Song Ji Hyo tuyên bố kết hôn, gửi nóng thiệp cưới hé lộ địa điểm tổ chức hôn lễ cho bạn thân?

Sáng 17/4, tờ Xportsnews cho hay, Song Ji Hyo vừa mời người bạn thân - đầu bếp David Lee làm khách quý trên kênh YouTube của mình. Trong buổi ghi hình mới đây, nữ diễn viên sinh năm 1981 đã cùng anh bạn thân đồng niên dùng bữa trong bầu không khí thân mật.

Khi đang trong bữa ăn, Song Ji Hyo bất ngờ gửi 1 tin nhắn cho David Lee và đề nghị anh mau chóng mở điện thoại ra xem. David Lee vui vẻ nhận lời rồi kiểm tra tin nhắn do cô bạn thân gửi tới cho mình. Đáng nói, tin nhắn anh nhận được có bao gồm hình ảnh của 1 tấm thiệp mời đám cưới. Trên tấm thiệp ghi rõ tên thật của Song Ji Hyo cùng tên 1 người đàn ông được cho là chồng sắp cưới của nữ diễn viên này. Theo thông tin trên tấm thiệp cưới, hôn lễ sẽ được diễn ra ở khách sạn nổi tiếng Shilla.

Từ đây, David Lee tá hỏa vì cho rằng Song Ji Hyo kết hôn đột ngột và đang mời mình tới dự đám cưới. Nam đầu bếp nổi tiếng vội vã hỏi lại mỹ nhân Running Man nhằm xác minh thông tin: “Thật đấy à? Mình thực sự quá sốc đến mức nghẹn cả thức ăn rồi đây này. Mình có thể gọi điện đến số điện thoại ghi trên thiệp mời cưới không đấy?”.

Song Ji Hyo tỏ ra bình thản: “Cứ thoải mái gọi đi, hôm nay mình công bố luôn tin tức này mà”. Tuy nhiên, David Lee nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường trên tấm thiệp mời đám cưới: “Nhưng tại sao thiệp này lại không có sơ đồ địa điểm nơi tổ chức hôn lễ?”.

Phải tới tận lúc này, Song Ji Hyo mới đành thú nhận cô chỉ đang nói đùa với David Lee. Trên thực tế, nữ diễn viên sinh năm 1981 chưa hề tuyên bố kết hôn và tấm thiệp cưới nói trên cũng chỉ được tạo ra cho vui.

Trước khi dính nghi vấn kết hôn mới đây, Song Ji Hyo từng có giai đoạn hẹn hò với CEO Baek Chang Joo của công ty giải trí C-Jes Entertainment.

Ngoài mối tình công khai với CEO họ Baek, nữ minh tinh 8X còn dính tin đồn hẹn hò tài tử Joo Ji Hoon. Song Ji Hyo - Joo Ji Hoon được cho là nảy sinh tình cảm sau khi cùng nhau hợp tác trong siêu phẩm truyền hình 1 thời Hoàng Cung. Theo nguồn tin, mỗi lần người đẹp sinh năm 1981 tới thăm Joo Ji Hoon đều mang theo 2 hộp cherry, nên những người biết tới mối quan hệ giữa 2 ngôi sao đã trìu mến gọi họ là “cặp đôi cherry”. Đặc biệt, nguồn tin thân cận khẳng định tần suất Song Ji Hyo ra vào căn hộ của tài tử họ Joo dày đặc tới mức cặp đôi này được cho là đã sống chung với nhau. Chưa dừng lại ở đó, có nhân chứng còn từng trông thấy Song Ji Hyo ngồi sau xe mô tô của tài tử Hoàng Cung. Ngoài ra, không rõ chính xác thời điểm 2 nghệ sĩ chính thức “đường ai nấy đi”. Đến nay, cả 2 ngôi sao đều chưa từng lên tiếng về tin đồn tình cảm này.

Chưa dừng lại ở đó, hồi cuối năm ngoái, Song Ji Hyo gây choáng khi công bố chuyện cô đã hẹn hò 1 nhân vật bí ẩn suốt 8 năm ngay trước mắt dàn sao Running Man trong khi tích cực ghi hình cho chương trình này mà không bị bất kỳ ai phát hiện.

Song Ji Hyo sinh năm 1981, chính thức ra mắt làng giải trí khi mới 20 tuổi. Trước khi bắt đầu đóng phim, cô từng làm người mẫu trang bìa cho tạp chí Kiki. Nữ diễn viên trở nên nổi tiếng trong năm 2006 sau khi góp mặt trong 2 tác phẩm đình đám lúc bấy giờ là Hoàng Cung và Truyền Thuyết Jumong.

Giai đoạn sau này, cô tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua tác phẩm điện ảnh Song Hoa Điếm trước khi “làm mưa làm gió” ở show truyền hình ăn khách Running Man.

Song Ji Hyo xuất thân từ gia đình giàu có. Theo SPOTV News, bố cô đảm nhận vị trí CEO của 1 công ty vận tải hàng hải nổi tiếng ở thành phố Tongyeong, Hàn Quốc. Đáng chú ý, doanh nghiệp này hiện đang vận hành 1 con tàu chở khách 382 tấn.

Những tưởng thiên kim tiểu thư Kbiz có cuộc dạo chơi sau khi gia nhập làng giải trí nhưng trên thực tế, cô đã nghiêm túc với nghề trong suốt hơn 25 năm hoạt động, gặt hái loạt thành tích ấn tượng trên nhiều lĩnh vực từ phim truyền hình, điện ảnh cho tới show thực tế.

