14 năm làm dâu hào môn của "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà trước khi tái xuất màn ảnh

Trước khi trở lại điện ảnh với vai diễn Nam Phương Hoàng hậu, Tăng Thanh Hà đã có hơn 1 thập kỷ "ở ẩn" để tập trung chăm sóc gia đình.
Tăng Thanh Hà được mệnh danh là “ngọc nữ của màn ảnh Việt”. Khi sự nghiệp đang thăng hoa, nữ diễn viên bất ngờ kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012.
Trở thành con dâu của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - “vua hàng hiệu của Việt Nam”, cuộc sống của Tăng Thanh Hà hoàn toàn thay đổi.
Sau khi kết hôn, cô hạn chế tham gia các sự kiện giải trí, tạm gác sự nghiệp diễn xuất để tập trung chăm lo cho gia đình và phát triển việc kinh doanh.
Từ khi trở thành dâu hào môn, Tăng Thanh Hà bắt đầu xuất hiện trong các sự kiện kinh doanh của gia đình chồng. Cô mở chuỗi nhà hàng chuyên về hải sản với nhiều cơ sở ở TP.HCM.
Người đẹp cũng tham gia kinh doanh trong lĩnh vực thời trang với hệ thống cửa hàng kính mắt và quần áo trong các trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội, TP.HCM và Nha Trang.
Nhiều năm qua, vợ chồng Tăng Thanh Hà chọn cuộc sống kín tiếng, ít chia sẻ đời tư. Cả hai dành nhiều thời gian cho gia đình và thường xuyên cùng nhau du lịch để giữ gìn tình cảm.
Trong 14 năm hôn nhân, cô và ông xã lần lượt sinh được 3 con “đủ nếp đủ tẻ”. Người đẹp hầu như không để lộ gương mặt các con nhằm giữ sự riêng tư cho gia đình.
Tăng Thanh Hà cũng nổi tiếng là một mẹ đảm. Cô thường vào bếp chuẩn bị các món ăn cho gia đình và chăm sóc chu đáo 3 người con đang ở tuổi ăn, tuổi lớn.
Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chủ yếu chia sẻ hình ảnh đời thường, những chuyến du lịch, khoảnh khắc chăm sóc gia đình và niềm đam mê nấu nướng, làm vườn.
Dù “ở ẩn” nhiều năm, nữ diễn viên vẫn duy trì sức hút đặc biệt với công chúng nhờ hôn nhân viên mãn và hình ảnh thanh lịch. Mỗi lần xuất hiện, cô đều nhận được những lời khen ngợi từ công chúng.
Trải qua 3 lần sinh nở, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, thanh lịch cùng vóc dáng thon gọn, được nhiều khán giả ví là “ngọc nữ không tuổi”.
Ở tuổi 40, Tăng Thanh Hà được công chúng yêu mến nhờ hình ảnh giản dị, chừng mực và luôn lan tỏa năng lượng tích cực.
Sau hơn 1 thập kỷ rời xa nghệ thuật, Tăng Thanh Hà trở lại điện ảnh trong dự án “Hoàng hậu cuối cùng”. Đảm nhận vai Hoàng hậu Nam Phương, nữ diễn viên cũng không tránh khỏi áp lực.
“Ngọc nữ màn ảnh” cho biết cô đã dành nhiều thời gian nghiên cứu nhân vật trước khi bấm máy. Ngoài việc học lại nhịp làm việc của đoàn phim sau hơn một thập kỷ, nữ diễn viên còn tập đàn mỗi ngày và thường xuyên trao đổi với đạo diễn để hiểu tâm lý nhân vật.
Sự trở lại của nữ diễn viên trong vai diễn mang tính biểu tượng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của điện ảnh Việt thời gian tới.