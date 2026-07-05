Bi kịch mỹ nhân Hoa ngữ không dám cười

Lư Dục Hiểu từng được khán giả yêu thích với nụ cười trong sáng và gương mặt thánh thiện. Nhưng giờ đây, cô không dám nở nụ cười.

Bài viết mới nhất của Sina chỉ ra giới giải trí Hoa ngữ ngày càng hỗn loạn vì cuộc chiến giữa các nhóm fan. Tình hình gay gắt đến nỗi đang làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và công việc của nhiều nghệ sĩ, đặc biệt là các nữ diễn viên.

Mới đây, mạng xã hội bàn tán xôn xao về việc hai ngôi sao Vương Sở Nhiên và Lư Dục Hiểu bị soi mói quá mức từ công chúng, dẫn đến không được sống đúng tính cách. Các từ khóa như "Lư Dục Hiểu không dám cười" đang được bàn luận sôi nổi.

Nghịch lý xảy ra khi Lư Dục Hiểu vốn là người hoạt bát. Cô thân thiện với bạn diễn, thường xuyên quay video vui vẻ trêu đùa mọi người trên phim trường. Hiện tại, fan của các diễn viên Trung Quốc theo sát họ tới tận phim trường. Mỗi hành động của nghệ sĩ đều được quay lại. Vì thế, Lư Dục Hiểu bị tố thiếu nghiêm túc trong quá trình quay phim cổ trang Sao không chung thuyền qua không, đóng cùng Đàn Kiện Thứ.

Lư Dục Hiểu đóng phim cùng Đàn Kiện Thứ và bị fan của nam diễn viên chỉ trích vì cười đùa trên phim trường.

Một số đoạn video hậu trường cho thấy khi đang trong cảnh quay tang lễ nghiêm túc, Lư Dục Hiểu lại bật cười khiến cú máy đổ bể. Hay việc nữ diễn viên nhiều lần cầm dao ngược... Những hành động kiểu này có thể khiến phim dính sạn, nếu bộ phận hậu kỳ lọc không kỹ. Khán giả đã phẫn nộ khi Lư Dục Hiểu mặc trang phục tang lễ nhưng lại nhảy múa cười đùa tại hậu trường.

Sự cố trở thành tâm điểm tranh luận với gần 100 triệu lượt tương tác, cho rằng hành động thiếu chuyên nghiệp của Lư Dục Hiểu, khiến hàng trăm nhân viên trên phim trường bị ảnh hưởng theo. Khán giả bình luận: "Các ngôi sao đóng phim thì được nghỉ ngơi, còn nhân viên phải ở lại thu dọn. Cô ta sẽ khiến hàng trăm người chịu khổ nếu cứ làm mất thời gian như vậy".

Khán giả cũng chỉ ra các đoàn phim có Lư Dục Hiểu tham gia thường phải quay đến 2-3 giờ sáng. Những cảnh quay hỏng của nữ diễn viên chính là nguyên nhân chính khiến loạt cú bấm máy bị kéo dài thời gian.

Sau những sự cố, Lư Dục Hiểu không còn thoải mái để tương tác với đồng nghiệp trên phim trường. Khi bắt gặp ống kính của người hâm mộ, từ trạng thái thả lỏng thoải mái, cô lập tức trở nên nghiêm trang, không dám vui cười. Sau những tranh cãi, ở luồng dư luận khác, nhiều người cho rằng nhóm fan cuồng đã can thiệp quá mức tới công việc của các diễn viên trên phim trường. Từ đó, cảm xúc của diễn viên bị chi phối và họ không còn thoải mái nữa.

Lư Dục Hiểu không dám thể hiện tính cách thật vì sợ bị suy diễn, chỉ trích.

Trái ngược với Lư Dục Hiểu, Vương Sở Nhiên bị đào lại nhiều khoảnh khắc trợn mắt, tỏ thái độ với đồng nghiệp đều là đàn anh, đàn chị lớn tuổi hơn. Nữ diễn viên giải thích rằng, khi thả lỏng, gương mặt của cô trở nên lạnh lùng, thường bị hiểu nhầm thành khó chịu khó gần. Tuy nhiên, lời biện minh ấy không được khán giả chấp nhận. Sau đó, Vương Sở Nhiên phải thay đổi thái độ, thường xuyên gượng cười khi phát hiện ống kính truyền thông.

Sina nhấn mạnh nhóm người hâm mộ diễn viên nam nói riêng và khán giả đại chúng nói chung luôn có cái nhìn khắt khe với nghệ sĩ nữ. Diễn viên nữ bị áp đặt nhiều quy tắc trong công việc, bị trả mức lương thấp hơn và thường bị bắt nạt vì những quy chuẩn đạo đức xã hội. Trong khi đó, nhiều nam diễn viên dính phốt nặng như lăng nhăng, ngoại tình, bạo hành bạn gái vẫn được nâng đỡ và có nhiều fan ủng hộ.