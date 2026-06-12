Bức ảnh làm rộ tin “tướng quân kem nền” Trương Lăng Hách và hot girl ngực khủng vào tận khách sạn hẹn hò

Mối quan hệ giữa “tướng quân kem nền” Trương Lăng Hách và 1 mỹ nhân bỗng trở thành chủ đề nóng gây xôn xao mạng xã hội.

Hình ảnh được cho là bằng chứng yêu đương của Trương Lăng Hách và hot girl ngực khủng Tsukino Usagi từng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội trước đây. Sau 1 thời gian tạm lắng xuống thì tới nay, hình ảnh nghi nam thần họ Trương vào khách sạn hẹn hò với Tsukino Usagi lại bất ngờ bùng lên dữ dội trên các diễn đàn trực tuyến, và nguyên nhân xuất phát từ động thái mới đây của cô nàng hot girl này.

Theo Koreaboo, Tsukino Usagi lại 1 lần nữa vừa đích thân lên tiếng về nghi vấn hẹn hò, vào khách sạn với Trương Lăng Hách. Và cô nàng hot girl xinh đẹp đã mạnh mẽ bác bỏ thông tin mình và nam thần Cbiz từng hẹn hò, mặn nồng với nhau. Tsukino Usagi khẳng định tài tử sinh năm 1997 hoàn toàn không có bất kỳ mối liên hệ nào với cô, đồng thời nhấn mạnh: “Tôi không hề có 1 chút quan tâm nào dành cho nam diễn viên Trương Lăng Hách. Tôi cũng không hề theo dõi các hoạt động hàng ngày của anh ấy và cũng chẳng có hứng thú gì với chúng. Trong suốt thời gian dài, tôi đã làm mọi cách có thể nhằm vạch rõ ranh giới và tránh mọi sự liên quan tới anh ấy rồi. Chẳng hiểu vì sao tôi cứ phải làm như vậy trong khi bản thân chẳng hề có mối liên hệ nào với Trương Lăng Hách. Chính những sự soi mói và suy đoán vô căn cứ từ 1 bộ phận công chúng đã làm cho tôi kiệt sức và cảm thấy mình đang phải chịu bất công”.

Hình ảnh nghi Trương Lăng Hách vào khách sạn với bạn gái tin đồn Tsukino Usagi bất ngờ gây chú ý trở lại, được chia sẻ rần rần. Và tới nay, nàng hot girl Tsukino Usagi lại 1 lần nữa phủ nhận thông tin cô hẹn hò mỹ nam 9X đình đám. Ảnh: Sohu

Tsukino Usagi cũng khẳng định mình và tài tử họ Trương không có bất kỳ mối liên hệ nào. Ảnh: 163

Trước đó, công chúng từng náo loạn trước hình ảnh được cho là bằng chứng hẹn hò của Trương Lăng Hách và Tsukino Usagi. Khi ấy, 1 tài khoản chuyên săn tin giải trí bất ngờ loan tin Trương Lăng Hách và cô nàng hot girl nói trên đang bí mật hẹn hò. Ngay sau đó, “thánh soi” liền so sánh video do Trương Lăng Hách - Tsukino Usagi đăng lên và nhanh chóng chỉ ra những điểm tương đồng, từ đây đặt ra nghi vấn cặp đôi tin đồn đã vào tận khách sạn hẹn hò hạnh phúc.

Còn nhớ ngay tại thời điểm nghi vấn hẹn hò giữa Trương Lăng Hách và Tsukino Usagi rộ lên lần đầu, cả 2 bên đã ra thông báo phủ nhận mạnh mẽ tin đồn. Thậm chí, Tsukino Usagi còn khẳng định mình đang hẹn hò với người khác và không hề liên quan tới mỹ nam họ Trương.

Ngoài nghi vấn yêu đương hot girl Tsukino Usagi, Trương Lăng Hách còn từng có chuyện tình “khắc cốt ghi tâm” với Bạch Lộc. Còn nhớ Bạch Lộc và Trương Lăng Hách nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong dự án Ninh An Như Mộng. Ở hậu trường phim, cả 2 có nhiều hành động thân mật trên mức đồng nghiệp với nhau. Fan cũng soi ra 2 nghệ sĩ thường dùng đồ đôi. Giữa nhiều đồn đoán và chứng cứ hẹn hò rõ ràng, Bạch Lộc và Trương Lăng Hách không có phát ngôn gì về chuyện “phim giả tình thật” của mình. Song fan vẫn mặc định họ là 1 cặp trong showbiz do lộ nhiều chứng cho thấy cả 2 có mối quan hệ trên mức đồng nghiệp.

Thời điểm tin tức hẹn hò nổ ra gây chấn động khắp mạng xã hội bởi khi đó Bạch Lộc là tiểu hoa đán 9X hot bậc nhất, còn Trương Lăng Hách là mỹ nam đang lên của Cbiz. Bạch Lộc hơn Trương Lăng Hách 3 tuổi, nhưng cả 2 được đánh giá xứng đôi vừa lứa, đứng cạnh nhau là gấp đôi visual.

Đến cuối năm 2023, khi xuất hiện tại sự kiện Đêm hội iQiYi, cặp đôi gây bàn tán khi tương tác hững hờ, xem nhau như người xa lạ. Sang năm 2024, “hint” của Bạch Lộc và Trương Lăng Hách ngày càng ít.

Theo nguồn tin trong giới Trương Lăng Hách - Bạch Lộc đã bị biên kịch Vu Chính - ông bầu nâng đỡ người đẹp 9X kiêm ông chủ Hoan Ngu - ép chia tay. Lý do được Vu Chính đưa ra là không muốn nữ minh tinh họ Bạch đánh mất sự nghiệp vì chuyện yêu đương. Theo ông chủ công ty giải trí Hoan Ngu, nếu mối quan hệ của Bạch Lộc - Trương Lăng Hách được xác nhận, cả 2 sẽ rất khó làm việc trong showbiz vì không thể tiến hành “xào couple” với nghệ sĩ khác giới khi hợp tác. Và điều này sẽ ảnh hưởng đến thành tích, mức độ thảo luận trên truyền thông của các dự án họ tham gia. Trước sự ngăn cấm của Vu Chính, Bạch Lộc - Trương Lăng Hách đành uất nghẹn “đường ai nấy đi”.

Nhiều thông tin cho hay Vu Chính ép Bạch Lộc - Trương Lăng Hách chia tay bằng mọi giá. Ảnh: 163

Trương Lăng Hách sinh năm 1997 tại Giang Tô, Trung Quốc. Anh nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, phong thái lịch lãm phù hợp với các vai diễn cổ trang và được xem là 1 trong những tiểu sinh nổi bật của thế hệ mới.

Trương Lăng Hách chính thức ra mắt vào năm 2019 và nhanh chóng gây được tiếng vang nhờ ngoại hình sáng và chiều cao lý tưởng. Những năm gần đây, anh trở nên bùng nổ và được biết đến rộng rãi qua các vai diễn trong loạt phim cổ trang ăn khách bao gồm Thương Lan Quyết, Vân Chi Vũ, Ninh An Như Mộng...

Trương Lăng Hách được đánh giá rất cao trong lứa nam diễn viên sinh sau năm 95 ở Cbiz. Ảnh: 163

Nguồn: Koreaboo