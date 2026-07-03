Vợ NS Công Lý: "Lúc nào cũng trong tình trạng cần tiền"

Suốt thời gian qua, Ngọc Hà cho biết cô nhận được rất nhiều tin nhắn nhờ hướng dẫn làm tiếp thị liên kết.

Sau khoảng 3 tháng thử sức với công việc tiếp thị liên kết, Ngọc Hà – vợ NSND Công Lý bất ngờ có những chia sẻ dài trên trang cá nhân về hành trình làm nghề. Không chỉ thẳng thắn nói về áp lực thu nhập, cô còn tiết lộ bản thân luôn ở trong trạng thái cần tiền, đồng thời lên tiếng trước nhiều hiểu lầm xoay quanh công việc này.

Mới đây, Ngọc Hà cho biết cô nhận được rất nhiều tin nhắn nhờ hướng dẫn làm tiếp thị liên kết. Tuy nhiên, cô khẳng định bản thân không đủ khả năng để đào tạo hay kèm cặp từng người. Cô viết: "Mọi người đừng nhắn tin bảo em hướng dẫn làm tiếp thị liên kết nữa nhé. Em thật sự không đủ trình độ để dạy ai cả. Hơn nữa, hiện tại em cũng không có thời gian và sức lực để kèm cặp hay hướng dẫn từng người".

Không chỉ vậy, bà xã NSND Công Lý cũng chia sẻ thẳng thắn về áp lực tài chính hiện tại. Theo cô, chính việc luôn phải lo nghĩ về kinh tế lại trở thành động lực để bản thân chăm chỉ và nỗ lực hơn mỗi ngày: "Hoàn cảnh của em lúc này là luôn trong tình trạng cần tiền. Chính cái áp lực đó lại trở thành động lực để em hành động, để mỗi ngày đều phải cố gắng và chăm chỉ hơn". Ngọc Hà cho biết mình đến với công việc tiếp thị liên kết khá muộn, trong bối cảnh mức hoa hồng đã giảm đáng kể so với trước đây. Theo cô, không có công việc nào vừa nhẹ nhàng vừa mang lại thu nhập cao như nhiều người vẫn nghĩ.

Ngọc Hà - bà xã của Công Lý đã làm tiếp thị liên kết được 3 tháng. Ảnh: FBNV

Trong bài đăng, cô cho biết hiện tại luôn cần tiền nên phải chăm chỉ và cố gắng. Ảnh: FBNV

Bà xã NSND Công Lý cũng phủ nhận quan điểm cho rằng chỉ cần là người nổi tiếng thì gắn link sẽ dễ bán hàng. Sau ba tháng trải nghiệm, cô nhận ra lợi thế về lượng người theo dõi chỉ là yếu tố ban đầu, còn để có thu nhập ổn định vẫn cần đầu tư thời gian nghiên cứu thị trường, hiểu khách hàng và lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Ngọc Hà chia sẻ: "Qua ba tháng trải nghiệm, em càng tin rằng câu nói: 'Người nổi tiếng gắn link sẽ dễ có đơn, nhiều người theo dõi thì bán gì cũng được' chỉ đúng một phần rất nhỏ. Đó có thể là lợi thế ban đầu, nhưng chắc chắn không phải yếu tố quyết định".

Cuối bài viết, Ngọc Hà khẳng định mong muốn gắn bó lâu dài với công việc này và coi sự uy tín là điều quan trọng nhất. Cô cho rằng mỗi người đều có hành trình riêng, còn điều mình theo đuổi là làm việc bằng sự tử tế và trách nhiệm.

Ngọc Hà cho biết để có thu nhập ổn định vẫn cần đầu tư thời gian nghiên cứu thị trường, hiểu khách hàng và lựa chọn sản phẩm phù hợp. Ảnh: FBNV

Thời gian qua, Ngọc Hà tích cực hoạt động trong lĩnh vực tiếp thị liên kết và thường xuyên chia sẻ những trải nghiệm thực tế xoay quanh công việc này trên mạng xã hội. Khác với suy nghĩ của nhiều người rằng người nổi tiếng chỉ quảng bá các sản phẩm cao cấp, bà xã NSND Công Lý cho biết cô chủ động tìm kiếm những mặt hàng có mức giá bình dân, phù hợp với túi tiền của số đông nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Trước đó, Ngọc Hà từng lên tiếng khi nhận được ý kiến cho rằng cô giới thiệu sản phẩm giá rẻ. Ngọc Hà còn bày tỏ quan điểm về cách đánh giá một con người thông qua vẻ ngoài hay giá trị vật chất. Cô cho rằng việc mặc một chiếc áo giá 100.000 đồng không đồng nghĩa với việc toàn bộ cuộc sống hay các món đồ khác đều có giá trị thấp. Bà xã NS Công Lý viết: "Chẳng lẽ một người thành đạt thì sẽ không bao giờ mặc chiếc áo giá 100.000 đồng sao? Giá trị của một con người đâu thể được đánh giá chỉ qua giá tiền của một món đồ".

Theo Ngọc Hà, điều quan trọng nhất không nằm ở việc sử dụng hàng hiệu hay đồ đắt tiền, mà là sự chỉn chu, phù hợp và tự tin trong cách sống. Cô cho rằng mỗi người đều có lựa chọn riêng và không nên bị đóng khung trong một hình mẫu nhất định chỉ vì công việc đang theo đuổi.

Từ khi chuyển sang lĩnh vực mới, Ngọc Hà không ít lần lên tiếng bày tỏ quan điểm của bản thân. Ảnh: FBNV

Sau biến cố sức khỏe của NSND Công Lý, Ngọc Hà trở thành người đồng hành không thể thiếu, luôn kề vai sát cánh chăm sóc và hỗ trợ chồng trong mọi mặt của cuộc sống. Song song với vai trò hậu phương, cô cũng nỗ lực xây dựng sự nghiệp riêng, tìm kiếm thêm nguồn thu nhập để cùng chồng ổn định kinh tế và vun đắp tổ ấm.