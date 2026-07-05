AMEE đang ở đâu?

Việc AMEE bất ngờ ở ẩn suốt nhiều tháng qua càng khiến người hâm mộ không khỏi tò mò.

Nếu như trước đây AMEE là một trong những nghệ sĩ gen Z hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội thì thời gian gần đây, nữ ca sĩ gây xôn xao khi gần như mất hút. Theo ghi nhận, bài đăng gần nhất trên Facebook có 1,6 triệu người theo dõi của cô được chia sẻ vào ngày 20/10/2025.

Thời điểm đó, nữ ca sĩ gửi lời chúc nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam: "AMEE xin chúc những cô gái của hôm nay một ngày 20.10 thật ngọt ngào và hạnh phúc". Kể từ đó đến nay, trang cá nhân của nữ ca sĩ không có thêm bất kỳ cập nhật mới nào, dù trước đây cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh công việc lẫn cuộc sống thường ngày.

Bài đăng gần nhất của AMEE trên Facebook là từ 20/10/2025. Ảnh: Chụp màn hình

Không chỉ Facebook, tài khoản TikTok chính thức của AMEE cũng rơi vào tình trạng tương tự. Video gần nhất được đăng vào ngày 11/8/2025. Sau clip này, nữ ca sĩ không đăng thêm video mới nào.

Việc đồng loạt "im hơi lặng tiếng" trên các nền tảng mạng xã hội lớn khiến nhiều người bàn tán về tình trạng hiện tại của AMEE. Thời gian qua, cô gần như không tham gia các gameshow hay sự kiện giải trí như trước.

Kênh TikTok có 1,8 triệu người theo dõi của nữ ca sĩ cũng không có bài đăng mới từ tháng 8/2025. Ảnh: Chụp màn hình

AMEE tên thật là Trần Huyền My, sinh năm 2000 tại Hà Nội. Gia nhập ST.319 Entertainment từ năm 15 tuổi với vai trò thực tập sinh, cô trải qua nhiều năm đào tạo trước khi chính thức debut vào năm 2019. Ngay từ sản phẩm đầu tay Anh nhà ở đâu thế?, AMEE đã tạo nên cơn sốt trên Vpop nhờ hình ảnh ngọt ngào, trong trẻo cùng phong cách đậm chất thần tượng Hàn Quốc. Từ đó, cô nhanh chóng được khán giả ưu ái gọi là "công chúa Vpop".

Sau màn ra mắt thành công, AMEE liên tiếp sở hữu nhiều bản hit như Ex's Hate Me, Đen đá không đường, Sao anh chưa về nhà, Trời giấu trời mang đi, Yêu thì yêu không yêu thì yêu.... Năm 2020, nữ ca sĩ phát hành album đầu tay dreAMEE, đồng thời gặt hái nhiều thành tích nổi bật, trong đó có giải Nghệ sĩ mới xuất sắc tại MAMA 2020. Với loạt sản phẩm có lượt nghe ấn tượng cùng hình ảnh được đầu tư chỉn chu, AMEE nhanh chóng trở thành một trong những nghệ sĩ Gen Z nổi bật nhất của Vpop.

AMEE được xem là một trong những nghệ sĩ trẻ có hình ảnh nổi bật nhất Vpop. Ảnh: FBNV

Không chỉ gây chú ý bởi âm nhạc, AMEE từng được nhiều nhãn hàng săn đón nhờ hình ảnh trẻ trung, nữ tính và gu thời trang hiện đại. Cô xây dựng hình ảnh kín tiếng, ít khi nhắc đến chuyện riêng tư. Thời gian hoạt động showbiz, AMEE từng nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với ViruSs hay GREY D, song chưa bao giờ lên tiếng xác nhận. Nữ ca sĩ cũng từng cho biết hình mẫu lý tưởng của mình là một người trưởng thành, ga lăng và biết quan tâm, thấu hiểu.