Nữ ca sĩ đình đám bại lộ chuyện ngoại tình với NSX âm nhạc vì 1 bức ảnh, nhà đài thông báo cắt sóng

Ngoại tình trong tình yêu hay hôn nhân là chuyện trái đạo đức, không thể tha thứ. Đối với người nổi tiếng, hậu quả dành cho họ nặng nề hơn rất nhiều. Từ tháng 7/2024, nữ ca sĩ Long Đình và nhà sản xuất âm nhạc quyền lực Khâu Á Quỳ đã bị công ty chủ quản sa thải, đài truyền hình cắt sóng và "cấm cửa" ở showbiz sau khi vụ ngoại tình của họ vỡ lở.

Theo đó, vào ngày 17/7/2024, cánh săn ảnh Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt gặp Long Đình và Khâu Á Quỳ đi ăn tối và xem hòa nhạc cùng nhau. Những tưởng đây chỉ là 1 cuộc gặp gỡ bình thường giữa 2 đối tác đang làm nhạc cùng nhau, ai ngờ khi bám đuôi theo 2 nghệ sĩ này xuống bãi đỗ xe, paparazzi đã chụp được những khoảnh khắc động trời. Tại đây, cánh săn ảnh đã chụp được khoảnh khắc Long Đình và Khâu Á Quỳ âu yếm, ôm hôn nhau trong xe ô tô.

Long Đình và Khâu Á Quỳ có hành vi vụng trộm gây phẫn nộ khắp MXH cùng mặt báo ngay sau khi hình ảnh thân mật của họ bị lộ. Ảnh: Sina.

Hình ảnh Long Đình và Khâu Á Quỳ ôm hôn nồng nhiệt trên xe. Đây cũng chính là bằng chứng chí mạng cho thấy 2 nghệ sĩ có mối quan hệ sai trái. Ảnh: On.

Hình ảnh thân mật nói trên của Long Đình và Khâu Á Quỳ sau khi xuất hiện trên mặt báo gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận Hong Kong (Trung Quốc). Bởi lẽ Khâu Á Quỳ đã có gia đình. Vợ ông là cựu điều phối sản xuất ở TVB, còn con gái đang du học Nhật Bản. Theo tìm hiểu của cánh truyền thông, Khâu Á Quỳ và Long Đình quen biết nhau từ năm 2017 sau khi hợp tác thu âm. Kể từ đó, họ lấy danh nghĩa đối tác để gặp riêng nhau.

Long Đình bị nghi là "tiểu tam", chen chân vào cuộc hôn nhân 22 năm của Khâu Á Quỳ và vợ. Ảnh: Sina.

Giữa làn sóng chỉ trích của dư luận, Khâu Á Quỳ xin lỗi vợ và con gái vì vướng vào drama tình ái, đồng thời phủ nhận chuyện ông ngoại tình với nữ ca sĩ Long Đình. "Tôi và Long Đình trong sạch. Loạt ảnh mọi người thấy được chụp cách đây 2 tháng. Khi ấy, tôi và Long Đình có cuộc gặp mặt vì vấn đề công việc. Sau khi bàn bạc xong, chúng tôi đã cùng đồng nghiệp đi ăn và coi phim. Loạt hành động thân mật mà Long Đình dành cho tôi đã bị phóng đại quá mức. Cô ấy chỉ ôm hôn chào xã giao tôi nhưng góc chụp lại gây hiểu lầm lớn".

Về phía Long Đình, cô cũng khẳng định mình với Khâu Á Quỳ chỉ là cộng sự, bạn bè thân thiết: "Tôi và anh Khâu không hề đi quá giới hạn. Vấn đề nằm ở góc chụp và lời tường thuật của cánh săn ảnh bám đuôi chúng tôi vào lúc đó", nữ ca sĩ cho biết.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi nghi vấn ngoại tình nổ ra, công ty New Entertainment International Variety Show Production thông báo cắt chức tổng giám đốc và sa thải Khâu Á Quỳ. Phía TVB cũng tuyên bố tạm dừng hoạt động và cắt sóng toàn bộ chương trình truyền hình có Long Đình và Khâu Á Quỳ tham gia. Động thái loại bỏ cực gắt của 2 công ty hàng đầu showbiz Hong Kong (Trung Quốc) khiến công chúng tin rằng Long Đình và Khâu Á Quỳ có mối quan hệ sai trái.

2 nghệ sĩ bị sa thải, cắt sóng sau khi hình ảnh thân mật quá mức của họ bị bại lộ. Ảnh: Sina.

Gần 2 năm kể từ sau vụ việc, cuộc sống của Long Đình và Khâu Á Quỳ đều có sự thay đổi lớn. Nhà sản xuất âm nhạc họ Khâu được vợ tha thứ, giữ được gia đình nhưng uy tín trong giới mất sạch. Ông từng trải qua giai đoạn túng quẫn kinh tế, khổ đến mức phải đi xe buýt giá rẻ 2 HKD (gần 7.000 đồng) sau khi mất việc. Về phía Long Đình, cô cố gắng duy trì sự nghiệp ca hát bằng cách mở concert cá nhân, nhưng danh tiếng không bao giờ có thể phục hồi và luôn bị công chúng mỉa mai là "tiểu tam".

Long Đình và Khâu Á Quỳ đều nhận hậu quả sau khi dính bê bối đời tư. Ảnh: Sina.

Khâu Á Quỳ là "ông trùm" trong làng nhạc Hong Kong (Trung Quốc). Ông từng làm việc tại TVB, giữ vị trí giám chế. Năm 2017, Khâu Á Quỳ thành lập công ty thu âm. Sau đó, ông được mời về làm tổng giám đốc của công ty New Entertainment International Variety Show Production. Khâu Á Quỳ đứng sau nhiều sản phẩm âm nhạc của các ngôi sao đình đám xứ Hương Cảng.

Long Đình sinh năm 1981, là ca sĩ "át chủ bài" của đài TVB. Cô từng tham gia The Voice Trung Quốc, và là khách mời thường niên của nhiều chương trình âm nhạc của đài truyền hình trung ương Trung Quốc - CCTV.

Nguồn: Sina, Sohu