Đỗ Mỹ Linh "trượt tay" lộ bằng chứng đã bí mật sinh con thứ 2

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lộ hint đã chào đón nhóc tỳ thứ 2.

Theo nguồn tin thân cận, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã chào đón nhóc tỳ thứ 2 nhưng từ lúc bầu bí đến khi lên chức mẹ bỉm, cô vẫn giữ kín mọi thông tin. Dù chưa từng lên tiếng xác nhận, hàng loạt chi tiết bất thường của nàng hậu vẫn trở thành chủ đề được cư dân mạng đặc biệt quan tâm.

Mới đây, một chi tiết xuất hiện trên trang cá nhân của Đỗ Mỹ Linh tiếp tục khiến cộng đồng mạng xôn xao. Cụ thể, nàng hậu đăng tải story khoe món quà được người quen gửi tặng là những bịch bỉm dành cho em bé. Thoạt nhìn, đây chỉ là một khoảnh khắc đời thường bình thường.

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý lại nằm ở phần âm thanh trong đoạn clip. Nhiều người phát hiện có tiếng khóc của một em bé sơ sinh vang lên khá rõ trong lúc Đỗ Mỹ Linh quay video. Không ít ý kiến cho rằng sự xuất hiện của tiếng trẻ sơ sinh cùng món quà là bỉm em bé có thể là dấu hiệu cho thấy Đỗ Mỹ Linh đang trong giai đoạn chăm sóc con nhỏ.

Cư dân mạng phát hiện có tiếng khóc em bé nhỏ trong clip của Đỗ Mỹ Linh

Từ trước đến nay, Hoa hậu Việt Nam 2016 vốn nổi tiếng là người kín tiếng trong chuyện đời tư. Ngay cả ở lần mang thai và sinh con đầu lòng, Đỗ Mỹ Linh cũng chỉ chia sẻ thông tin khi đã thực sự sẵn sàng. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng nếu thực sự có tin vui mới, nàng hậu có thể sẽ lựa chọn công bố vào thời điểm phù hợp.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lộ vòng 2 đã thon gọn hơn khi xuất hiện cùng con gái

Loạt hint Đỗ Mỹ Linh sinh con thứ 2

Dễ thấy nhất là việc nàng hậu ngày càng hạn chế xuất hiện trước công chúng, hiếm khi góp mặt tại các sự kiện hay hoạt động của gia đình chồng. Gần nhất, dù tham dự tiệc sinh nhật mẹ chồng, cô cũng không đăng tải bất kỳ hình ảnh cá nhân nào. Không chỉ vậy, trong những lần lộ diện hiếm hoi, Đỗ Mỹ Linh thường chọn trang phục rộng rãi hoặc góc chụp cận mặt để khéo léo che vòng hai. Nhiều người nhận xét những biểu hiện này khá giống với thời điểm cô mang thai con đầu lòng, khi đó người đẹp cũng giữ kín thông tin cho đến sát ngày sinh mới công bố tin vui.

Không chỉ vậy, Đỗ Mỹ Linh đăng clip con gái ngoan ngoãn ngồi ăn, bên cạnh những lời khen động viên nhóc tỳ thì cô còn nói: "Ti ơi Ti, thế này thì em Happy ra đời là con xúc được cho em đấy, được đấy". Cư dân mạng cho rằng "em Happy" trong câu nói của Đỗ Mỹ Linh chính là em bé sắp chào đời. Không chỉ thế, trong cuộc trò chuyện của gia đình Đỗ Mỹ Linh còn có nhiều thông tin liên quan đến việc sinh em bé của "mẹ Linh".

Đỗ Mỹ Linh từng lộ thông tin em bé thứ 2 có tên thân mật là Happy

Đầu tháng 5/2025, cư dân mạng lan truyền ảnh Đỗ Mỹ Linh diện trang phục tối giản, không trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ khi đi dạo cùng chồng. Tuy nhiên, điều dễ nhận thấy là vòng hai của cô đã nhô cao rõ rệt, được nhiều người nhận định giống với hình ảnh mẹ bầu ở giai đoạn cuối thai kỳ.

Cách đây 1 tháng, Đỗ Mỹ Linh lộ rõ bụng bầu vượt mặt khi đi cùng chồng và con

Từ sau khi Đỗ Mỹ Linh lui về làm dâu nhà chồng doanh nhân, cô hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện showbiz. Hoa hậu Việt Nam 2018 dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình và con gái. Dù vậy, mỗi lần xuất hiện, cô vẫn giữ hình ảnh thanh lịch, chỉn chu đúng chuẩn “Hoa hậu quốc dân”. Chồng của cô là Đỗ Vinh Quang - con út trong gia đình “bầu Hiển”, từng du học tại Anh trước khi về nước tham gia điều hành công việc kinh doanh của gia đình. Năm 2020, anh đảm nhận vị trí Chủ tịch CLB Hà Nội và trở thành một trong những chủ tịch trẻ tuổi nhất trong lĩnh vực này.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh từng chia sẻ về cuộc sống bên nhà chồng: "Sau khi cưới, tôi phải lo toan, tính toán để không chỉ cuộc sống bản thân mà gia đình nhỏ của mình được êm ấm. Bản thân tôi phải tự lập hơn rất nhiều. Hiện tại tôi không thể vô tư, thích gì làm nấy như trước. Để cuộc sống lúc nào cũng hạnh phúc thì phải cần có sự cố gắng. Thời gian này điều quan trọng nhất với tôi là xây dựng gia đình và có công việc ổn định. Tôi cảm thấy vui với cuộc sống mới này. Dù không có quá nhiều màu sắc, nhưng tôi thấy nó phù hợp với mình".