Ốc Thanh Vân: "Tôi là người mẹ khổ nhất thế giới"

Gia đình Ốc Thanh Vân đang ở Úc, trong một căn nhà thuê gần khu vực từng sinh sống trước đây.

Khoảng gần 1 tuần trước, Ốc Thanh Vân đã cùng với gia đình sang Úc để tận hưởng mùa đông. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên cập nhật cuộc sống thường ngày ở nước ngoài. Mới đây, Ốc Thanh Vân chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc "dở khóc dở cười" bên con trai út. Trong clip, nữ MC - diễn viên liên tục than trời vì cậu bé quá hiếu động, leo trèo, nghịch ngợm không ngừng khiến cô gần như bất lực.

Trong đoạn video được đăng tải, Ốc Thanh Vân xuất hiện với mái tóc rối bù sau màn quậy tưng bừng của con trai. Vừa quay clip, cô vừa hài hước than thở: "Mọi người nhìn đầu tóc tôi đi. Nó lăn 800 vòng trên cái đầu của tôi rồi. Tôi là bà mẹ khổ nhất thế giới". Không chỉ bị con trai leo trèo, nhảy nhót liên tục, nữ diễn viên còn nhiều lần năn nỉ để được đi tắm: "Mẹ đi tắm nha, đừng mà con... Mẹ chịu không nổi hết". Dù liên tục "xin tha", cô vẫn bị cậu bé bám theo không rời.

Ốc Thanh Vân bất lực than thở vì con trai út quá nghịch. Nguồn: FBNV

Trong lúc trò chuyện với con, Ốc Thanh Vân cũng tiết lộ cậu bé vừa trải qua một tuần bị dị ứng. Cô hài hước nói: "Bữa nó bị dị ứng hết một tuần á. Rồi bác sĩ cho uống thuốc, uống lộn thuốc không ta, có uống cái gì mà bị sưng không?". Sau khi đăng tải clip này, nhiều netizen cũng dành lời khen cho cách nuôi dạy con gần gũi của Ốc Thanh Vân.

Trước khi sang Úc, con trai của Ốc Thanh Vân từng phải nhập viện vì bị dị ứng nặng. Ảnh: FBNV

Hiện gia đình Ốc Thanh Vân đang ở trong một căn nhà thuê gần khu vực từng sinh sống trước đây để các con có cơ hội gặp lại bạn bè. Dù thay đổi nơi ở, nữ diễn viên cho biết nhịp sinh hoạt của cả nhà vẫn không khác nhiều so với lúc ở Việt Nam. Cô hài hước chia sẻ: "Mẹ ở nhà dọn đồ, mấy cha con chở nhau qua trường thăm bạn… rồi tối lại sang nhà bạn ăn cơm, về tới thì lại dọn dẹp vặt vãnh. Nói chung là sinh hoạt y như ở nhà".

Ốc Thanh Vân cũng tiết lộ bản thân là người rất kỹ tính trong chuyện nhà cửa nên dù ở nhà thuê vẫn giữ nguyên nếp sống quen thuộc. Nữ MC nói: "Tui ở đâu cũng vậy đó, tui ở đâu nó cũng phải gọn gàng tươm tất y như nhà tui. Dơ và bừa là tui không bao giờ chịu nổi." Theo cô, việc duy trì không gian sống ngăn nắp cùng lịch sinh hoạt ổn định đã giúp cả gia đình nhanh chóng thích nghi và có những ngày nghỉ hè trọn vẹn tại Australia.

Nữ diễn viên từng chia sẻ muốn tận hưởng mùa đông ở đây và đưa các con đi chơi vào kỳ nghỉ hè. Ảnh: FBNV

Ốc Thanh Vân từng có gần một năm đưa ba con sang Australia sinh sống và học tập. Trong khoảng thời gian này, nữ diễn viên chủ động tạm gác phần lớn hoạt động nghệ thuật để ưu tiên chăm sóc gia đình, đồng thời duy trì công việc từ xa nhằm cân bằng cuộc sống.

Rời xa sân khấu và lịch trình quay hình dày đặc, Ốc Thanh Vân bước vào guồng quay của một bà mẹ toàn thời gian. Mỗi ngày của cô xoay quanh việc đưa đón con đi học, nấu ăn, dọn dẹp và chăm sóc gia đình. Bên cạnh đó, nữ diễn viên vẫn tích cực tạo nguồn thu nhập bằng nhiều công việc như dạy yoga, kinh doanh online và nhận lời tham gia các chương trình nghệ thuật khi có điều kiện. Chính sự chủ động và nỗ lực cân bằng giữa vai trò người mẹ và công việc đã nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả.