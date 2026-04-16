Mason Nguyễn sau ồn ào xuất hiện trong livestream B Ray: Nhãn hàng bị vạ lây, chỉ xuất hiện vài phút ở sự kiện

Thái độ của Mason Nguyễn sau ồn ào trên livestream của B Ray

Ồn ào xoay quanh livestream của B Ray những ngày qua không chỉ dừng lại ở cá nhân nam rapper mà còn kéo theo nhiều gương mặt xuất hiện cùng bị ảnh hưởng, trong đó có Mason Nguyễn. Dù chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn và không trực tiếp phát ngôn gây tranh cãi, Mason Nguyễn vẫn trở thành cái tên bị réo gọi trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Đáng chú ý, một nhãn hàng có hợp tác với Mason Nguyễn cũng bất ngờ rơi vào tình trạng “vạ lây”. Nhiều bài đăng liên quan đến chiến dịch có sự xuất hiện của anh bị cư dân mạng tràn vào công kích, nhận nhiều tương tác phẫn nộ. Thậm chí xuất hiện nghi vấn phía nhãn hàng phải “seeding” những comment tích cực nhằm cân bằng dư luận. Điều này khiến câu chuyện không còn dừng ở cá nhân nghệ sĩ mà bắt đầu lan sang cả các đối tác thương mại.

Bài viết công bố Mason Nguyễn tham gia hoạt động giao lưu nhận về hơn 34 nghìn lượt phẫn nộ trên fanpage nhãn hàng

Song song đó, tối 15/4, Mason Nguyễn vẫn xuất hiện tại một sự kiện theo lịch trình đã định. Tuy nhiên, khác với hình ảnh thường thấy, Mason Nguyễn gần như không có nhiều tương tác. Theo ghi nhận từ khán giả có mặt ở sự kiện, Mason Nguyễn chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, tham gia một vài hoạt động giao lưu cơ bản rồi nhanh chóng rời đi. Sự xuất hiện “chớp nhoáng” này lập tức trở thành đề tài bàn tán.

Một bộ phận khán giả cho rằng đây là động thái dễ hiểu trong bối cảnh nhạy cảm, khi cả nghệ sĩ lẫn nhãn hàng đều muốn hạn chế tối đa rủi ro truyền thông. Sau loạt diễn biến, câu chuyện của Mason Nguyễn tiếp tục làm dấy lên tranh luận về trách nhiệm của nghệ sĩ khi xuất hiện trong các nội dung công khai. Dù không phải người trực tiếp gây ra phát ngôn gây tranh cãi, việc có mặt trong bối cảnh đó vẫn khiến anh bị đặt vào vòng xoáy dư luận.

Mason Nguyễn vẫn có mặt ở sự kiện giữa lúc ồn ào đang nổ ra

Mason Nguyễn chỉ giao lưu vài phút, không nán lại nhiều như mọi khi

Chuyện gì đã xảy ra với Mason Nguyễn?

Tối 13/4/2026, B Ray xuất hiện trong một buổi livestream cùng 24k.Right, Gill và Mason Nguyễn. Trong lúc tương tác, nam rapper thực hiện một đoạn freestyle, nhưng nhanh chóng vấp phải tranh cãi khi nội dung bị cho là nhạy cảm, vượt quá giới hạn chấp nhận của công chúng. Cụ thể, câu rap có nhắc trực tiếp đến AMEE cùng cụm từ “em xinh” trong một ngữ cảnh bị đánh giá là phản cảm, khiến dư luận phản ứng mạnh. Nhiều ý kiến cho rằng đây là phát ngôn thiếu chuẩn mực, mang tính xúc phạm và thể hiện góc nhìn chưa phù hợp về phụ nữ, đặc biệt khi được phát ra trên nền tảng công khai với lượng người xem lớn. Không ít khán giả bày tỏ sự thất vọng, cho rằng một nghệ sĩ có sức ảnh hưởng cần có sự kiểm soát tốt hơn đối với nội dung mình thể hiện.

Ở góc độ chuyên môn, một số ý kiến nhận định việc sử dụng ngôn từ nhạy cảm trong không gian mạng đang đặt ra vấn đề về trách nhiệm của nghệ sĩ trước công chúng, nhất là trong bối cảnh tiêu chuẩn về hình ảnh và phát ngôn ngày càng được chú trọng. Chỉ sau chưa đầy 24 giờ kể từ khi sự việc xảy ra, các nghệ sĩ liên quan đã đồng loạt lên tiếng. B Ray thừa nhận phần thể hiện của mình thiếu kiểm soát, nhận lỗi về punchline chưa phù hợp và bày tỏ sự hối lỗi. Tuy nhiên, phản ứng ban đầu của nam rapper lại tiếp tục gây tranh cãi khi bị nhận xét là thiếu nghiêm túc do vừa xin lỗi vừa cười, khiến dư luận chưa thực sự chấp nhận.

Thái độ đùa giỡn trên livestream của Mason Nguyễn khiến khán giả tranh cãi

Không dừng lại ở đó, những người xuất hiện trong livestream cũng bị kéo vào vòng xoáy tranh cãi. 24k.Right, Mason Nguyễn và Gill bị chỉ trích vì có phản ứng cười đùa tại thời điểm câu rap gây tranh cãi được đưa ra. Trước làn sóng phản ứng từ công chúng, Mason Nguyễn còn phải dời lịch phát hành MV hợp tác với Em Xinh 52H.

Sau đó, Mason Nguyễn còn đăng tâm thư lên tiếng xin lỗi: "Xin chào mọi người. Vào hôm trước trên livestream, mình đã có cười hưởng ứng với một line rap mà ngay khoảnh khắc đó mình đã không nhận ra sự nghiêm trọng về nội dung của line rap đó đối với khán giả đại chúng. Mình xin lỗi vì đã có phản ứng không phù hợp trong một nội dung đang gây tranh cãi. Mình đã nhận thức được nội dung đó gây ra nhiều sự khó chịu, bất bình và thất vọng cho mọi người. Đây cũng là bài học để mình rèn luyện việc kiểm soát cảm xúc cũng như sử dụng ngôn từ cẩn trọng hơn. Một lần nữa, mình xin gửi lời xin lỗi đến các anh chị và các bạn liên quan vì đã làm phiền lòng".

Anh đã lên tiếng xin lỗi như dư luận vẫn chưa được "dẹp yên"

Câu chuyện lần này không còn dừng lại ở một sự cố mà trở thành lời nhắc rõ ràng về cách nghệ sĩ tồn tại trong thời điểm mạng xã hội phát triển. Mỗi lần xuất hiện dù chủ động hay vô tình của nghệ sĩ đều mang theo hệ quả truyền thông nhất định. Không chỉ phát ngôn, mà cả thái độ, phản ứng và thậm chí sự im lặng trong một tình huống cũng có thể bị đặt dưới lăng kính phân tích. Trong bối cảnh đó, việc kiểm soát hình ảnh trở thành một kỹ năng bắt buộc. Nghệ sĩ không chỉ chịu trách nhiệm với những gì mình nói, mà còn với môi trường mình lựa chọn xuất hiện, những con người mình đồng hành và bối cảnh mình góp mặt. Bởi chỉ cần một đoạn clip ngắn, một khoảnh khắc bị cắt ra khỏi toàn bộ câu chuyện, mọi thứ có thể nhanh chóng bị đẩy đi theo hướng ngoài kiểm soát, kéo theo cả những hệ lụy không chỉ cho cá nhân mà còn cho các đối tác liên quan.

