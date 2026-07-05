Cơ quan chức năng Nhật thông báo bắt giữ ngọc nữ 22 tuổi và bạn trai Tiktoker, trên ôtô tìm thấy 2,67 gram chất cấm

Không lâu sau ngày tái hợp, người đẹp này và bạn trai Tiktoker đã vướng vòng lao lý.

Ngày 4/7, tờ Yahoo Japan đưa tin showbiz Nhật Bản đang chấn động với vụ việc nữ diễn viên, người mẫu Suzu Sannomiya và bạn trai Aoki Keishiro (28 tuổi, TikToker sở hữu gần 50.000 người theo dõi) bị cảnh sát tỉnh Kochi bắt giữ vì nghi liên quan đến vụ tàng trữ ketamine.

Theo cơ quan chức năng, sự việc xảy ra vào đêm 9/6 tại trung tâm thành phố Kochi (Nhật Bản). Cảnh sát nhận được tin báo từ người dân cho biết đã nhìn thấy đoạn video trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông có dấu hiệu sử dụng chất cấm và nghi vấn người này đang xuất hiện tại một quán bar trong khu vực. Ngay lập tức, nhiều cảnh sát đã được triển khai để kiểm tra đột xuất quán bar và tìm kiếm người đàn ông bị tố cáo sử dụng chất cấm. Đối tượng được xác định là Aoki Keishiro.

Trong quá trình đó, Aoki Keishiro có thái độ chống đối, từ chối xét nghiệm nước tiểu và còn tìm cách bỏ chạy. Cảnh sát sau đó khám xét chiếc xe của Aoki Keishiro và phát hiện khoảng 2,67 gram ketamine được cất trong một chiếc ba lô ở hàng ghế sau. Xác định Suzu Sannomiya và Aoki Keishiro cùng đi chung xe, cảnh sát đã lập tức bắt giữ cả hai.

Trên ôtô của Suzu Sannomiya và bạn trai Aoki Keishiro tìm thấy 2,67 gram ketamine. Ảnh: X.

Suzu Sannomiya được cho biết hợp tác với cơ quan điều tra và tự nguyện về đồn làm việc. Kết quả xét nghiệm nước tiểu của người đẹp này hoàn toàn âm tính với các chất ma túy. Dù vậy, cảnh sát vẫn không thả Suzu Sannomiya. Nguyên nhân là dữ liệu thu thập từ điện thoại cho thấy Suzu Sannomiya và Aoki Keishiro đã đồng hành cùng nhau trong nhiều ngày liên tiếp, thậm chí nhiều lần ngủ lại ngay trên chiếc xe chứa số ketamine nói trên. Từ những tình tiết này, cảnh sát nghi ngờ nữ diễn viên biết rõ sự tồn tại của chất cấm trong xe và xem đây là căn cứ để điều tra theo hướng đồng tàng trữ ma túy.

Ngày 26/6, Suzu Sannomiya chính thức bị bắt giam. Trong các buổi lấy lời khai, cô phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định số ketamine không thuộc sở hữu của mình và cho biết bản thân không hề biết trong xe có cất giấu chất cấm. Hiện cảnh sát tỉnh Kochi (Nhật Bản) vẫn tiếp tục điều tra nguồn gốc số ketamine, mục đích tàng trữ cũng như mức độ liên quan của từng người.

Đáng chú ý, sau khi vụ việc nổ ra, cư dân mạng phát hiện trên Internet từng lan truyền đoạn video ghi lại cảnh Aoki Keishiro có biểu hiện bất thường như trợn mắt, tinh thần không tỉnh táo, nghi liên quan đến việc sử dụng chất cấm. Trong đoạn clip này cũng xuất hiện giọng nói được cho là của Suzu Sannomiya, khiến dư luận càng thêm bàn tán. Theo một số nguồn tin thân cận, Suzu Sannomiya và Aoki Keishiro đã hẹn hò từ vài năm trước, từng cùng nhau du lịch Tây Ban Nha và nhiều nước châu Âu, nhưng sau đó chia tay. Cách đây không lâu họ tái hợp rồi bị cảnh sát bắt vì nghi vấn tàng trữ chất cấm.

Suzu Sannomiya âm tính với kiểm tra ma túy. Cô khẳng định số ketamine không thuộc sở hữu của mình và không hề biết trong xe có cất giấu chất cấm. Ảnh: X.

Theo tờ Yahoo Japan, từ một gương mặt trẻ đầy triển vọng, sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào và lượng người hâm mộ đông đảo, việc Suzu Sannomiya bất ngờ vướng vào bê bối chất cấm có thể khiến sự nghiệp vừa chớm nở của cô đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Suzu Sannomiya sinh năm 2004, bước chân vào giới giải trí từ năm 2020 sau khi tham gia chương trình hẹn hò thực tế Today, I Fell in Love – Summer Sky Arc của nền tảng ABEMA. Nhờ ngoại hình trong sáng, cô nhanh chóng trở thành người mẫu độc quyền của tạp chí TEENS, đồng thời góp mặt tại nhiều sự kiện thời trang lớn như Tokyo Girls Collection và Kansai Collection.

Năm 2022, Suzu Sannomiya vượt qua hơn 3.100 thí sinh để giành Giải thưởng Bình chọn của độc giả tại Miss Magazine 2022. Một năm sau, cô lấn sân diễn xuất với bộ phim điện ảnh Goodbye, Erymantos. Vài năm trở lại đây, Suzu Sannomiya liên tục được ca ngợi là ngọc nữ thế hệ mới của Jbiz.

Việc vướng vào bê bối chất cấm có thể khiến sự nghiệp vừa chớm nở của ngọc nữ showbiz đứng trước nguy cơ sụp đổ. Ảnh: Instagram.

Nguồn: Yahoo Japan