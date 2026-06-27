Han Ga In bại lộ chuyện đi xem mắt khi đang có bạn trai, thực hư ra sao?

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với “quốc bảo nhan sắc” Han Ga In thế này?

Sáng 27/6, tờ Spotvnews cho hay, Han Ga In vừa xuất hiện trong video mới trên YouTube và có những chia sẻ gây xôn xao về chuyện đi xem mắt của bản thân trong quá khứ. Theo đó, nữ minh tinh đình đám từng đi coi mắt ở thời điểm đang hẹn hò với bạn trai hồi đại học.

Lời chia sẻ của Han Ga In mới đây khiến 1 bộ phận công chúng liên tưởng tới việc nữ diễn viên đã lén lút vụng trộm sau lưng người yêu. Thậm chí, 1 số khán giả còn lo ngại hình tượng ngọc nữ mà mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời dày công gây dựng có thể sụp đổ sau phát ngôn nhạy cảm.

Trong màn xuất hiện mới đây, Han Ga In đã để lộ chuyện từng đi xem mắt ngay khi đang hẹn hò bạn trai hồi đại học. Ảnh: Naver

Thế nhưng mọi chuyện không hề nghiêm trọng và mang tính “drama” như 1 số khán giả đang tưởng tượng. Trên thực tế, Han Ga In đã xin phép bạn trai và nhận được sự đồng ý của đối phương trước khi đi coi mắt người đàn ông lạ mặt. Và hóa ra nữ diễn viên chỉ đi xem mắt dựa trên tinh thần muốn được thử trải nghiệm 1 lần cái cảm giác của 1 buổi hẹn hò giấu mặt cho biết mùi chứ không hề có ý định muốn tiến tới mối quan hệ nghiêm túc.

Han Ga In bồi hồi nhớ lại thời điểm đó: “Đó là vì tôi chưa từng đi xem mắt bao giờ nên khi đó mới đi thử 1 lần cho biết thôi. Lúc đó đúng là tôi đã có bạn trai rồi. Khi mới vào đại học, tôi đã nói với bạn trai rằng ‘Em muốn thử đi gặp mặt nhóm (nhóm có cả nam sinh - nữ sinh) và hẹn hò giấu mặt 1 lần xem sao’ và đã nhận được sự cho phép từ anh ấy rồi. Vì chưa bao giờ trải nghiệm những việc này bao giờ nên tôi nghĩ nếu không thanh thủ làm 1 lần thời đại học thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nữa đâu”.

Những chia sẻ mới đây của Han Ga In đã khiến công chúng không khỏi xôn xao. Ảnh: Nate

Cũng trong buổi ghi hình mới đây, Han Ga In còn cho biết thêm 2 sự kiện chấn động nhất trong cuộc đời cô chính là “gia nhập showbiz” và “kết hôn sớm”.

Còn nhớ hồi năm 2005 khi mới 23 tuổi, Han Ga In bất ngờ kết hôn với nam diễn viên Yeon Jung Hoon sau thời gian quen nhau qua 1 dự án phim truyền hình. Quyết định lập gia đình ở tuổi còn rất trẻ từng khiến công chúng ngỡ ngàng, bởi thời điểm đó Han Ga In là 1 trong những nữ diễn viên nổi bật trên màn ảnh Hàn.

Thời điểm cả 2 kết hôn, Yeon Jung Hoon còn bị coi là “kẻ trộm quốc dân” khi đã cướp đi nữ thần trong lòng công chúng.

Theo Han Ga In, có 2 nguyên nhân khiến cô quyết định kết hôn vào thời điểm đó. Đầu tiên chính là sự cạnh tranh khốc liệt của làng giải trí xứ Hàn vào thời điểm đó. Điều này khiến cô kết hôn sớm và rời khỏi cuộc đua. Thứ 2 là liên quan tới tuổi thơ không mấy êm đềm của Han Ga In, khi ngay từ nhỏ cô đã chẳng nhận được sự yêu thương từ bố mình. Khi yêu rồi ra mắt gia đình Yeon Jung Hoon, Han Ga In mới cảm nhận được hơi ấm tình thân. Nữ diễn viên muốn trở thành 1 phần của gia đình ấy nên đã quyết định kết hôn.

Cuộc hôn nhân của Han Ga In và Yeon Jung Hoon khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: X

Han Ga In sinh năm 1982, chính thức ra mắt làng giải trí vào đầu những năm 2000 và nhanh chóng nổi tiếng nhờ vẻ đẹp được đánh giá là hoàn hảo tự nhiên. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, nữ diễn viên còn ghi dấu qua nhiều tác phẩm đình đám như Mặt Trăng Ôm Mặt Trời hay Architecture 101. Trong giai đoạn đỉnh cao, Han Ga In luôn nằm trong danh sách những mỹ nhân đẹp nhất Hàn Quốc và được nhiều bác sĩ thẩm mỹ chọn làm hình mẫu gương mặt lý tưởng.

Người đẹp gặt hái thành công vang dội trên cả 2 lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Ảnh: X

Nguồn: Spotvnews