Mỹ nam VTV trải qua 2 đời vợ: Giờ làm Tổng giám đốc, vướng nghi vấn hẹn hò 1 Chị đẹp

Hiện tại, nam diễn viên vẫn đều đặn tham gia các dự án phim truyền hình, đồng thời phát triển hoạt động kinh doanh.

Gương mặt quen thuộc trên sóng VTV

Việt Anh tên đầy đủ là Nguyễn Lê Việt Anh, sinh năm 1981 tại Hà Nội. Anh được khán giả biết đến sau khi góp mặt trong loạt phim truyền hình đình đám như Chạy án, Người phán xử, Sinh tử, Hướng dương ngược nắng, Cuộc chiến không giới tuyến...

Sở hữu ngoại hình điển trai cùng khả năng hóa thân đa dạng, Việt Anh ghi dấu ấn với hàng loạt vai diễn phản diện, doanh nhân hoặc những nhân vật có nội tâm phức tạp. Có thời điểm, anh xuất hiện liên tục trong các dự án giờ vàng và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Việt Anh là gương mặt quen thuộc của màn ảnh VTV nhiều năm qua. Ảnh: FBNV

Trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, vướng nghi vấn hẹn hò với Chị đẹp Quỳnh Nga

Đời tư của Việt Anh cũng nhận được không ít sự quan tâm. Nam diễn viên từng kết hôn với người vợ đầu tiên là Thùy Linh và có một con gái chung. Sau khi chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ văn minh để cùng chăm sóc con.

Sau 6 năm chia tay vợ đầu, Việt Anh kết hôn lần hai với Hương Trần. Cặp đôi có một con trai là bé Đậu. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng khép lại vào năm 2019 sau nhiều sóng gió. Sau ly hôn, Việt Anh và Hương Trần từng có giai đoạn căng thẳng vì những phát ngôn trên mạng xã hội. Dù vậy, những năm gần đây, cả hai đã dần giữ thái độ ôn hòa hơn để cùng chăm sóc con trai.

Việt Anh đã trải qua 2 lần đổ vỡ hôn nhân. Ảnh: Tổng hợp

Đáng chú ý, sau khi ly hôn, Việt Anh liên tục vướng nghi vấn hẹn hò với diễn viên Quỳnh Nga. Từ năm 2019, cả hai nhiều lần bị cư dân mạng "soi" hàng loạt chi tiết trùng hợp như cùng đi du lịch, check-in tại những địa điểm giống nhau, xuất hiện ở nhà riêng của đối phương hay thường xuyên đồng hành trong các buổi tụ họp bạn bè. Không ít lần, Việt Anh và Quỳnh Nga còn thoải mái xuất hiện cạnh nhau tại các sự kiện, khiến tin đồn tình cảm càng được bàn tán rôm rả.

Dù liên tục được khán giả "đẩy thuyền", Việt Anh và Quỳnh Nga đều nhiều lần phủ nhận chuyện hẹn hò, khẳng định chỉ là những người bạn thân thiết. Nữ diễn viên từng chia sẻ cả hai đã quen biết quá lâu, hiểu nhau đến mức khó có thể phát triển thành tình yêu và mong công chúng không tiếp tục gán ghép.

Về thông tin hẹn hò Quỳnh Nga, Việt Anh nói: "Tôi không có hình mẫu cụ thể. Tôi cũng không quan trọng tuổi tác hay bạn ấy đã kết hôn hay chưa, có con riêng con chung hay không cũng không phải rào cản. Bạn ấy từng kết hôn, từng có con càng tốt. Tôi nghĩ những người từng trải, có sự va đập, mất mát sẽ tần cùng tần sóng với mình hơn là các bạn trẻ chưa từng trải qua điều đó.

Mọi người đang quy chụp Quỳnh Nga nhưng có những yếu tố Quỳnh Nga chưa có ở trong đó. Mọi người hay quy chụp vì anh em chơi chung nhóm bạn bè quá thân thiết, đi đâu cũng có nhau, hai người còn đổ vỡ và cùng chưa có gì nên hay bị vun vào nhau. Chứ tôi và Quỳnh Nga chỉ đơn giản là anh em, đồng nghiệp".

Việt Anh và Quỳnh Nga từ năm 2019 liên tục vướng nghi vấn hẹn hò. Ảnh: FBNV

Từ năm 2019, cả hai nhiều lần bị cư dân mạng "soi" hàng loạt chi tiết trùng hợp như cùng đi du lịch, check-in tại những địa điểm giống nhau. Ảnh: FBNV

Lấn sân sang mảng kinh doanh

Bên cạnh nghệ thuật, Việt Anh dành nhiều tâm huyết cho công việc kinh doanh. Hiện anh giữ vị trí Tổng giám đốc Công ty hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm. Thời gian qua, nam diễn viên thường xuyên xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, livestream bán hàng và trực tiếp giới thiệu nhiều mặt hàng của công ty. Không ít người nhận xét Việt Anh khá "mát tay" trong kinh doanh khi vừa duy trì công việc diễn xuất, vừa điều hành doanh nghiệp riêng.

Ngoài đóng phim, Việt Anh hiện đảm nhận vai trò Tổng giám đốc công ty thực phẩm. Ảnh: FBNV

Hiện tại, Việt Anh vẫn đều đặn tham gia các dự án phim truyền hình, đồng thời phát triển hoạt động kinh doanh. Ảnh: FBNV