Nhan sắc và học vấn của người đẹp đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Trái đất 2026

Việc Thu Uyên được bổ nhiệm là đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2026 khiến nhiều khán giả bất ngờ. Trước đó, nhiều người dự đoán Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025 Ngô Thị Trâm Anh sẽ là người đi thi, nhưng cuối cùng đơn vị nắm bản quyền lại lựa chọn Thu Uyên.