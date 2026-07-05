Chi tiết nhỏ - đẳng cấp cao trong đám cưới triệu đô của Taylor Swift

Đám cưới của Taylor Swift - Travis Kelce đang là chủ đề nóng nhất toàn cầu.

Taylor Swift - Travis Kelce vừa tưng bừng kết hôn trong hôn lễ kéo dài 3 ngày ở Madison Square Garden, New York, Mỹ. Vốn là những ngôi sao hàng đầu với khối tài sản tỷ đô, cặp đôi chi mạnh tay tổ chức tiệc cưới sang trọng, ước tính lên đến 10-20 triệu USD.

Netizen đã soi đến 1 chi tiết nhỏ nhưng thể hiện đẳng cấp cao của cô dâu chú rể. Cụ thể, những khách VIP rời khỏi bữa tiệc nhỏ 100 người trước đám cưới chính được nhìn thấy cầm những chiếc hộp nhung đen khắc chữ viết tắt tên của cặp đôi. Một nguồn tin tiết lộ với Page Six rằng bên trong hộp là một chiếc ly sâm panh lớn nạm kim cương.

Chiếc hộp sang trọng được trang trí bằng hình ảnh từ khu vườn nơi Travis Kelce cầu hôn, được in trên một mảnh vải sờn đặt ở phía trên. Mảnh vải được quấn quanh một tấm thiệp kỷ niệm và được niêm phong bằng một con dấu sáp bạc trang nhã. Có thể thấy rằng món quà này vừa tinh tế vừa "đậm mùi tiền", hoàn toàn phù hợp đẳng cấp của cặp đôi mới cưới và khách mời của họ.

Ảnh: Page Six

Ảnh: Page Six

Khách mời ra về với hộp quà tặng trên tay. Ảnh: Page Six

Món quà là ly sâm panh đính kim cương. Ảnh: Page Six

Chiếc hộp mang đậm dấu ấn tình yêu của cô dâu chú rể. Ảnh: Page Six

Gigi Hadid và Bradley Cooper, Selena Gomez, Lena Dunham, cộng sự lâu năm của Swift là Jack Antonoff cùng em gái Rachel và Ashley Avignone nằm trong số 100 người được mời đến bữa tối tại Nhà hát Infosys ở Madison Square Garden. Những người có mặt còn có phóng viên thể thao Erin Andrews và chồng cô, cựu cầu thủ NHL Jarret Stoll, người quản lý truyền thông lâu năm của Taylor Swift - Tree Paine, người bạn thân thời thơ ấu Abigail Anderson, quản lý của Travis Kelce - Amanda Santa, người bạn lâu năm Reggie “Regrunt” King và vợ Sarah, bình luận viên thể thao Charissa Thompson.

Và thật phù hợp, đám cưới này dường như mang chủ đề khu vườn. Trong những bức ảnh mà Page Six thu được, những lẵng hoa lớn được nhìn thấy bên trong hội trường cưới có 1000 khách. Những bông hoa có vẻ là những bông hoa lớn màu đào và hồng nhạt điểm xuyết lá xanh. Thậm chí Madison Square Garden còn được thắp sáng bằng đèn màu hồng, khu vực chính được dàn dựng thành 1 khu rừng, hoàn chỉnh với cây cối và thảm trải sàn trông giống như cỏ. Nội thất chủ đạo là màu xanh đậm và hồng, cùng với những chiếc ghế sofa tròn màu trắng, bàn cao, quầy bar và một cầu thang lớn màu trắng.

Đám cưới của Taylor Swift mang chủ đề khu vườn. Ảnh: Page Six

Những chi tiết "đậm mùi tiền" khác còn có cả cô dâu và chú rể đều diện lễ phục cưới được thiết kế riêng bởi thương hiệu Christian Dior, qua bàn tay của Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson. Taylor Swift hoàn thiện diện mạo cô dâu xinh đẹp và lộng lẫy của mình bằng đôi giày đặt làm riêng của Christian Louboutin cùng bộ trang sức Cartier đắt giá. Không lâu sau, trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh Taylor Swift diện váy cưới trắng xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên vẻ đẹp thanh lịch và sang trọng. Tuy nhiên, nguồn gốc của những bức ảnh này hiện vẫn là dấu hỏi lớn.

Khác với nhiều đám cưới đình đám của giới giải trí, Taylor Swift và Travis Kelce không chọn phù dâu hay phù rể. Em trai nữ ca sĩ Austin Swift được giao vai trò "Man of Honor" (người đàn ông thân thiết với cô dâu), trong khi anh trai của Travis là Jason Kelce đảm nhận vị trí "Best Man" (người đàn ông thân thiết với chú rể). Đặc biệt, danh hài Adam Sandler là người chủ trì nghi lễ thành hôn của cặp đôi. Theo các nguồn tin, ngôi sao nhạc pop sẽ lên sân khấu biểu diễn trong lễ cưới xa hoa của cô với Travis Kelce để khuấy đảo không khí.

Ảnh: X

Ảnh: X

Hình ảnh được cho là cô dâu Taylor Swift trong hôn lễ của mình. Tuy nhiên, nguồn gốc của những bức ảnh này hiện vẫn là dấu hỏi lớn. Ảnh: X.

Nguồn: Page Six