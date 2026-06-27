Con trai Thu Trang - Tiến Luật chuẩn bị sang Pháp

Thu Trang và Tiến Luật gây bất ngờ khi thông báo quyết định với con trai Andy.

Mới đây, Thu Trang có bài đăng tiết lộ con trai Andy sắp lên đường sang Pháp để học tập. Trên trang cá nhân, Thu Trang viết: "Nghe nói hôm giờ bên Pháp đang nóng dữ lắm. Anh Kép Nhí nay sẽ sang bên đó học. Ba mẹ đã chuẩn bị tư trang cho anh Kép Nhí rồi, còn lại qua đó phải dựa vào bản thân nghen! Chàng trai của mẹ lớn rồi, có thể tự đi trên con đường của riêng mình được rồi. Nhưng dù thế nào thì mẹ vẫn luôn ở phía sau ủng hộ chàng trai nhỏ của mẹ".

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Bên dưới phần bình luận, nhiều người gửi lời chúc Andy sẽ có hành trình học tập thuận lợi, đồng thời không khỏi xuýt xoa vì cậu bé ngày nào nay đã trở thành một chàng thiếu niên cao lớn, chuẩn bị tự lập ở môi trường quốc tế.

Trước đó, Andy từng được gây chú ý khi theo học trường quốc tế, thông thạo tiếng Pháp. Trang còn tiết lộ con trai từng nhận dạy tiếng Pháp cho em họ để vừa rèn luyện kiến thức vừa học cách tự lập.Việc chuẩn bị sang Pháp lần này được xem là dấu mốc đặc biệt trong hành trình trưởng thành của con trai Thu Trang - Tiến Luật.

Thu Trang tiết lộ con trai sắp sang Pháp học tập

Thu Trang cho biết đã chuẩn bị mọi thứ, mong con sớm làm quen với môi trường mới

Con trai Tiến Luật - Thu Trang đa tài

Sinh năm 2014, Andy là con trai duy nhất của cặp đôi Thu Trang - Tiến Luật. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé đã được khán giả đặc biệt quan tâm bởi có bố mẹ đều là những nghệ sĩ nổi tiếng của Vbiz. Mỗi lần xuất hiện cùng gia đình, Andy đều gây thiện cảm bởi vẻ ngoài lanh lợi, thông minh và tính cách lễ phép. Khác với nhiều sao Việt lựa chọn giữ kín hình ảnh con, Thu Trang và Tiến Luật khá thoải mái để Andy đồng hành trong các chương trình truyền hình, gameshow cũng như một số sự kiện. Cặp đôi cho rằng việc tiếp xúc với môi trường nghệ thuật từ sớm giúp con tự tin hơn, có thêm trải nghiệm sống và học hỏi nhiều kỹ năng, thay vì tạo áp lực phải nối nghiệp bố mẹ. Những năm gần đây, khi bước vào tuổi thiếu niên, Andy dần ít xuất hiện trước công chúng để tập trung cho việc học và phát triển bản thân.

Ngay từ nhỏ, Andy đã được Thu Trang và Tiến Luật đầu tư mạnh về giáo dục, đặc biệt là ngoại ngữ. Andy theo học tiếng Pháp từ sớm và nhiều lần khiến khán giả bất ngờ khi giao tiếp trôi chảy bằng ngôn ngữ này. Trong các video gia đình chia sẻ, Andy từng tự tin hướng dẫn bố phát âm tiếng Pháp, thậm chí còn khiến Tiến Luật "chịu thua" vì khả năng nói lưu loát.

Andy nhà Thu Trang và Tiết Luật được khán giả quan tâm từ bé đến lớn

Không chỉ vậy, trong một chương trình truyền hình, khi được bố mẹ đề nghị gửi lời chúc bằng tiếng Pháp đến bé Sol - con gái ca sĩ Đoan Trang, Andy dù ban đầu có phần ngượng ngùng nhưng sau đó vẫn hoàn thành rất tự nhiên, nhận nhiều lời khen từ khán giả. Thu Trang còn tiết lộ con trai từng nhận dạy tiếng Pháp cho em họ với "mức lương" khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng, như một cách để rèn luyện tính tự lập và có trách nhiệm.

Ngoài ngoại ngữ, Andy còn được tạo điều kiện phát triển toàn diện với nhiều kỹ năng khác. Cậu bé biết chơi đàn piano, làm quen với các môn thể thao như golf và cưỡi ngựa. Tiến Luật từng hào hứng chia sẻ con trai có tư thế đánh golf rất chuẩn, thậm chí đẹp hơn cả bố. Vì trường quốc tế Andy theo học có bộ môn golf trong chương trình giảng dạy nên nam diễn viên thường tranh thủ thời gian đưa con ra sân tập luyện vào cuối tuần.

Dù sinh ra trong gia đình nổi tiếng, Andy được nhận xét là cậu bé ngoan ngoãn, lễ phép và sống rất tình cảm. Thu Trang cho biết từ nhỏ, vợ chồng cô luôn dạy con cách tự lập, biết quan tâm đến mọi người xung quanh và cư xử đúng mực.

Thu Trang hay gọi con trai là "Kép nhí", tự hào về những thành tích của con

Gia đình Thu Trang và Tiến Luật nay đã có thêm 2 thành viên nhí là 2 cô con gái xinh xắn, đáng yêu

Ảnh: FBNV