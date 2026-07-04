Tung tích người chị em "con chấy cắn đôi" giữa lúc Taylor Swift tổ chức siêu đám cưới

Suốt nhiều năm, Taylor Swift và Blake Lively từng là đôi bạn thân nổi tiếng bậc nhất Hollywood.

Trước khi đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce diễn ra, công chúng đã liên tục bàn tán về danh sách khách mời toàn sao hạng A. Trong số đó, nhiều người đồn đoán về việc liệu vợ chồng Blake Lively và Ryan Reynolds có được mời hay không. Trước đây, họ là những người bạn thân không thể tách rời. Nhưng sau vụ kiện tụng ồn ào củ Blake Lively, có thông tin cho rằng Taylor Swift đã nghỉ chơi với cô.

Đến nay, TMZ tung loạt ảnh cho thấy Blake Lively và Ryan Reynolds không ở gần Madison Square Garden trong lúc bữa tiệc tối đầu tiên bắt đầu. Cụ thể, cặp vợ chồng ăn mặc đơn giản, đi cổ vũ con gái Betty tham gia cuộc thi cưỡi ngựa ở Lake Placid, New York. Trước đó khi Taylor Swift tổ chức tiệc độc thân, Blake Lively cũng được bắt gặp trên phố với diện mạo khá xuề xòa. Như vậy có thể thấy rằng cô bạn thân cũ này hoàn toàn không được mời đến đám cưới thế kỷ.

Ảnh: TMZ

Vợ chồng Blake Lively ở trường đua ngựa...

... khi Taylor Swift đang tổ chức đám cưới. Ảnh: X

Suốt nhiều năm, Taylor Swift và Blake Lively từng là đôi bạn thân nổi tiếng bậc nhất Hollywood. Blake Lively không chỉ xuất hiện trong những bữa tiệc riêng tư của Taylor Swift mà còn được xem là một thành viên trong "hội bạn thân quyền lực" của nữ ca sĩ. Taylor Swift từng nhiều lần đi nghỉ cùng gia đình Blake Lively, được các con của cô gọi là dì.

Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 1/2025 khi Blake Lively đệ đơn kiện bạn diễn kiêm đạo diễn Justin Baldoni, cáo buộc anh có hành vi quấy rối tình dục trong quá trình thực hiện bộ phim It Ends With Us. Tuy nhiên, Justin Baldoni nhanh chóng phản công bằng những cáo buộc gây chấn động. Anh cho rằng Blake đã tận dụng sức ảnh hưởng từ tình bạn với Taylor Swift để gia tăng quyền lực và kiểm soát nhiều quyết định trên phim trường.

Vụ việc càng trở nên căng thẳng khi hàng loạt tin nhắn riêng tư bị lộ. Trong đó, Blake Lively được cho là nhiều lần nhắc đến Taylor Swift như một "vũ khí" để củng cố vị thế của mình. Những tiết lộ này lập tức làm bùng nổ tranh cãi trên mạng xã hội, khiến nữ diễn viên bị chỉ trích là lợi dụng danh tiếng của siêu sao nhạc pop để phục vụ lợi ích cá nhân.

Blake Lively là cái tên nằm ngoài danh sách khách mời đến đám cưới của Taylor Swift. Ảnh: GC.

Cao trào xảy ra khi phía Justin Baldoni tuyên bố muốn triệu tập Taylor Swift ra tòa làm nhân chứng. Dù hoàn toàn không tham gia vào quá trình sản xuất It Ends With Us , cái tên Taylor vẫn bị kéo thẳng vào tâm bão pháp lý. Trên thực tế, mối liên hệ giữa Taylor Swift và bộ phim chỉ dừng lại ở việc cô cho phép sử dụng bài hát My Tears Ricochet.

Hành động của Blake Lively khiến Taylor Swift rơi vào trạng thái suy sụp tột độ khi bỗng dưng bị cuốn vào rắc rối pháp lý của bạn thân. Ngôi sao sinh năm 1989 cảm thấy mình bị người chị em lâu năm lợi dụng, đem ra làm lá chắn cho cuộc kiện tụng với Justin Baldoni. Do đó, Taylor Swift quyết định chấm dứt tình bạn từng vô cùng thân thiết với Blake Lively. Phía đại diện của nữ ca sĩ cũng lên tiếng chỉ trích việc Blake Lively lôi người không liên quan là Taylor Swift vào vụ kiện cá nhân nhằm tạo ra những tiêu đề giật gân thu hút truyền thông, thay vì tập trung vào bản chất của vụ án.

Tình bạn giữa Taylor Swift và Blake Lively không thể cứu vãn. Ảnh: GC.

Nguồn: Page Six