân bền chặt kéo dài hơn hai thập kỷ. Cô và ông xã Đức Hưng kết hôn khi mới 17 tuổi, ngay sau khi tốt nghiệp THPT. Trải qua những áp lực dư luận và giai đoạn khó khăn về kinh tế, cả hai vẫn đồng hành, xây dựng tổ ấm hạnh phúc.

Hiện vợ chồng Hạ Vy có ba người con và đang chuẩn bị chào đón thành viên thứ tư. Con trai cả của nữ siêu mẫu cũng từng gây chú ý khi sở hữu chiều cao hơn 1,9 m.