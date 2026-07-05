Hoa hậu đẹp bậc nhất Việt Nam tỏ tình với đại gia: "Nghe chàng hát, em vẫn bị gục ngã như lần đầu"

Chuyện tình đẹp của nàng hậu và doanh nhân giàu có khiến nhiều người vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị.

Sau hơn một thập kỷ gắn bó, cuộc hôn nhân của Jennifer Phạm và doanh nhân Nguyễn Đức Hải vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự bền chặt, ngọt ngào.

Mới đây, nàng hậu tiếp tục thu hút sự chú ý khi công khai dành những lời yêu thương đầy lãng mạn cho chồng trên mạng xã hội, cho thấy tình cảm giữa cả hai vẫn vẹn nguyên như thuở mới yêu.

Jennifer Phạm và ông xã đại gia

"Lần nào nghe chàng hát, em vẫn bị gục ngã như lần đầu"

Jennifer Phạm chia sẻ trên trang cá nhân đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đầy tình cảm trong một buổi tiệc thân mật. Trong video, doanh nhân Nguyễn Đức Hải đứng trên sân khấu thể hiện ca khúc kinh điển Wonderful Tonight.

Khi chồng đang say sưa cất tiếng hát, Jennifer Phạm nhẹ nhàng bước lên sân khấu, trao tặng anh một bó hoa trước sự chứng kiến của nhiều bạn bè và người thân.

Hình ảnh nàng hậu mỉm cười nhìn chồng đầy trìu mến, trong khi doanh nhân Đức Hải hạnh phúc đón nhận món quà từ vợ, sau đó trao một nụ hôn cho cô nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt yêu thích từ cộng đồng mạng.

Khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng Jennifer Phạm

Đặc biệt, Jennifer Phạm còn khiến nhiều người thích thú khi công khai "tỏ tình" với chồng bằng dòng trạng thái vô cùng ngọt ngào. Cô viết: "Wonderful Tonight by my love - Bài hát quen thuộc bao năm rồi .mà sao lần nào nghe chàng hát, em vẫn bị 'gục ngã' như lần đầu".

Dù chỉ là một chia sẻ ngắn, nhưng đủ để thấy tình cảm mà Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006 dành cho ông xã sau hơn 10 năm chung sống vẫn không hề phai nhạt.

Ngay dưới bài đăng, rất nhiều bạn bè, người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng và bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho cặp đôi. Một số bình luận nổi bật như: "Gặp đúng người là thăng hoa như vậy đó, chúc mừng cho ai đã tìm ra được một nửa thực sự của mình, "Một chuyện tình đẹp của Jennifer và doanh nhân Đức Hải", "Hạnh phúc viên mãn, ngưỡng mộ gia đình anh chị"...

Không ít khán giả nhận xét, điều khiến cuộc hôn nhân của Jennifer Phạm được yêu mến không nằm ở những món quà xa xỉ hay sự hào nhoáng, mà ở cách hai vợ chồng luôn dành cho nhau sự tôn trọng, yêu thương và những cử chỉ quan tâm rất đời thường.

Nhiều năm qua, mỗi lần nhắc đến chồng, Jennifer Phạm luôn dành những lời trân trọng. Ngược lại, doanh nhân Đức Hải cũng thường âm thầm đồng hành cùng vợ trong các sự kiện quan trọng, trở thành chỗ dựa vững chắc cho nàng hậu cả trong công việc lẫn cuộc sống.

Nhiều khán giả nhận xét rằng sau hơn một thập kỷ kết hôn, Jennifer Phạm vẫn giữ được ánh mắt đầy yêu thương mỗi khi nhìn chồng. Điều đó phần nào lý giải vì sao chỉ một câu nói "lần nào nghe chàng hát, em vẫn bị gục ngã như lần đầu" lại nhận được nhiều sự đồng cảm đến vậy.

Hơn một thập kỷ xây dựng tổ ấm viên mãn cùng doanh nhân Đức Hải

Jennifer Phạm và doanh nhân Nguyễn Đức Hải công khai mối quan hệ vào năm 2011. Sau khoảng một năm tìm hiểu, cả hai tổ chức lễ cưới vào cuối năm 2012 trong sự chúc phúc của gia đình, bạn bè và đông đảo người hâm mộ.

Sau khi kết hôn, Jennifer Phạm gần như rút bớt các hoạt động nghệ thuật để dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Tuy nhiên, cô vẫn xuất hiện đều đặn trong vai trò MC, tham gia các chương trình giải trí và sự kiện lớn. Theo chia sẻ của nàng hậu, chính ông xã là người luôn động viên cô tiếp tục theo đuổi công việc yêu thích thay vì từ bỏ sự nghiệp.

Doanh nhân Đức Hải cùng vợ và 3 người con sang Mỹ dự lễ tốt nghiệp của Bảo Nam - con trai riêng của Jennifer Phạm

Hiện tại, Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải đang có tổ ấm với 4 người con, gồm con trai Bảo Nam từ cuộc hôn nhân trước của Jennifer Phạm và 3 người con chung của hai vợ chồng. Trong nhiều dịp đặc biệt, cả gia đình thường cùng xuất hiện trong những chuyến du lịch hoặc các bữa tiệc sum họp, mang đến hình ảnh một gia đình đông thành viên nhưng luôn gắn bó.

Jennifer Phạm từng chia sẻ bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình là sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Cô cho biết vợ chồng luôn dành thời gian trò chuyện, chia sẻ mọi vấn đề thay vì để những khúc mắc kéo dài. Bên cạnh đó, cả hai cũng thống nhất không để công việc ảnh hưởng đến không khí gia đình, luôn ưu tiên thời gian cho các con mỗi khi có thể.

Tình yêu bền chặt của cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ

Không chỉ là người chồng tâm lý, doanh nhân Đức Hải còn được Jennifer Phạm nhiều lần nhắc đến như một người cha mẫu mực. Dù công việc kinh doanh bận rộn, anh vẫn cố gắng đồng hành cùng các con trong những cột mốc quan trọng và luôn tạo điều kiện để cả gia đình có những chuyến nghỉ dưỡng, gắn kết tình cảm.

Về phía Jennifer Phạm, sau nhiều năm đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006, cô vẫn được xem là một trong những hoa hậu sở hữu nhan sắc xinh đẹp và bền vững nhất của làng giải trí Việt.

Ở tuổi ngoài 40 và trải qua 4 lần sinh nở, người đẹp vẫn giữ được vóc dáng thon gọn cùng gương mặt trẻ trung. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện, Jennifer Phạm thường nhận được nhiều lời khen về thần thái sang trọng và phong cách thanh lịch.