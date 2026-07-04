Tóc Tiên trở về Mỹ với mẹ sau 6 tháng ly hôn

Tóc Tiên còn hạnh phúc khoe được mẹ chuẩn bị món ăn ngon chào đón cô trở về.

Sau khoảng 6 tháng kể từ khi xác nhận ly hôn với Touliver, Tóc Tiên tận hưởng cuộc sống tự do, thoải mái. Không kín bưng như chồng cũ, nữ ca sĩ rất thường xuyên cập nhật mọi hoạt động diễn ra xung quanh mình lên mạng xã hội. Như mới đây nhất, Tóc Tiên vừa có chuyến trở về Mỹ để thăm gia đình. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ liên tục cập nhật những khoảnh khắc vui vẻ tại Mỹ. Nữ ca sĩ thích thú chia sẻ khung cảnh thời tiết nơi đây với dòng trạng thái: "Ngoài trời mưa đang to...".

Đáng chú ý nhất, Tóc Tiên tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú khi khoe bữa ăn do chính mẹ chuẩn bị. Trong nhóm chat với người hâm mộ, cô hào hứng viết: " Mì Quảng mẹ nấu siêu chất lượng ạ", kèm hình ảnh tô mì đầy ắp topping như tôm, thịt, trứng...

Tóc Tiên bất ngờ check in tại Mỹ sau 6 tháng ly hôn

Cô còn khoe được mẹ chăm sóc, chiêu đãi món ăn siêu chất lượng

Những tháng gần đây, khán giả cũng dễ dàng nhận ra Tóc Tiên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, đặc biệt là mẹ. Nếu trước đây nữ ca sĩ khá kín tiếng về cuộc sống riêng, thì sau biến cố hôn nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường mỗi khi trở về Mỹ. Từ những bữa cơm nhà, món ăn mẹ chuẩn bị đến những cuộc trò chuyện giản dị đều được Tóc Tiên đăng tải với sự hào hứng. Dù không nói quá nhiều, loạt chia sẻ nhỏ này cho thấy gia đình vẫn luôn là điểm tựa bình yên để nữ ca sĩ tìm về sau những biến động trong cuộc sống.

Mối quan hệ hiện tại của Tóc Tiên và mẹ

Tóc Tiên từng chia sẻ mẹ cô là người khó tính, nghiêm khắc và luôn muốn định hướng con cái theo con đường đã vạch ra sẵn. Vì Tóc Tiên bỏ học bác sĩ để theo đuổi nghệ thuật nên cả hai gặp mâu thuẫn. Không chỉ thế, chuyện tình cảm của Tóc Tiên cũng bị mẹ quản lý.

Trước khi kết hôn, Tóc Tiên từng nói: "Mẹ muốn can thiệp và quyết định người tôi yêu. Bất cứ người đàn ông nào mẹ không chọn thì đó đều là không tốt. Mẹ tôi không chấp nhận bất cứ ai đến bên tôi nếu bà không thích. Hồi đôi mươi, mình sống theo lý lẽ con tim, càng cấm cản thì càng lao theo. Tôi cãi lời mẹ bất chấp, tôi muốn sống với tình yêu của mình. Điều này càng làm mâu thuẫn giữa tôi với mẹ lớn hơn. Mẹ không thích bất cứ người đàn ông nào ở bên tôi, nếu tôi nói quá nhiều, chắc chắn mâu thuẫn ấy sẽ càng tăng. Tôi chọn cách sống bình lặng để mâu thuẫn này không gay gắt nữa. Trước đây, 80 - 90% lý do tôi im lặng, không nói chuyện riêng tư là vì điều này".

Tóc Tiên từng trải qua giai đoạn căng thẳng trong mối quan hệ với mẹ ruột

Touliver không phải là người mẹ Tóc Tiên chọn cho con gái nên mối quan hệ giữa "Phù thuỷ âm nhạc" và gia đình vợ không mấy tốt đẹp. Nữ ca sĩ từng chia sẻ từ lúc yêu kín tiếng đến công khai thì vẫn chưa một lần đưa Touliver gặp mẹ. Chính vì sự cấm cản từ phụ huynh, đã có lúc Touliver tự ái, tạo khoảng cách với Tóc Tiên. Tuy nhiên, cô bất chấp sự ngăn cản này, quyết định nên duyên vợ chồng với Touliver. Trong đám cưới của cặp đôi vào năm 2020 chỉ có bố Tóc Tiên từ Mỹ về dự, hoàn toàn không có sự xuất hiện của mẹ cô.

Trong tâm thư thông báo ly hôn, Tóc Tiên cho biết việc công khai không phải là hành động bộc phát hay chịu áp lực từ dư luận. Ngược lại, nữ ca sĩ nhấn mạnh cô chỉ lên tiếng "sau khi nhận được sự đồng thuận từ những người liên quan và gia đình". Tóc Tiên còn dành những lời lẽ rất chừng mực và biết ơn khi nhắc đến gia đình: "Cháu/con xin chân thành cảm ơn gia đình họ hàng hai bên, những người đã luôn yêu thương, tôn trọng và dành cho chúng con sự thấu hiểu cần thiết trong suốt chặng đường vừa qua". Những chi tiết này cho thấy quyết định chấm dứt hôn nhân đã được cân nhắc kỹ lưỡng, có sự trao đổi thẳng thắn và tôn trọng ý kiến từ gia đình hai phía.

Thời điểm ly hôn, Tóc Tiên cho biết được 2 bên gia đình tôn trọng, yêu thương

Thời gian qua, Tóc Tiên nhiều lần về Mỹ sum họp cùng gia đình. Tóc Tiên từng bất ngờ khoe nhận được túi cherry và socola. Cô còn hạnh phúc bày tỏ: "My mom's love language" (Ngôn ngữ yêu thương của mẹ tôi)". Cách đây không lâu, khi MV mới ra mắt vương tranh cãi, Tóc Tiên cũng cho biết cô được mẹ nhắn tin hỏi thăm. Nữ ca sĩ còn tiết lộ nếu cộng đồng mạng ăn hiếp cô sẽ "mách mẹ". Việc Tóc tiên khoe được mẹ quan tâm, chăm sóc cũng phần nào thể hiện tình cảm giữa họ đã không còn xa cách như trước.

Vào dịp Tết vừa qua, Tóc Tiên có kỳ nghỉ ngắn cùng gia đình tại Mỹ

Ảnh: FBNV