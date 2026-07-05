Biểu hiện lạ của AMEE

Cư dân mạng bất ngờ chia sẻ lại đoạn clip AMEE tham dự một sự kiện.

Thời gian gần đây, AMEE gần như "mất tích" khỏi các hoạt động giải trí. Giữa lúc "Công chúa Vpop" biến mất bí ẩn, cư dân mạng bất ngờ chia sẻ trở lại loạt clip ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ tham dự sự kiện cách đây khoảng 2 tháng trước. Đây cũng là lần gần nhất cô xuất hiện trước công chúng.

Tại sự kiện này, AMEE diện chiếc váy hồng pastel, kết hợp trang sức tối giản. Nữ ca sĩ lựa chọn layout make up nhẹ nhàng, giữ mái tóc đen dài suôn thẳng. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý lại là gương mặt có phần trầm hơn thường thấy. Xuyên suốt thời gian đứng trên thảm đỏ, AMEE khá ít cười, biểu cảm tiết chế và nhiều lúc chỉ lặng lẽ nhìn về phía ống kính.

Lần gần nhất AMEE lộ diện công khai cách đây gần 2 tháng (Clip: Mochi)

Từ những đoạn clip này, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cho rằng AMEE trông khá mệt mỏi, thiếu năng lượng so với hình ảnh tươi tắn vốn quen thuộc. Một số bình luận còn nhận xét nữ ca sĩ có biểu cảm lạnh lùng hoặc hơi căng thẳng khi tương tác với truyền thông.

Ở chiều ngược lại, không ít khán giả bênh vực AMEE. Họ cho rằng việc đánh giá cảm xúc của một nghệ sĩ chỉ qua vài giây video là khá chủ quan. Theo những người hâm mộ, AMEE vốn nhiều năm nay vẫn giữ hình ảnh nhẹ nhàng, ít biểu cảm quá đà trên thảm đỏ. Ngoài ra, góc quay, ánh sáng hay thời điểm ghi hình cũng có thể khiến thần thái của nữ ca sĩ trở nên khác biệt.

Thời điểm này, AMEE không lên tiếng về những tranh cãi xoay quanh biểu cảm bị nhận xét bất thường của mình. Sau đó, cô chỉ đăng tải loạt ảnh ở sự kiện và hoàn toàn giữ im lặng.

Biểu cảm gây tranh cãi của AMEE bất ngờ viral trở lại

Điều khiến khán giả quan tâm hơn cả là kể từ sau lần lộ diện này, AMEE gần như không xuất hiện thêm ở bất kỳ sự kiện giải trí nào. Trên các nền tảng mạng xã hội, các bài viết cũng được chia sẻ với tần suất "nhỏ giọt". Trên Instagram có khoảng 1,7 triệu người theo dõi, bài đăng gần nhất của AMEE vào ngày 4/6, là đoạn clip quay cho nhãn hàng.

Trong khi đó, trang cá nhân mang tên thật Trần Huyền My cũng rơi vào trạng thái "đóng băng", không xuất hiện thêm bài viết hay chia sẻ mới. Riêng Fanpage chính thức của AMEE hiện vẫn do công ty quản lý cũ nắm quyền vận hành sau khi nữ ca sĩ kết thúc hợp tác.

AMEE im hơi lặng tiếng khiến cư dân mạng không khỏi tò mò

AMEE (Trần Huyền My, sinh năm 2000) là một trong những ca sĩ Gen Z nổi bật nhất Vpop. Cô chính thức ra mắt solo vào năm 2019 với ca khúc hit Anh Nhà Ở Đâu Thế (ft. B Ray), nhanh chóng định hình phong cách Pop R&B trẻ trung. Năm 2020, AMEE phát hành album đầu tay dreAMEE và đạt nhiều giải thưởng uy tín như Nghệ sĩ Châu Á Mới Xuất sắc nhất (Best New Asian Artist Vietnam) tại MAMA 2020 và Album của năm tại Làn Sóng Xanh. Amee khẳng định vị thế với hàng loạt bản hit như Đen Đá Không Đường, Sao Anh Chưa Về Nhà, Shay Nắnggg, Ưng Quá Chừng, Em Bé,...

Sau 7 năm đồng hành, đầu tháng 12 năm ngoái, AMEE thông báo kết thúc hợp tác với ST.319 Entertainment. Trong bài đăng, AMEE khẳng định quyết định rời công ty được đưa ra sau thời gian cân nhắc, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn hoạt động cùng những định hướng cá nhân mới. Cô gửi lời cảm ơn đến khán giả đã đồng hành, gọi đó là nền tảng quan trọng để bản thân tự tin bước tiếp. Đáng chú ý, từ thời điểm này, AMEE sẽ hoạt động dưới sự quản lý độc quyền của Công ty TNHH Giải Trí T.H.M - đơn vị được giới thiệu là nơi đồng hành mới trong việc hoạch định chiến lược nghệ thuật.

Sau khi rời công ty quản lý lâu năm, các hoạt động của AMEE không nhiều như trước

Ảnh: Tổng hợp