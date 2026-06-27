Chiếc điện thoại chứa hình ảnh ngoại tình khiến nữ ca sĩ hạng A tan tành đám cưới thế kỷ

Những tình tiết trong vụ scandal ngoại tình của nữ ca sĩ đình đám này khiến công chúng không tin nổi vào tai mình.

Sáng 27/6, tờ Sports Kyunghyang cho hay, nữ ca sĩ đình đám xứ Hàn Lee Hee Jin (cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại Baby V.O.X) vừa tham gia ghi hình cho chương trình My Little Old Boy. Tại đây, nữ ngôi sao họ Lee đã có những chia sẻ gây xôn xao về mối tình buồn trong quá khứ.

Trước ống kính, Lee Hee Jin tiết lộ chuyện bạn trai cũ không chỉ ngoại tình mà còn có hành vi trộm cắp đồ của nữ ca sĩ và giam giữ cô trái phép. Những chia sẻ này đã khiến cả trường quay bàng hoàng, kinh ngạc bởi chẳng ai nghĩ 1 sao nữ hạng A như Lee Hee Jin lại phải trải qua những chuyện kinh khủng như vậy.

Trước đó, khi làm khách mời trên chương trình Dolsing Fourmen (đài SBS), Lee Hee Jin đã gây sốc khi hé lộ quá trình bắt quả tang bạn trai cũ phản bội cô. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1979 nhớ lại vụ việc ám ảnh: “1 ngày nọ, tôi có cảm giác rất lạ. Hôm đó, tôi bỗng có cảm giác vô cùng bất an. Bình thường tôi không thích đụng chạm vào điện thoại của người khác, nhưng lúc ấy tôi thực sự tò mò với điện thoại của bạn trai cũ. Điện thoại của anh ta có cài mật khẩu. Nhưng vì bạn trai cũ của tôi là người rất yêu bản thân, nên tôi đã thử nhập ngày sinh của anh ta và quả nhiên là mở được khóa điện thoại ngay lập tức. Nhưng bên trong không có lấy 1 tấm ảnh nào của tôi, thay vào đó là bức ảnh anh ta đang đắm chìm trong hạnh phúc bên 1 người phụ nữ khác”.

Lee Hee Jin bóc phốt bạn trai cũ tưng bừng trên sóng truyền hình. Ảnh: Naver

Đáng nói vào thời điểm phát giác ra vụ ngoại tình của bạn trai cũ, Lee Hee Jin sắp cùng anh này tổ chức đám cưới thế kỷ. Sau khi chuyện xấu của đàng trai vỡ lở, thành viên Baby V.O.X đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ với gã đàn ông phản bội. Nhớ lại chuyện cũ, người đẹp sinh năm 1979 không khỏi xót xa: “Gia đình anh ta cũng đều biết về tôi. Anh ta giới thiệu tôi là vợ sắp cưới, nhưng sau lưng lại đi gặp gỡ, dan díu với người phụ nữ khác. Cú sốc ngày ấy quá lớn khiến tôi không thể dễ dàng bắt đầu 1 mối quan hệ mới sau đó”.

Theo lời Lee Hee Jin, vụ việc bị bạn trai “cắm sừng”, phản bội trước hôn lễ đã khiến cô đánh mất niềm tin vào tình yêu trong 1 khoảng thời gian dài: “Tôi đã không hẹn hò trong 1 thời gian dài sau biến cố ngày đó. Có giai đoạn tôi rất sợ khi phải gặp gỡ đàn ông. Thời điểm hẹn hò gần nhất của tôi cũng đã xảy ra hồi tôi ngoài 30 tuổi”.

Khi lắng nghe xong câu chuyện của Lee Hee Jin, các thành viên còn lại trong Baby V.O.X cũng cảm thấy xót xa cho cô: “Lee Hee Jin đúng là từng gặp phải những gã đàn ông vô cùng tồi tệ”.

Những chia sẻ của Lee Hee Jin đã khiến công chúng sốc nặng, không tin nổi vào tai mình. Ảnh: Nate

Lee Hee Jin sinh năm 1979, là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng ở xứ sở kim chi. Cô chính thức bước chân vào làng giải trí khi vừa tròn 18 tuổi với tư cách thành viên của nhóm nhạc huyền thoại Baby V.O.X. Sau khi nhóm tan rã, Lee Hee Jin theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và từng bước ghi dấu ấn qua các tác phẩm truyền hình như It’s Okay, Daddy's Girl (2010), The Greatest Love (2011), Monstar (2013), The Last Empress (2018)... Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ còn tỏa sáng trên sân khấu nhạc kịch.

Lee Hee Jin khẳng định được tên tuổi trên cả 2 mặt trận ca hát và diễn xuất, là 1 trong những nữ nghệ sĩ đa năng ở làng giải trí Hàn Quốc. Ảnh: Naver

Dù gặt hái được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ trên con đường hoạt động nghệ thuật song Lee Hee Jin lại gặp vô vàn trắc trở trong tình duyên. Ảnh: Nate

Nguồn: Sports Kyunghyang