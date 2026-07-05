Nhan sắc và học vấn của người đẹp đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Trái đất 2026

Á hậu Phạm Hoàng Thu Uyên nhận được chú ý khi trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2026 (Hoa hậu Trái đất).
Đơn vị nắm bản quyền Miss Earth Vietnam (Hoa hậu Trái Đất Việt Nam) vừa công bố đại diện sẽ góp mặt tại Miss Earth 2026. Theo đó, người đẹp Phạm Hoàng Thu Uyên là gương mặt sẽ tranh tài tại mùa giải năm nay.
Việc Thu Uyên được bổ nhiệm là đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2026 khiến nhiều khán giả bất ngờ. Trước đó, nhiều người dự đoán Hoa hậu Trái Đất Việt Nam 2025 Ngô Thị Trâm Anh sẽ là người đi thi, nhưng cuối cùng đơn vị nắm bản quyền lại lựa chọn Thu Uyên.
Ông Phạm Duy Khánh - đại diện đơn vị nắm bản quyền cho biết việc chọn Thu Uyên dựa trên nhiều tiêu chí như hình ảnh, khả năng hội nhập, tinh thần học hỏi và định hướng phát triển gắn với các giá trị bền vững của tổ chức Miss Earth.
Ban tổ chức đánh giá cao kinh nghiệm của người đẹp khi là bệ phóng vững chắc để cô bước ra thế giới. Đặc biệt Thu Uyên đang triển khai một số dự án ý nghĩa về môi trường, phù hợp với Miss Earth 2026.
Phạm Hoàng Thu Uyên sinh năm 1997 tại Hải Phòng, sở hữu cao 1m70 cùng nhan sắc ngọt ngào. Người đẹp từng lọt top 16 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022.
Hai năm sau, cô tham gia Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024 và giành danh hiệu Á hậu 2. Sau đó, cô thi Miss Earth Vietnam 2025 và dừng chân tại Top 8.
Bên cạnh sắc vóc, Thu Uyên cũng có trình độ học vấn nổi bật khi thành thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Trung.
Người đẹp nhiều năm đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố, nhận học bổng bậc cử nhân và các học bổng tại trường đại học ở Pháp, Mỹ và Hàn Quốc.
Năm 2021, Thu Uyên từng là đại biểu Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu. Sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học FPT, cô hiện làm việc trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sắc đẹp.
Đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2026, Thu Uyên cho biết việc tham gia một đấu trường sắc đẹp quốc tế không chỉ là cơ hội khẳng định bản thân mà còn là dịp giới thiệu hình ảnh nước nhà đến bạn bè thế giới.
“Tôi nghĩ áp lực lớn nhất không phải thành tích mà là trách nhiệm khi đại diện Việt Nam. Mỗi lời nói, hành động hay cách ứng xử đều góp phần tạo nên hình ảnh đất nước trong mắt bạn bè quốc tế. Tôi sẽ chuẩn bị nghiêm túc và cố gắng hết khả năng”, Thu Uyên chia sẻ.
Thu Uyên nói không đặt nặng áp lực về thành tích, thay vào đó mong muốn để lại hình ảnh một thí sinh nghiêm túc, có trách nhiệm và nỗ lực hết mình.
Trong thời gian tới, Thu Uyên sẽ tập trung hoàn thiện kỹ năng trình diễn, ngoại ngữ, thể lực, tập trung xây dựng dự án cộng đồng sẽ mang đến Miss Earth 2026. Cuộc thi năm nay dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại Philippines.