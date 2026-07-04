Vợ chồng "nữ hoàng dao kéo" báo tin vui đặc biệt

Thông tin này khiến cả Daesung, Minzy và Dara vỡ òa, liên tục chúc mừng gia đình nhỏ của người đàn anh.

Vào cuối tháng 5 vừa qua, vợ chồng Lee Da Hae - Se7en hào hứng thông báo họ sắp chào đón con đầu lòng sau 3 năm kết hôn. “Nhà tôi từ 2 người bây giờ thành 3 người rồi nha. 1 phép màu nhỏ bé đang xảy ra với chúng tôi” - thông điệp của đôi vợ chồng khiến người hâm mộ vô cùng mừng rỡ.

Đến nay, Se7en tiếp tục tham gia chương trình Zip Daesung cùng các ngôi sao chung công ty YG một thời là Daesung (BIGBANG), Dara - Minzy (2NE1). Anh trải lòng về việc sắp được làm cha, hào hứng nói: "Tôi vẫn không thể tin được, và cảm giác như không có thật. Tôi rất hào hứng. Thật kỳ lạ khi nghĩ rằng mình sắp làm bố. Mỗi ngày trôi qua đều giống như một giấc mơ".

Nam ca sĩ đình đám tiếp tục tiết lộ: "Vợ tôi hiện mang thai khoảng 3 tháng, và giới tính đã được xác nhận vào tuần trước. Chúng tôi biết mình sắp có một nàng công chúa". Thông tin này khiến cả Daesung, Minzy và Dara vỡ òa, liên tục chúc mừng gia đình nhỏ của người đàn anh.

Se7en tiết lộ vợ anh đang mang thai con gái đầu lòng. Ảnh: X

Việc vợ chồng Lee Da Hae - Se7en sắp đón cô công chúa đầu lòng cũng nhanh chóng khiến mạng xã hội phát sốt. Nhiều người cho rằng cô công chúa nhỏ sẽ được sống trong tình yêu thương của bố mẹ, có điều kiện tốt và thậm chí là có cả bệ đỡ nếu muốn vào showbiz trong tương lai. Trên trang cá nhân, cặp đôi nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ fan.

Sau 3 năm kết hôn, họ sắp lên chức bố mẹ. Ảnh: Instagram

Lee Da Hae sinh năm 1984 tại Seoul, Hàn Quốc. Khi cô học lớp 5, gia đình đã chuyển tới Sydney, Australia sinh sống. Ngay từ nhỏ, cô đã có thiên hướng nghệ thuật. Suốt thời niên thiếu, Lee Da Hae nhiều lần tham gia biểu diễn các điệu múa truyền thống của Hàn Quốc trên các sân khấu Australia. Biết được bản thân muốn gì, ngay khi tốt nghiệp trường trung học nữ Burwood Girls High School, Lee Da Hae đã quay về Hàn Quốc để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Tuy nhiên bước đầu tiên của cô lại là tham gia cuộc thi Hoa hậu Chunhyang lần thứ 71 vào năm 2001 và giành được chiếc vương miện cao quý. Từ đây, cô bắt đầu tham gia đóng vai phụ trong các dự án phim truyền hình.

Dù không có nền tảng diễn xuất từ trước nhưng Lee Da Hae lại được đánh giá là không thua gì các diễn viên chuyên nghiệp. Cô từng bước đi lên từ các vai phụ nhỏ và dần khẳng định được vị thế nhờ vai chính ở loạt phim như My Girl, Xin Chào Tiểu Thư, Miss Ripley, Săn Nô Lệ, Hoa Hồng Xanh,... Tuy vướng ồn ào "dao kéo" nhưng Lee Da Hae vẫn được khán giả yêu mến nhờ nhan sắc sau phẫu thuật xinh đẹp, cùng khả năng diễn xuất tốt.

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Lee Da Hae là “nữ hoàng dao kéo” ở Kbiz, tên tuổi cô gắn liền với hàng loạt bộ phim truyền hình đạt rating cao ngất ngưởng. Ảnh: Nate

Trong khi đó, Se7en bằng tuổi vợ, có tên thật là Choi Dong Wook. Anh là ca sĩ đình đám Kpop ở dòng nhạc pop và R&B. Anh gia nhập YG hồi năm 15 tuổi và bắt đầu luyện tập từ đó. Se7en bắt đầu gặt hái được thành công đầu tiên vào năm 2003, kể từ đó tiếng tăm của nam ca sĩ dần lan rộng khắp châu Á. Trong suốt sự nghiệp, anh gây tiếng vang với loạt bản hit nổi tiếng như Crazy, Come Back To Me, Passion, La La La, When I Can’t Sing,... Ngoài ca hát, nam ngôi sao còn từng thủ vai chính trong bộ phim Goong S (Hoàng Cung phần 2). Trước khi yêu Lee Da Hae, Se7en đã có mối tình “khắc cốt ghi tâm” với Park Han Byul.

Dù gặt hái được vô số thành công trong sự nghiệp song hình tượng đẹp của Se7en đã bị tổn hại nặng nề sau scandal nhạy cảm. Còn nhớ hồi năm 2013, nam nghệ sĩ vướng vào scandal lén đi massage 19+ lúc còn đang trong quân ngũ. Vì scandal này, anh cũng đánh mất người yêu lâu năm Park Han Byul. Từ đó đến nay, dù vẫn hoạt động nhưng sự nghiệp của Se7en đã bị chững lại.

Se7en có sự nghiệp đỉnh cao 1 thời. Ảnh: X

Lee Da Hae - Se7en công khai hẹn hò hồi năm 2016. Trước đó, 2 ngôi sao quen biết nhau vì có vài người bạn chung, tuy nhiên, mỹ nhân My Girl thừa nhận khi ấy cô không thân thiết với Se7en. Phải tới lần nam ca sĩ chủ động đón Lee Da Hae đi dự tiệc cùng hội bạn và bộc lộ tính cách dễ mến, cô mới dần có cảm tình với anh. Theo thời gian, họ rung động trước đối phương và chính thức trở thành 1 cặp đôi của làng giải trí Hàn Quốc.

Còn nhớ hôn lễ của cặp đôi được tổ chức tại phòng cưới Dynasty Hall thuộc khách sạn Shilla vào hôm 6/5/2023. Đám cưới đã quy tụ nhiều ngôi sao của làng giải trí xứ kim chi như các thành viên BIGBANG, Super Junior, Lee Soo Hyuk, Jaejoong (JYJ),...

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