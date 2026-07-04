14 năm làm dâu hào môn của "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà trước khi tái xuất màn ảnh

“Ngọc nữ màn ảnh” cho biết cô đã dành nhiều thời gian nghiên cứu nhân vật trước khi bấm máy. Ngoài việc học lại nhịp làm việc của đoàn phim sau hơn một thập kỷ, nữ diễn viên còn tập đàn mỗi ngày và thường xuyên trao đổi với đạo diễn để hiểu tâm lý nhân vật.