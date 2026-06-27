Tình hình hôn nhân Vĩnh Thuỵ và vợ tiểu thư

Vĩnh Thuỵ và vợ có cuộc hôn nhân kín tiếng nhất nhì Vbiz.

Là một trong những nam siêu mẫu đình đám của làng giải trí, Vĩnh Thụy gây tiếc nuối khi bất ngờ lui về ở ẩn, sống kín tiếng sau khi kết hôn. Dù đã nên duyên với bà xã gần 3 năm và đã có con đầu lòng, nam người mẫu vẫn gần như không chia sẻ bất kỳ thông tin nào về vợ. Chính điều này khiến cuộc hôn nhân của Vĩnh Thụy được nhiều khán giả gọi là một trong những "ẩn số" lớn nhất của Vbiz.

Vĩnh Thụy tổ chức lễ gia tiên vào cuối năm 2023, sau đó tiếp tục đãi tiệc cưới riêng tư tại Đà Lạt. Hôn lễ diễn ra kín đáo với sự góp mặt của người thân, bạn bè thân thiết, gần như không có truyền thông tham dự. Ngay từ thời điểm ấy, danh tính cô dâu đã nhận được sự quan tâm lớn nhưng cả hai đều lựa chọn giữ kín.

Vĩnh Thuỵ và vợ tiểu thư tổ chức lễ cưới vô cùng riêng tư, kín đáo

Sau khi lập gia đình, Vĩnh Thụy cũng thay đổi đáng kể. Nam siêu mẫu hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí, ít nhận lời tham gia gameshow hay đóng phim như trước. Trang cá nhân của anh chủ yếu cập nhật công việc, những chuyến đi hoặc hình ảnh đời thường. Điều khiến cư dân mạng chú ý là dù đã kết hôn gần 3 năm, Vĩnh Thụy vẫn tuyệt đối không công khai gương mặt bà xã. Mỗi lần hiếm hoi đăng ảnh chung, anh chỉ khéo léo chụp từ phía sau, nắm tay hoặc lựa góc che mặt vợ. Thời gian gần đây, những khoảnh khắc có sự xuất hiện của bà xã cũng ngày càng thưa thớt, khiến nhiều người tò mò về cuộc sống hiện tại của cặp đôi.

Chuyện tình của Vĩnh Thụy cũng diễn ra vô cùng kín đáo. Sau nhiều năm hẹn hò trong âm thầm, anh mới lần đầu đăng ảnh nắm tay bạn gái vào dịp Valentine năm 2021. Cuối năm cùng năm, nam siêu mẫu cầu hôn người yêu trước khi chính thức tổ chức đám cưới vào năm 2023. Theo nhiều nguồn tin, bà xã Vĩnh Thụy tên Thúy, là con gái của một gia đình có tiếng trong lĩnh vực bất động sản tại Đà Lạt. Cô từng có thời gian du học Singapore trước khi trở về Việt Nam hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình. Tuy nhiên, khác với nhiều "phu nhân" của sao Việt, cô gần như không xuất hiện trước truyền thông, cũng không hoạt động nghệ thuật hay chia sẻ cuộc sống trên mạng xã hội.

Cặp đôi cũng yêu đương âm thầm, không chia sẻ quá nhiều với công chúng

Từ lúc yêu đến cưới, Vĩnh Thuỵ đều giữ kín bưng dung mạo vợ

Giữa thời điểm nhiều nghệ sĩ sẵn sàng chia sẻ cuộc sống gia đình trên mạng xã hội, Vĩnh Thụy vẫn giữ lựa chọn khác biệt: bảo vệ tuyệt đối sự riêng tư của vợ con. Chính vì vậy, sau gần 3 năm về chung một nhà, cuộc hôn nhân của nam siêu mẫu vẫn được xem là một trong những chuyện tình kín tiếng và bí ẩn nhất của showbiz Việt.

Mặc dù đã khoe con nhưng Vĩnh Thuỵ vẫn kiên quyết không chia sẻ về bà xã tiểu thư

Siêu mẫu Vĩnh Thuỵ là ai?

Vĩnh Thụy từng là một trong những cái tên hot nhất giới người mẫu Việt. Anh sinh năm 1988, mang ba dòng máu Việt - Hoa - Pháp, cao 1m85 và sở hữu vẻ ngoài được ví như "nam thần điện ảnh". Anh từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2009, lọt top 15 Mister International và được vinh danh là Người mẫu xuất sắc châu Á 2014. Không chỉ sải bước trên các sàn diễn lớn, Vĩnh Thụy còn lấn sân diễn xuất. Dù không quá bùng nổ về doanh thu hay hiệu ứng, nhưng mỗi vai diễn đều cho thấy một khía cạnh chỉn chu, kỹ lưỡng của anh với nghệ thuật. Thời kỳ đỉnh cao, Vĩnh Thụy còn góp mặt trong The Face Vietnam mùa đầu tiên với vai trò host.

Ở thời điểm hiện tại, cuộc sống của Vĩnh Thụy khá lặng lẽ và ổn định. Anh gần như rút khỏi các hoạt động giải trí, không còn xuất hiện dày đặc trên sàn diễn hay sự kiện như trước, thay vào đó tập trung cho công việc kinh doanh và gia đình. Trên mạng xã hội, nam siêu mẫu cũng rất hiếm khi chia sẻ đời tư, chỉ thỉnh thoảng đăng tải những khoảnh khắc đời thường đơn giản.

Vĩnh Thuỵ từng là siêu mẫu đình đám Vbiz trước khi lui về ở ẩn

Ảnh: FBNV