AMEE có mối quan hệ gì với B Ray?

Chuyện gì đang xảy ra giữa B Ray và AMEE?

Nguồn cơn khiến mối quan hệ giữa B Ray và AMEE bất ngờ trở thành chủ đề được bàn tán rầm rộ bắt đầu từ một buổi livestream tối 13/4/2026. Khi đó, B Ray xuất hiện cùng 24k.Right, Gill và Mason Nguyễn. Trong lúc giao lưu, nam rapper thực hiện một đoạn freestyle nhưng nhanh chóng vấp phải phản ứng dữ dội vì nội dung bị cho là nhạy cảm, thiếu chuẩn mực.

Đáng chú ý, câu rap có nhắc trực tiếp đến AMEE: " Anh kêu AMEE gọi là anh trai / Vì anh muốn *** với tất cả em xinh" , khiến cộng đồng mạng bùng nổ ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng đây là phát ngôn mang tính xúc phạm, thậm chí bị đánh giá là “quấy rối” và thể hiện góc nhìn thiếu tôn trọng phụ nữ nói chung và AMEE nói riêng. Việc một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đưa ra nội dung như vậy trên nền tảng công khai càng khiến dư luận phản ứng gay gắt.

Chỉ sau chưa đầy 24 giờ, trước áp lực lớn từ công chúng, các nghệ sĩ liên quan đồng loạt lên tiếng. B Ray thừa nhận sai sót, cho rằng phần punchline chưa phù hợp và chấp nhận nhận lỗi ngay trên livestream. Tuy nhiên, lời xin lỗi ban đầu vẫn chưa xoa dịu được dư luận khi bị nhận xét là thiếu nghiêm túc. Đến khuya 15/4, nam rapper tiếp tục lên sóng xin lỗi lần hai với thái độ trầm lắng hơn, gửi lời xin lỗi đến các nữ nghệ sĩ, đồng nghiệp bị ảnh hưởng, đồng thời thừa nhận sự thiếu chín chắn và cam kết rút kinh nghiệm.

Không chỉ B Ray, những người xuất hiện trong buổi livestream cũng bị kéo vào vòng xoáy tranh cãi. Mason Nguyễn đã lên tiếng: “Xin chào mọi người. Vào hôm trước trên live stream của anh Bằng, mình đã có cười hưởng ứng với một line rap mà ngay khoảnh khắc đó mình đã không nhận ra sự nghiêm trọng về nội dung của line rap đó đối với khán giả đại chúng. Mình xin lỗi vì đã có phản ứng không phù hợp trong một nội dung đang gây tranh cãi. Mình đã nhận thức được nội dung đó gây ra nhiều sự khó chịu, bất bình và thất vọng cho mọi người. Đây cũng là bài học để mình rèn luyện việc kiểm soát cảm xúc cũng như sử dụng ngôn từ cẩn trọng hơn. Một lần nữa, mình xin gửi lời xin lỗi đến các anh chị và các bạn liên quan vì đã làm phiền lòng”.

Trong khi đó, tối 15/4, Gill cũng đăng tải bài xin lỗi, thừa nhận sự xuất hiện và im lặng của mình trong thời điểm đó đã gây cảm giác thiếu tôn trọng. Nam rapper viết: “Việc mình xuất hiện và giữ im lặng trong bối cảnh đó đã khiến mọi người cảm thấy thiếu tôn trọng, đây là thiếu sót của mình. Mình xin nhận trách nhiệm vì đã không thể hiện rõ quan điểm ngay tại thời điểm đó”.

Từ một đoạn freestyle, sự việc nhanh chóng lan rộng, không chỉ khiến nhiều nghệ sĩ liên quan phải lên tiếng mà còn vô tình kéo AMEE - người không trực tiếp tham gia vào tâm điểm bàn tán. Đây cũng chính là lý do khiến mối quan hệ giữa B Ray và AMEE bất ngờ được “đào lại” và trở thành chủ đề gây chú ý trên mạng xã hội những ngày qua.

Mối quan hệ giữa AMEE và B Ray

Năm 2019, B Ray và AMEE liên tiếp “đánh úp” thị trường âm nhạc với hai ca khúc Ex’s Hate Me và Anh Nhà Ở Đâu Thế . Không chỉ dừng lại ở thành tích nghe nhìn, loạt câu hát từ hai bài này còn phủ sóng khắp mạng xã hội, trở thành nguồn cảm hứng cho hàng loạt clip cover, TikTok và trào lưu viral thời điểm đó. Sự kết hợp giữa chất rap có phần “cool ngầu”, hơi gai góc của B Ray và màu sắc trong trẻo, dễ thương của AMEE được đánh giá là “đúng người đúng thời điểm”, tạo nên hiệu ứng bùng nổ hiếm có.

Sau giai đoạn đó, dù không liên tục ra sản phẩm chung, nhưng mỗi lần hai cái tên xuất hiện cùng nhau vẫn đủ khiến người hâm mộ chú ý. Điển hình như trong chương trình Anh Trai Say Hi, AMEE từng góp mặt hỗ trợ cho tiết mục của đội B Ray. Tại phòng thu, những tương tác tự nhiên giữa cả hai nhanh chóng trở thành điểm nhấn.

Trong một khoảnh khắc hậu trường, khi bàn về phần lời bài hát, AMEE tỏ ra “nhõng nhẽo” khi cho rằng câu “túi mình đầy” không phù hợp với hình ảnh của mình. Trước sự lưỡng lự đó, B Ray nhẹ nhàng thuyết phục: “Hát cho anh, đừng hát cho ai khác”, khiến nữ ca sĩ lập tức “mềm lòng”. Dù cuối cùng câu hát này không xuất hiện trong bản chính thức, nhưng đoạn tương tác ngắn lại khiến fan thích thú vì quá đỗi tự nhiên.

Chính những chi tiết nhỏ như vậy đã tạo nên “chemistry” rất riêng giữa B Ray và AMEE – một kiểu kết nối không quá phô trương nhưng đủ để người xem cảm nhận được sự thân thiết. Nhiều khán giả cho rằng, chỉ cần hai người đứng chung khung hình, cảm giác “đúng vibe năm xưa” lập tức quay trở lại, gợi nhớ thời kỳ hoàng kim của Ex’s Hate Me và Anh Nhà Ở Đâu Thế .

Điều khiến cộng đồng mạng bàn tán nhiều nhất chính là cách AMEE tương tác với B Ray. Không ít người nhận xét nam rapper dường như có một “đặc quyền” nhất định với đàn em: chỉ cần một câu nói đơn giản cũng đủ khiến cô thay đổi thái độ, từ chần chừ sang hợp tác ngay lập tức. Sự đối lập giữa một B Ray điềm tĩnh, có phần “lạnh” và một AMEE đáng yêu, dễ mềm lòng lại càng làm nổi bật sự ăn ý của cả hai.

Trên truyền thông, AMEE từng chia sẻ B Ray không chỉ là đồng nghiệp mà còn là người anh thân thiết, thậm chí “hơn mức bạn bè” và được xem như một phần gia đình. Mối quan hệ này không chỉ tồn tại trong âm nhạc mà còn kéo dài ra ngoài đời sống, với sự đồng hành và hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều thời điểm.

AMEE từng được khán giả đặt câu hỏi liệu có phải đang yêu B Ray. Thay vì né tránh, AMEE đã mau chóng để lại câu trả lời bằng tiếng Anh trên trang cá nhân Instagram: "He’s my best baby cutie bro" (Tạm dịch: Anh ấy là người anh trai dễ thương nhất của tôi), kèm theo đó là bức ảnh chung với B Ray và một icon hình trái tim.

