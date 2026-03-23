Con gái của MC hàng đầu showbiz lúc nhỏ bị chê kém sắc, giờ lột xác ngoạn mục khiến dân mạng "sáng mắt ra"

Hứa Hy Văn sinh năm 2006, là con gái lớn của MC đình đám xứ Đài Từ Hy Đệ và doanh nhân Hứa Nhã Quân. Lúc bé, Hứa Hy Văn từng hứng chịu vô số lời chê bai nhan sắc kém xinh và không thừa hưởng các nét đẹp nổi trội từ mẹ. Tuy nhiên, càng lớn, Hứa Hy Văn càng trổ mã xinh đẹp. Con gái của MC Từ Hy Đệ được nhận xét "dậy thì thành công".

Sau khi sang Mỹ du học, ở tuổi 20, Hứa Hy Văn lột xác ngoại hình ngoạn mục. Cô nhuộm da nâu, chuyển sang phong cách sexy phóng khoáng, tôn hình thể hơn để khoe eo thon, dáng đẹp. Mới đây, cô gây chú ý khi đăng ảnh mặc bikini trên trang cá nhân. Sự thay đổi của Hứa Hy Văn gây ngỡ ngàng, khiến những ai chê bai cô năm xưa phải sáng mắt lên và cảm thấy hối hận.

Trong quá khứ, con gái lớn Từ Hy Đệ từng nhận phải nhiều bình luận chê bai nhan sắc kém nổi bật. Thế nhưng giờ đây, màn lột xác gây sốc visual của Hứa Hy Văn ở tuổi đôi mươi đã khiến netizen phải ngỡ ngàng.

Càng lớn Hứa Hy Văn ngày càng xinh đẹp. Cô sở hữu đường nét gương mặt thanh tú với sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt 1 mí khác lạ. Ảnh: Instagram.

Hứa Hy Văn có chiều cao nổi bật, đôi chân dài cùng vóc dáng "mình hạc xương mai" đáng ngưỡng mộ. Ảnh: Instagram.

Hiện tại, Hứa Hy Văn tạm dừng hoạt động nghệ thuật để tập trung hoàn thành chương trình đại học ở Mỹ. Từ năm 13 tuổi, cô đã vào showbiz làm người mẫu tuổi teen, dưới sự dìu dắt của mẹ. Bước sang tuổi 14, Hứa Hy Văn 2 lần được lên bìa tạp chí VOGUE Taiwan danh tiếng. Thần thái, khí chất và gương mặt "high fashion" của ái nữ nhà Từ Hy Đệ khiến nhiều netizen trầm trồ. Hy Văn được được nhận xét có ngoại hình hao hao nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Go Eun và Ảnh hậu Châu Đông Vũ.

Ngoài làm người mẫu, từ năm 2022, Hứa Hy Văn lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh. Cô từng đóng vai chính Namekuji no Shoujo (Cô nàng Ốc Sên) trong tác phẩm Trấn Thông Minh. Với nhan sắc xinh đẹp, khả năng catwalk tốt, bắt ống kính ổn áp và diễn xuất tự nhiên cũng như bệ đỡ từ gia đình, Hứa Hy Văn có nhiều cơ hội để tiến xa ở showbiz trong tương lai.

Từ Hy Đệ (Tiểu S) là em gái của cố minh tinh Từ Hy Viên. Cô cũng được biết đến là chị đại, MC hàng đầu showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Từ Hy Đệ kết hôn với Hứa Nhã Quân năm 2005. Hứa Nhã Quân là đại gia trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh thực phẩm. Anh có xuất thân gia thế tại Đài Loan (Trung Quốc). Cha và anh trai của Hứa Nhã Quân đều là bác sĩ, còn mẹ là luật sư.

Ngoài Hứa Hy Văn, vợ chồng Từ Hy Đệ - Hứa Nhã Quân còn có 2 cô con gái xinh đẹp nữa là Hứa Thiều Ân (2007) và Hứa Hy Ân (2012). Hứa Thiều Ân và Hứa Hy Ân cũng vào showbiz từ nhỏ như chị cả Hy Văn. Trong đó, con gái thứ 2 của Từ Hy Đệ - Hứa Thiều Ân được xem là con nhà sao đẹp nhất xứ Đài.

