Nam diễn viên T. dan díu với vợ của bạn thân tại nhà riêng: Xuất hiện đòn trừng phạt chí mạng

Tình tiết mới trong vụ nam diễn viên T. ngang nhiên ngoại tình với vợ bạn thân đã khiến công chúng dậy sóng.

Vụ việc “hoàng tử showbiz” Vương Tử (phim Thơ Ngây 2) và nữ influencer Quả Quả trơ trẽn ngoại tình với nhau sau lưng tài tử Phạm Khương Ngạn Phong đã gây nhức nhối trong dư luận xứ Trung suốt nhiều tháng qua. Đến đầu tháng 5, tòa án đã xác nhận Vương Tử và Quả Quả đã có hành vi vượt quá giới hạn của mối quan hệ bạn bè thông thường. Vì vậy, thẩm phán yêu cầu Vương Tử và Quả Quả mỗi người phải bồi thường tổn thất tinh thần cho Phạm Khương Ngạn Phong 1 triệu TWD (835 triệu đồng).

Những tưởng sau khi nhận án phạt và bị dư luận lên án gay gắt, Vương Tử - Quả Quả sẽ chia tay nhau, đồng thời kiểm điểm bản thân. Ai dè cặp đôi này vẫn ngang nhiên dan díu với nhau trong bối cảnh Quả Quả vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với nam diễn viên Phạm Khương Ngạn Phong. Cách đây ít ngày, tờ CTwant đã tung clip bắt quả tang Quả Quả ra vào biệt thự của Vương Tử bất kể ngày đêm. Có lần nữ influencer còn bế theo con nhỏ đến nhà nhân tình. Khi bị phát hiện có paparazzi bám đuôi, Quả Quả chơi chiêu lang thang ngoài đường đến tận nửa đêm nhằm cắt đuôi, rồi mới quay về biệt thự của Vương Tử.

Trong diễn biến mới nhất, công chúng hả hê khi Quả Quả vừa phải đón nhận đòn trừng phạt nặng nề. Theo tờ Yahoo News, Hảo Khán - công ty quản lý của Quả Quả đã chính thức chấm dứt hợp đồng với cô này. Trả lời với truyền thông trong ngày 4/7, Phó Tổng giám đốc Hảo Khán cho hay: “Quả Quả hiện không còn là nghệ sĩ của Hảo Khán, nhưng vẫn là bạn của công ty chúng tôi”.

Khi phóng viên hỏi dồn về lý do không ký tiếp hợp đồng với Quả Quả, đại diện của Hảo Khán tiết lộ: “Ban đầu 2 bên ký hợp đồng với thời hạn 2 năm, khi hết hạn nếu muốn tiếp tục thì phải thương lượng lại. Hợp đồng hết hạn là hết hạn, có lẽ khi đó cô ấy khá bận rộn”. Nhiều khán giả nhận định, đại diện phía Hảo Khán đang mỉa mai Quả Quả, ẩn ý rằng nữ influencer quá bận rộn trong việc ngoại tình với Vương Tử và không chuyên tâm vào công việc. Bên cạnh đó, netizen cũng cho rằng câu trả lời mới đây từ đại diện Hảo Khán mang tính nói giảm nói tránh, thực ra phía công ty này muốn tống Quả Quả đi do danh tiếng cô đã “chạm đáy”.

Công ty quản lý đã chính thức chấm dứt hợp đồng với Quả Quả sau bê bối ngoại tình với Vương Tử. Ảnh: Yahoo News

Paparazzi “tóm sống” Quả Quả đến nhà Vương Tử vụng trộm. Ảnh: CTwant

Nguồn tin cho biết thêm, sau bê bối ngoại tình chấn động, Quả Quả đã thất nghiệp trong thời gian dài, không còn công việc nào tìm tới cô nữa. Có thể thấy, cô đang bị toàn ngành tẩy chay, quay lưng sau khi có hành vi vô đạo đức không thể chấp nhận nổi.

Còn nhớ vụ bê bối quan hệ ngoài luồng liên quan tới Quả Quả - Vương Tử nổ ra hồi cuối năm ngoái. Theo đó, hồi tháng 11/2025, giới giải trí Đài Loan (Trung Quốc) chấn động trước cáo buộc ngoại tình nhằm vào nam diễn viên đình đám Vương Tử. Người đứng ra phanh phui vụ việc không ai khác chính là tài tử Phạm Khương Ngạn Phong - bạn thân nhiều năm của Vương Tử kiêm ông xã Quả Quả.

Trên trang Instagram cá nhân, Phạm Khương Ngạn Phong đăng tải đoạn video dài, kể lại hành trình phát hiện vợ mình là nữ influencer Quả Quả có mối quan hệ ngoài luồng với Vương Tử. Theo chia sẻ của nam diễn viên, anh bắt đầu nghi ngờ vợ sau khi nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường trong cuộc sống hôn nhân.

Phạm Khương Ngạn Phong đăng video tố Vương Tử ngoại tình với vợ mình. Ảnh: Yahoo News

Phạm Khương Ngạn Phong cho biết bước ngoặt xảy ra sau chuyến công tác tại Mỹ của Quả Quả và Vương Tử vào đầu năm 2025. Sau khi trở về Đài Loan (Trung Quốc) vào giữa tháng 3 cùng năm, Quả Quả bất ngờ không muốn quay về nhà, đồng thời gần như cắt đứt liên lạc với chồng trong suốt hơn 3 tháng. Trước những biểu hiện khó hiểu của vợ, Phạm Khương Ngạn Phong quyết định thuê thám tử tư điều tra. Kết quả thu được khiến nam diễn viên họ Phạm choáng váng khi phát hiện cô vợ influencer đang bí mật qua lại với bạn thân của anh - Vương Tử.

Theo nguồn tin từ truyền thông xứ Trung, sau khi mối quan hệ vụng trộm bị phát hiện, Quả Quả không hề có động thái hàn gắn với chồng. Trái lại, cô vẫn tiếp tục duy trì quan hệ với Vương Tử, thường xuyên xuất hiện công khai cùng nam diễn viên trên mạng xã hội. Thậm chí, nữ influencer còn được cho là chuyển đến sống tại căn hộ cao cấp trị giá khoảng 50 triệu TWD (hơn 53 tỷ đồng) của Vương Tử.

Đỉnh điểm của bê bối xảy ra vào ngày 15/11/2025 khi loạt ảnh riêng tư của Vương Tử và Quả Quả bất ngờ bị phát tán trên mạng xã hội. Cư dân mạng phát hiện khung cảnh trong phòng tắm xuất hiện trong những bức hình nhạy cảm trùng khớp với ảnh từng được Quả Quả đăng tải trên trang cá nhân trước đó. Điều này khiến làn sóng chỉ trích nhắm vào cặp đôi ngoại tình ngày càng dữ dội.

Ảnh nóng của Vương Tử và Quả Quả đã bị phát tán khắp MXH. Ảnh: China Times

Drama tình ái liên quan tới Phạm Khương Ngạn Phong - Quả Quả - Vương Tử đã khiến dư luận sốc nặng. Ảnh: Yahoo News

Nguồn: Yahoo News