Loạt ảnh siêu hiếm hoi bên trong đám cưới của Taylor Swift và chồng cầu thủ

Taylor Swift và Travis Kelce đã cố gắng bảo vệ sự riêng tư gần như tuyệt đối trong đám cưới của họ.

Taylor Swift và ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce đã trở thành vợ chồng vào ngày 4/7 (giờ Việt Nam). Đám cưới với 1.000 khách mời được tổ chức tại nhà thi đấu Madison Square Garden của cặp đôi được giữ kín tuyệt đối. 1 ngày sau hôn lễ thế kỷ, những hình ảnh đầu tiên từ bên trong ngày trọng đại của Taylor Swift và Travis Kelce cuối cùng cũng đã xuất hiện, hé lộ phần nào khung cảnh xa hoa của đám cưới được mong chờ nhất làng giải trí thế giới.

Đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce là sự kiện giải trí tâm điểm ở đầu tháng 7. Ảnh: X.

Hành lang phủ kín ảnh tình yêu của Taylor Swift và Travis Kelce

Theo Daily Mail, trong đoạn video được quay từ bên trong đám cưới cho thấy Taylor Swift và Travis Kelce đã biến Madison Square Garden thành một không gian mang đậm dấu ấn cá nhân. Một hành lang dài đã được cặp đôi sơn màu hồng đào và trắng nổi bật rồi treo biểu tượng chữ lồng "T&T" cỡ lớn - viết tắt tên của cô dâu và chú rể. Đây cũng là biểu tượng xuất hiện trên những chiếc khăn lưu niệm dành tặng các khách mời.

Điều gây chú ý hơn cả là toàn bộ khu vực này được phủ kín bằng hàng loạt bức ảnh chưa từng được công bố của cặp đôi. Những khoảnh khắc từ thời mới hẹn hò, cùng nhau xuất hiện tại các sự kiện, đi du lịch hay tận hưởng cuộc sống đời thường đều được trưng bày như một cuốn nhật ký tình yêu khổng lồ.

Biểu tượng chữ lồng "T&T" cỡ lớn - viết tắt tên của Taylor và Travis. Ảnh: Daily Mail.

Điểm thu hút nhất của không gian tiệc cưới là hàng loạt bức ảnh riêng tư của cặp đôi được trưng bày dọc theo hành lang. Ảnh: Daily Mail.

Không gian lễ đường như khu vườn cổ tích thần tiên

Tờ Daily Mail cho biết khu vực diễn ra nghi thức trao lời thề nguyện của Taylor Swift và Travis Kelce gây choáng váng về độ hoành tráng và công phu. Thay vì sân khấu truyền thống, lễ đường mà Taylor Swift và Travis Kelce nói lời "I do" (tạm dịch: Anh/em đồng ý) được thiết kế như một khu vườn thần tiên với những hàng cây xanh, tấm rèm màu ngọc lục bảo cùng hệ thống ánh sáng dịu nhẹ, tạo cảm giác như bước vào một câu chuyện cổ tích.

Sau khi nghi lễ kết thúc, 1.000 khách mời không đi theo lối thông thường mà được dẫn qua một hệ thống "cánh cửa bí mật" phía sau lễ đường để bước vào khu vực tiệc cưới. Một vị khách tiết lộ với truyền thông rằng mọi người đã cùng nhau tiến vào căn phòng lễ hội phía sau những cánh cửa ma thuật để tiếp tục buổi tiệc kéo dài đến tận rạng sáng.

Nơi Taylor Swift và Travis Kelce trao lời thề nguyện được thiết kế như một khu vườn thần tiên, với không gian phủ kín cây xanh cùng những tấm rèm màu ngọc lục bảo, tạo nên bầu không khí lãng mạn và huyền ảo. Ảnh: Daily Mail.

Taylor Swift và chồng cầu thủ trải thảm đỏ đón khách

Sáng nay 5/7, những khách mời đầu tiên đã "xả" ảnh đi đám cưới Taylor Swift và Travis Kelce. Họ vẫn giữ vững nguyên tắc chỉ đăng ảnh không gian, không đăng hình cô dâu - chú rể. Vợ chồng huấn luyện viên thể hình Rob Jordan - Joann Jordan đã chia sẻ khoảnh khắc họ đứng trên cầu thang lớn trải thảm đỏ, hai bên phủ rèm trắng và hồng đậm, phía trên là đội ngũ nhân viên của Madison Square Garden đứng đón khách. Ở một bức hình khác, cặp đôi tạo dáng trước cánh cửa gỗ khổng lồ cùng chiếc đèn chùm sang trọng, hé lộ phần nào phong cách trang trí tinh tế và sang trọng của địa điểm tổ chức.

Bạn thân của Travis Kelce là DJ Chop UFL cũng chia sẻ nhiều hình ảnh tại khu vực thảm đỏ. Anh mô tả hôn lễ là "một khu vườn bí mật không thể tin nổi" và ca ngợi đám cưới của Travis Kelce - Taylor Swift là "trải nghiệm hoàn hảo".

Trong khi đó, đạo diễn Joseph Kahn - người từng hợp tác nhiều lần với Taylor Swift - cũng đăng ảnh chụp cùng vợ tại đám cưới. Ông nhận xét rằng đám cưới "vừa hài hước, vừa xúc động hơn nhiều so với tưởng tượng". Theo Joseph Kahn, dù quy mô hôn lễ rất lớn nhưng bầu không khí lại vô cùng ấm cúng và riêng tư.

Dàn khách mời xả ảnh để lộ không gian đám cưới hoành tráng của Taylor Swift và chồng cầu thủ. Ảnh: Page Six.

Khung cảnh dọn dẹp sau khi tiệc tàn gây choáng ngợp

Sau khi đám cưới kết thúc, truyền thông Mỹ đã ghi lại cảnh hàng chục nhân viên tất bật tháo dỡ các phần trang trí khổng lồ bên trong Madison Square Garden. Những cây xanh cỡ lớn, kết cấu của khu vọng lâu, ghế bành màu cam, bàn cocktail, ghế màu xanh, các máy trò chơi điện tử cùng nhiều món đồ trang trí mang biểu tượng riêng của cô dâu chú rể lần lượt được chuyển lên xe tải. Một nhân viên cho biết quá trình dọn dẹp dự kiến kéo dài liên tục khoảng 24 giờ mới hoàn tất.

Chevrolet Chevelle SS mui trần đời 1970 mang biển số New York "JST&T MRD"

... các món đồ trang trí...

... và cây xanh đang được vận chuyển khỏi địa điểm tổ chức. Ảnh: Page Six.

Nguồn: Page Six