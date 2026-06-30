Cựu thành viên T-ara tung ảnh cưới đẹp thơ mộng, lần đầu hé lộ chồng doanh nhân

Ryu Hwayoung và chồng sắp cưới luôn dành cho nhau sự quan tâm chu đáo, được mọi người xung quanh nhận xét là 1 cặp đôi ngọt ngào.

Vào ngày 30/6, Ryu Hwayoung (cựu thành viên T-ara) đã đăng tải loạt ảnh cưới lên trang cá nhân. Cựu idol tai tiếng 1 thời viết: "Giờ đây, tôi cùng bước đi trên con đường tình yêu với người đã biến những ngày bình thường trở nên đặc biệt, dưới cái tên 'tình yêu gắn kết'". Được biết, đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày 12/9 sắp tới tại Seoul, Hàn Quốc.

Loạt ảnh cưới gây ấn tượng nhờ bầu không khí thơ mộng, màu sắc lãng mạn, cô dâu khoe sắc vóc thanh lịch thú hút. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Ryu Hwayoung hé lộ gương mặt của chồng sắp cưới mà mà không hề bị làm mờ hay chỉnh sửa. Chồng sắp cưới của nữ idol là 1 doanh nhân hơn cô 3 tuổi, có ngoại hình phong độ và cao lớn.

Ryu Hwayoung công bố ảnh cưới đẹp thơ mộng. Clip: Instagram

Đđây là lần đầu tiên Ryu Hwayoung hé lộ gương mặt của chồng sắp cưới mà mà không hề bị làm mờ hay chỉnh sửa. Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Chồng sắp cưới của nữ idol là 1 doanh nhân hơn cô 3 tuổi, có ngoại hình phong độ và cao lớn. Ảnh: Instagram

Chồng Ryu Hwayoung có ngoại hình thu hút không thua người nổi tiếng. Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Được biết, đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày 12/9 sắp tới tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Instagram

Ryu Hwayoung công bố tin kết hôn từ ngày 1/4. Chia sẻ với tờ YTN, 1 người quen thân thiết với cặp đôi cho biết: “Hwayoung và hôn phu gặp nhau qua sự giới thiệu của người quen và dần phát triển thành người yêu. Dựa trên sự tin tưởng và tình cảm sâu sắc dành cho nhau, cả 2 người họ đã quyết định đi đến hôn nhân. Lễ cưới sẽ được tổ chức riêng tư với sự tham gia của gia đình, người thân và bạn bè thân thiết”. Nguồn tin cho biết thêm, Hwayoung và chồng sắp cưới luôn dành cho nhau sự quan tâm chu đáo, được mọi người xung quanh nhận xét là 1 cặp đôi ngọt ngào.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Màu ảnh vô cùng lãng mạn và thơ mộng. Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Cận cảnh nhan sắc cựu idol sinh năm 1993. Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Cô dâu khoe vóc dáng trong những thiết kế váy cưới ấn tượng. Ảnh: Instagram

Ryu Hwayoung sinh năm 1993, từng hoạt động với tư cách thành viên T-ara trong giai đoạn từ năm 2010-2012. Sau khi rời nhóm, nữ idol tích cực lấn sân diễn xuất và góp mặt trong hàng loạt bộ phim gồm cả truyền hình lẫn điện ảnh như Mad Dog (2016), Age of Youth (2016), Please Come Back, Mister (2016), Ex-Girlfriend Club (2015), Today's Love (2015),...

Trong quá khứ, Hwayoung từng bị tẩy chay dữ dội vì bị tố là nguyên nhân khiến sự nghiệp nhóm nhạc đình đám T-ara bị "chao đảo" trong một khoảng thời gian. Còn nhớ hồi tháng 7/2012, các thành viên T-ara đồng loạt chia sẻ những dòng tweet úp mở phê phán Hwayoung, làm rộ lên nghi vấn bắt nạt. Trong khoảng thời gian đó, hình ảnh Hwayoung phải di chuyển bằng xe lăn hoặc có người dìu đỡ đã được chia sẻ rầm rộ. Bên cạnh đó, nhiều hình ảnh T-ara có hành động giống như chèn ép Hwayoung cũng bị “đào” lên. Từ đây, Hwayoung bỗng trở thành nạn nhân trong mắt nhiều netizen. Đồng thời, T-ara bị tẩy chay rầm rộ, đánh mất ánh hào quang.

Ảnh: Instagram

Ryu Hwayoung là thành viên của T-ara trong 2 năm. Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Tên tuổi cô gắn với lùm xùm "bắt nạt nội bộ" trong T-ara. Ảnh: Instagram

Phải tới năm 2017, sự thật mới dần được đưa ra ánh sáng. Theo đó, tờ Dispatch tung bằng chứng cho thấy Hwayoung cố tình giả vờ đau chân để trốn tránh luyện tập, đóng kịch trước mặt mọi người để lấy được sự thương cảm. Chưa hết, stylist T-ara cũng lên tiếng tố Hwayoung đối xử vô cùng thô lỗ với các nhân viên.

Đến năm 2024, vụ việc này lại nóng trở lại khi CEO Kim Kwang Soo bất ngờ đem chuyện cũ ra kể. Lần này, Hwayoung lên tiếng đáp trả, tố cáo T-ara bắt nạt cô và CEO Kim Kwang Soo ép cô phải rời nhóm. Thế nhưng, phần lớn vẫn đứng về phía T-ara, đồng thời chỉ trích Hwayoung trơ trẽn, “vừa ăn cướp vừa la làng”. Bên cạnh đó, công chúng không khỏi cảm thấy tiếc nuối khi T-ara đánh mất thời đỉnh cao vì những ồn ào bắt nạt “từ trên trời rơi xuống”.

Ảnh: Instagram

Đến năm 2017, Dispatch bóc trần rằng Ryu Hwayoung không phải người bị bắt nạt trong T-ara. Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram