Song Ji Hyo được cứu rồi!

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Song Ji Hyo thế này?

Tháng 12/2024, Song Ji Hyo tuyên bố ra mắt thương hiệu nội y sau 8 năm chuẩn bị. Thời gian sau đó, nữ diễn viên trải qua khoảng thời gian khó khăn khi luôn ở trong tình trạng buôn bán ế ẩm, thậm chí có ngày chỉ nhận được 1 đơn hàng. Khi ấy, nhiều khán giả nhận định, Song Ji Hyo gặp nguy, có thể phá sản công việc kinh doanh bất cứ lúc nào.

Thế nhưng, tới nay tình hình bất ngờ đảo chiều 180 độ. Theo đó, giờ đây công việc kinh doanh đồ lót của Song Ji Hyo diễn ra vô cùng thuận lợi, số đơn hàng tăng lên vượt bậc so với khoảng thời gian ế ẩm ban đầu. Thậm chí, thương hiệu nội y của nữ diễn viên họ Song vừa chính thức khai trương cửa hàng trực tuyến toàn cầu nhằm phục vụ các khách hàng quốc tế. Đây được xem là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp kinh doanh của Song Ji Hyo, đồng thời hứa hẹn 1 tương lai rạng rỡ hơn cho thương hiệu mà cô dày công gây dựng.

Hàng loạt thành công đến liên tiếp đã giải cứu thành công sự nghiệp kinh doanh nội y của Song Ji Hyo. Có thể nói, chính sự ủng hộ nồng nhiệt của người tiêu dùng cùng những chiến lược quảng cáo hợp lý đã góp phần làm nên thành tựu ngày nay cho mỹ nhân Truyền Thuyết Jumong.

Thương hiệu của Song Ji Hyo mới đây đã chính thức khai trương nền tảng bán hàng online cho khách hàng toàn cầu. Trên tài khoản mạng xã hội của thương hiệu này, nữ minh tinh họ Song cũng vừa công bố bộ ảnh quảng cáo mới do chính cô đảm nhận vai trò người mẫu. Ảnh: X

Trước đó, khi chia sẻ với truyền thông Hàn, Song Ji Hyo đã bày tỏ sự lạc quan trước bức tranh kinh doanh của mình: “Ban đầu, tôi không thực hiện bất kỳ hoạt động quảng bá nào vì muốn để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Chính trải nghiệm đó đã dạy tôi cách tiếp thị làm sao cho hiệu quả. Tình hình kinh doanh đã cải thiện đáng kể sau khi thực hiện các hoạt động tiếp thị. Tôi không thể tiết lộ con số chính xác, nhưng doanh số bán đồ lót đã tăng rất nhiều so với thời gian đầu. Doanh số hiện đang rất khả quan. Chắc chắn đã có 1 sự cải thiện lớn. Gần đây, tôi cảm thấy đỡ bị áp lực hơn hẳn so với trước đây”.

Đồng thời, Song Ji Hyo không ngần ngại bày tỏ niềm đam mê đối với kinh doanh: “Tôi dự định tới văn phòng sau buổi phỏng vấn này. Vì tôi đích thân quản lý công ty nên có rất nhiều việc cần phải lo toan. Nếu tôi không khẩn trương phê duyệt mọi thứ, dự án tiếp theo có thể sẽ bị ngừng trệ. Tôi tham gia vào tới hơn 80% công việc trong công ty. Tôi là kiểu người chỉ cảm thấy hài lòng khi trực tiếp tham gia 1 cách chi tiết vào công việc. Kinh doanh là 1 thế giới hoàn toàn khác so với diễn xuất, tôi cần phải tập trung hơn mới được”.

Còn nhớ hồi năm 2025, người hâm mộ từng không khỏi lo lắng khi biết chuyện Song Ji Hyo đối mặt với khoảng thời gian đầy khó khăn sau khi dấn thân vào con đường kinh doanh nội y. Trong 1 tập của chương trình Running Man khi ấy, MC quốc dân Yoo Jae Suk cho biết, mỹ nhân họ Song chỉ nhận được 1-2 đơn hàng mỗi ngày kể từ khi ra mắt thương hiệu nội y. MC họ Yoo tiết lộ thêm, Song Ji Hyo đã kiên nhẫn chờ đợi những cơ hội mới nhưng vẫn than thở trước doanh số ảm đạm. Thế nhưng, đến nay người hâm mộ đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp kinh doanh của nữ diễn viên họ Song.

Yoo Jae Suk để lộ tình hình kinh doanh ế ẩm của Song Ji Hyo trên sóng truyền hình hồi năm ngoái. Ảnh: Naver

Song Ji Hyo sinh năm 1981, chính thức ra mắt làng giải trí khi mới 20 tuổi. Trước khi bắt đầu đóng phim, cô từng làm người mẫu trang bìa cho tạp chí Kiki. Nữ diễn viên trở nên nổi tiếng trong năm 2006 sau khi góp mặt trong 2 tác phẩm đình đám lúc bấy giờ là Hoàng Cung và Truyền Thuyết Jumong.

Giai đoạn sau này, cô tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua tác phẩm điện ảnh Song Hoa Điếm trước khi “làm mưa làm gió” ở show truyền hình ăn khách Running Man.

Song Ji Hyo xuất thân từ gia đình giàu có. Theo SPOTV News, bố cô đảm nhận vị trí CEO của 1 công ty vận tải hàng hải nổi tiếng ở thành phố Tongyeong, Hàn Quốc. Đáng chú ý, doanh nghiệp này vận hành 1 con tàu chở khách 382 tấn.

Những tưởng thiên kim tiểu thư Kbiz có cuộc dạo chơi sau khi gia nhập làng giải trí nhưng trên thực tế, cô đã nghiêm túc với nghề trong suốt hơn 25 năm hoạt động, gặt hái loạt thành tích ấn tượng trên nhiều lĩnh vực từ phim truyền hình, điện ảnh cho tới show thực tế.

Song Ji Hyo được yêu thích khắp châu Á nhờ loạt phim và show truyền hình ăn khách. Ảnh: Nate

Nguồn: Kbizoom