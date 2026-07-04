Bức ảnh xấu hổ nhất cuộc đời Song Ji Hyo

Song Ji Hyo cũng đã có động thái nóng sau khi lộ ra hình ảnh gây sốc tới mức không thể tin nổi.

Trong suốt sự nghiệp, Song Ji Hyo vẫn thường xuất hiện trước công chúng với hình ảnh xinh đẹp và thanh lịch. Thế nhưng, cũng có đôi lúc ngọc nữ Running Man bị netizen công kích vì diện mạo kém hoàn hào, không được chỉn chu. Còn nhớ hồi năm 2021, nữ diễn viên họ Song từng khiến MXH náo loạn khi lộ diện với mái tóc ngắn nham nhở gây sốc, đây cũng được xem là hình ảnh xấu hổ nhất trong cuộc đời cô. Vào thời điểm đó, Song Ji Hyo bị cả MXH tấn công dữ dội vì hình ảnh thảm họa, thậm chí những khán giả này còn yêu cầu nữ nghệ sĩ đuổi việc stylist khẩn cấp. Nhiều fan giật mình dụi mắt nhiều lần cũng không thể nhận ra nổi nữ minh tinh sinh năm 1981. Trong khi đó, 1 bộ phận netizen thậm chí còn đặt nghi vấn Song Ji Hyo khi ấy gặp bất ổn nên mới có màn xuất hiện gây sốc tới mức khó tin như vậy.

Tới nay, trong video mới vừa được đăng trên kênh YouTube cá nhân vào tối 3/7, Song Ji Hyo đã chính thức lên tiếng làm rõ về bối cảnh của sự việc gây sốc năm xưa. Thì ra nữ diễn viên 8X khi ấy đã tự tay cắt phăng mái tóc dài của mình trong giây phút bốc đồng sau khi uống quá chén. Nhưng hồi đó, cư dân mạng lại không hề hay biết và cứ đinh ninh rằng chính chuyên gia làm tóc của Song Ji Hyo đã báo hại nữ diễn viên.

Song Ji Hyo gây sốc khi xuất hiện với mái tóc cắt ngắn nham nhở. Mái tóc khiến cô trở nên già đi 10 tuổi, đồng thời dìm nhan sắc nữ diễn viên 1 cách thảm hại. Ảnh: X

Trong video mới đây, Song Ji Hyo cũng đã đưa ra lời xin lỗi sau khi khiến nhà tạo mẫu tóc bị liên lụy vì hành động cắt tóc của mình: “Tôi thực sự cần phải gửi lời xin lỗi đến chuyên gia làm tóc của mình”.

Sau khi nữ minh tinh họ Song vừa dứt lời, chuyên gia làm tóc liền thông tin thêm về tình huống dở khóc dở cười năm đó: “Tôi nhận được tin nhắn vào lúc rạng sáng, trong tin nhắn Song Ji Hyo nói rằng cô ấy đã tự cắt tóc của mình. Ban đầu tôi còn tưởng cô ấy chỉ đang nói đùa mà thôi. Ai ngờ lúc tôi đến thì thấy cô ấy xuất hiện với mái tóc ngắn cũn, có cảm giác là hết cứu luôn rồi. Tôi đã đánh vào lưng cô ấy 1 cái. Lúc mới đến, tóc cô ấy cắt nham nhở trông buồn cười lắm. Thật sự là 1 mớ hỗn độn. Dù tình thế lúc đó chẳng thể cứu vãn được nữa, nhưng tôi vẫn phải cố mà sửa thôi. Tôi quyết định cắt tỉa lại tóc cho cô ấy 1 chút ngay trong phòng tắm”.

Song Ji Hyo cũng thừa nhận cô đã bị dân mạng “ném đá” tơi bời vào thời điểm đó vì diện mạo tóc ngắn kỳ lạ: “Sau khi tự cắt tóc rồi đăng ảnh lên mạng, tôi đã bị netizen ‘khủng bố’ dữ dội”.

Nhà tạo mẫu tóc nhớ lại thời điểm bị netizen công kích tưng bừng trên mọi mặt trận: “Nếu là người có tinh thần yếu đuối thì có lẽ đã không trụ nổi trước làn sóng công kích dữ dội vào thời điểm đó rồi. Dân mạng còn yêu cầu tôi phải ‘nôn hết tiền lương ra’. Người hâm mộ của Song Ji Hyo chắc hẳn đã rất sốc, đến chính tôi còn sốc nữa là. Bây giờ nhìn lại thì thấy vui vui vậy thôi, chứ nói thật hồi đó tôi cảm thấy áp lực kinh khủng luôn ấy”.

Những chia sẻ mới đây của Song Ji Hyo đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Ảnh: Naver

Song Ji Hyo sinh năm 1981, chính thức ra mắt làng giải trí khi mới 20 tuổi. Trước khi bắt đầu đóng phim, cô từng làm người mẫu trang bìa cho tạp chí Kiki. Nữ diễn viên trở nên nổi tiếng trong năm 2006 sau khi góp mặt trong 2 tác phẩm đình đám lúc bấy giờ là Hoàng Cung và Truyền Thuyết Jumong.

Giai đoạn sau này, cô tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua tác phẩm điện ảnh Song Hoa Điếm trước khi “làm mưa làm gió” ở show truyền hình ăn khách Running Man.

Song Ji Hyo xuất thân từ gia đình giàu có. Theo SPOTV News, bố cô đảm nhận vị trí CEO của 1 công ty vận tải hàng hải nổi tiếng ở thành phố Tongyeong, Hàn Quốc. Đáng chú ý, doanh nghiệp này vận hành 1 con tàu chở khách 382 tấn.

Những tưởng thiên kim tiểu thư Kbiz có cuộc dạo chơi sau khi gia nhập làng giải trí nhưng trên thực tế, cô đã nghiêm túc với nghề trong suốt hơn 25 năm hoạt động, gặt hái loạt thành tích ấn tượng trên nhiều lĩnh vực từ phim truyền hình, điện ảnh cho tới show thực tế.

Song Ji Hyo được yêu thích khắp châu Á nhờ loạt phim và show truyền hình ăn khách. Ảnh: Nate

Nguồn: Kbizoom