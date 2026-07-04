Tập 1 Tinh Hà Say Hi: WEAN "var" thẳng Song Luân ngay trên sóng, tuyên bố không hề muốn gặp

Trấn Thành và dàn Anh Trai đều bất ngờ trước mối "hiềm khích" quá lớn này.

Sau nhiều ngày liên tục "nhá hàng", Tinh Hà Say Hi đã chính thức lên sóng tập đầu tiên vào tối 4/7. Chương trình đánh dấu sự trở lại của "vũ trụ Say Hi" với quy mô mới, quy tụ dàn nghệ sĩ cùng bước vào hành trình chinh phục những thử thách âm nhạc và giải trí. Ngay từ tập mở màn, không khí đã vô cùng sôi động dưới sự cầm trịch của Trấn Thành. Dàn cast lần lượt lộ diện theo từng nhóm, mang đến hàng loạt màn tung hứng hài hước quen thuộc.

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất thuộc về màn xuất hiện của WEAN, HURRYKNG và CONGB. Trong phần giới thiệu, WEAN khẳng định nếu như mùa Anh Trai đầu tiên, mục đích tham gia chính là muốn khán giả nhớ và đọc đúng tên mình, thì sự trở lại ở Tinh Hà Say Hi chỉ có đúng một mục tiêu, đó là chiến thắng.

Khi giới thiệu siêu ngầu vừa xong, WEAN nhanh chóng xả mood "đanh đá", nguyên nhân chính là phát hiện Song Luân đứng đối diện. Nam ca sĩ ngay trên sóng đã bất ngờ tuyên bố một câu "xanh rờn": "Khi đến đây, có những người bạn lâu ngày em mới gặp lại, có những người em gặp lần đầu tiên và có người mà em không hề muốn gặp. Ở đâu có Song Luân thì ở đó không có em".

Vừa xuất hiện WEAN đã phán câu xanh rờn với Song Luân

Câu nói khiến Trấn Thành cùng toàn bộ dàn nghệ sĩ có mặt trên sân khấu không khỏi tò mò. Ai cũng thắc mắc điều gì đã xảy ra giữa hai anh em vốn nhiều lần xuất hiện cùng nhau, đến mức WEAN lại khẳng định chắc nịch như vậy.

Không để mọi người phải đoán lâu, WEAN lập tức tiết lộ nguyên nhân bắt nguồn từ Anh Trai Say Hi mùa đầu tiên. Trong một trò chơi phụ của chương trình, WEAN và Song Luân từng phải tranh bóng bằng miệng. Trong lúc giằng co, cả hai vô tình có màn chạm môi khiến trường quay bùng nổ, còn khán giả thì được phen "cười nghiêng ngả".

Khoảnh khắc này sau khi lên sóng nhanh chóng trở thành một trong những meme đình đám của Anh Trai Say Hi. Đến tận bây giờ, đoạn clip vẫn thường xuyên được cộng đồng mạng chia sẻ mỗi khi nhắc đến bộ đôi WEAN - Song Luân.

Nguồn cơn tạo nên mối "thâm thù" giữa Song Luân và WEAN

Nhắc lại kỷ niệm "để đời", WEAN hài hước bày tỏ vẫn còn "ấm ức" vì bị Song Luân "lấy mất nụ hôn". Chính vì vậy, nam rapper tuyên bố nếu có Song Luân thì sẽ không có mình.

Tuy nhiên, thay vì né tránh như lời đàn em mong muốn, Song Luân lại tiếp tục "lầy lội" đáp lời: "Ở đâu có em thì ở đó sẽ có anh", khiến cả trường quay bật cười vì màn đối đáp quá duyên.

Đáp trả là vậy nhưng ai cũng ngầm hiểu đây chỉ là tiểu phẩm của 2 anh em. Từ màn tung hứng này mà không khí tập 1 cũng được đẩy lên cao. Khán giả cũng chờ đợi khi vào sâu rồi, có duyên nợ nào nữa sẽ xảy ra giữa WEAN và Song Luân.