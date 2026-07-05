Cựu thành viên T-ara quỳ gối cầu hôn bạn trai doanh nhân trước hàng nghìn người, camera zoom cận liền phát hiện 1 hành động gây tranh cãi

Dân tình đang chê tới tấp hành động này của Hwayoung (cựu thành viên T-ara).

Ngày 7/5, tờ Kbizoom đưa tin đoạn video Ryu Hwayoung (cựu thành viên T-ara) quỳ gối trước bạn trai doanh nhân hơn 3 tuổi được lan truyền trên mạng, và gây xôn xao dư luận. Không ít người thắc mắc về hành động của Hwayoung, thậm chí nghi vấn họ rạn nứt trước thềm đám cưới nên cựu idol tai tiếng phải cầu xin đối phương.

Tuy nhiên, không lâu sau truyền thông Hàn đã vào cuộc làm rõ sự thật, đập tan nghi ngờ của công chúng về việc Ryu Hwayoung trục trặc với chồng sắp cưới. Theo đó, hình ảnh Hwayoung quỳ gối trước hôn phu diễn ra trên sân khấu Daegu Chimac Festival. Tại sự kiện âm nhạc đó, Hwayoung đảm nhận vai trò DJ khách mời. Khi phần trình diễn khép lại, cô bất ngờ nói rằng mình có 1 bất ngờ dành cho hàng nghìn khán giả và mời bạn trai bước lên sâu khấu. Sau đó, hôn phu doanh nhân của Ryu Hwayoung đã được nhân viên dẫn lên. Trong tiếng reo hò của khán giả, Hwayoung bất ngờ quỳ một gối xuống, trao hoa cầu hôn và xúc động nói rằng: "Anh yêu, cảm ơn vì đã cưới em".

Khoảnh khắc lãng mạn này lập tức khiến cả sân khấu bùng nổ trong những tràng pháo tay và tiếng hò reo. Đối mặt với màn cầu hôn bất ngờ của Hwayoung, hôn phu của cô có phần ngượng ngùng, lúng túng. Sau đó, cả hai cùng cúi đầu cảm ơn mọi người rồi rời sân khấu.

Hwayoung quỳ gối cầu hôn, cảm ơn hôn phu doanh nhân trước hàng nghìn khán giả. Nguồn: FB

Nữ ca sĩ cảm ơn nửa kia vì đã đồng ý cưới cô. Ảnh: Kbizoom.

Đoạn video ghi lại màn cầu hôn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Bên cạnh nhiều ý kiến ngưỡng mộ sự chủ động, lãng mạn của Hwayoung. Nhưng không ít cư dân mạng lại cho rằng chuyện quỳ gối cầu hôn nửa kia giữa sự kiện âm nhạc là chiêu trò của nữ ca sĩ. Netizen nghi ngờ Hwayoung muốn lợi dụng chuyện cưới xin để gây chú ý và tẩy trắng hình ảnh sau vụ nói dối hủy hoại hoàn toàn nhóm nhạc T-ara. Chưa kể, dân tình cũng đánh giá hành động ấn đầu hôn phu doanh nhân của cô xuống để cảm ơn khán giả là quá thiếu tôn trọng, thô lỗ với đối phương.

Ryu Hwayoung bị soi động tác dùng tay ấn đầu hôn phu xuống khi cảm ơn khán giả. Công chúng cho rằng hành vi của cô thô lỗ, thiếu tôn trọng nửa kia. Ảnh: Kbizoom.

Trước đó, vào ngày 1/4, Hwayoung đã xác nhận sắp sửa kết hôn, đồng thời công bố luôn hình ảnh đầu tiên về chồng sắp cưới lên trang cá nhân kèm dòng thông điệp: “Chúng tôi sẽ kết hôn vào tháng 9 tới đây. Bắt đầu từ những rung động, theo thời gian tình cảm của chúng tôi đã được bồi đắp thêm bằng sự tin tưởng. Giờ đây, tôi và anh ấy muốn cùng bước đi trên 1 con đường. Vượt lên trên cả tình yêu, chúng tôi quyết định trở thành tất cả của đối phương”.Chồng sắp cưới của nữ idol là 1 doanh nhân hơn cô 3 tuổi, có ngoại hình phong độ và cao lớn. Hai người dự kiến sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 12/9.

Chồng sắp cưới của nữ idol là 1 doanh nhân hơn cô 3 tuổi, có ngoại hình phong độ và cao lớn. Ảnh: Instagram

Ryu Hwayoung sinh năm 1993, từng hoạt động với tư cách thành viên T-ara trong giai đoạn từ năm 2010-2012. Sau khi rời nhóm, nữ idol tích cực lấn sân diễn xuất và góp mặt trong hàng loạt bộ phim gồm cả truyền hình lẫn điện ảnh như Mad Dog (2016), Age of Youth (2016), Please Come Back, Mister (2016), Ex-Girlfriend Club (2015), Today's Love (2015)...

Trong quá khứ, Hwayoung từng bị tẩy chay dữ dội vì bị tố là nguyên nhân khiến sự nghiệp nhóm nhạc đình đám T-ara bị "chao đảo" trong một khoảng thời gian. Còn nhớ hồi tháng 7/2012, các thành viên T-ara đồng loạt chia sẻ những dòng tweet úp mở phê phán Hwayoung, làm rộ lên nghi vấn bắt nạt. Trong khoảng thời gian đó, hình ảnh Hwayoung phải di chuyển bằng xe lăn hoặc có người dìu đỡ đã được chia sẻ rầm rộ. Bên cạnh đó, nhiều hình ảnh T-ara có hành động giống như chèn ép Hwayoung cũng bị “đào” lên. Từ đây, Hwayoung bỗng trở thành nạn nhân trong mắt nhiều netizen. Đồng thời, T-ara bị tẩy chay rầm rộ, đánh mất ánh hào quang.

Ryu Hwayoung là thành viên của T-ara trong 2 năm. Tên tuổi cô gắn với lùm xùm "bắt nạt nội bộ" trong T-ara. Ảnh: Instagram

Phải tới năm 2017, sự thật mới dần được đưa ra ánh sáng. Theo đó, tờ Dispatch tung bằng chứng cho thấy Hwayoung cố tình giả vờ đau chân để trốn tránh luyện tập, đóng kịch trước mặt mọi người để lấy được sự thương cảm. Chưa hết, stylist T-ara cũng lên tiếng tố Hwayoung đối xử vô cùng thô lỗ với các nhân viên.

Đến năm 2024, vụ việc này lại nóng trở lại khi CEO Kim Kwang Soo bất ngờ đem chuyện cũ ra kể. Lần này, Hwayoung lên tiếng đáp trả, tố cáo T-ara bắt nạt cô và CEO Kim Kwang Soo ép cô phải rời nhóm. Thế nhưng, phần lớn vẫn đứng về phía T-ara, đồng thời chỉ trích Hwayoung trơ trẽn, “vừa ăn cướp vừa la làng”. Bên cạnh đó, công chúng không khỏi cảm thấy tiếc nuối khi T-ara đánh mất thời đỉnh cao vì những ồn ào bắt nạt “từ trên trời rơi xuống”.

Đến năm 2017, Dispatch bóc trần rằng Ryu Hwayoung không phải người bị bắt nạt trong T-ara. Ảnh: Instagram

Nguồn: Kbizoom