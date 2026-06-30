Sao nam tốn 2000 tỷ vẫn không hot, nay chỉ cần 4 tiếng đã khiến công chúng "quay xe"

Có lẽ ngay cả anh cũng không ngờ có ngày mình lại được công chúng khen ngợi sau chuỗi ngày dài bị mỉa mai.

Suốt gần 20 năm hoạt động trong làng giải trí, Hướng Tả luôn là cái tên gắn liền với những tranh cãi về "tài nguyên khủng nhưng không thể hot". Sinh ra trong gia đình quyền lực bậc nhất showbiz Hong Kong, là con trai của ông trùm giải trí Hướng Hoa Cường và nhà sản xuất Trần Lam, nam diễn viên gần như có mọi điều kiện để trở thành ngôi sao. Thế nhưng, con đường sự nghiệp của anh lại đi theo hướng hoàn toàn trái ngược.

Những ngôi sao khác chật vật trong showbiz, còn Hướng Tả không cần phải lo điều gì.

Năm 18 tuổi, Hướng Tả lần đầu đóng phim với một vai nhỏ trong Hoắc Nguyên Giáp. Khi ấy, một phóng viên từng nhận xét ngay trước mặt cha mẹ anh rằng: "Con ngựa này sẽ không chạy được". Câu nói ấy theo Hướng Tả suốt nhiều năm sau đó.

Không chấp nhận bị đánh giá chỉ vì xuất thân, Hướng Tả dành nhiều năm tập luyện võ thuật, theo học Lý Liên Kiệt và đạo diễn Đỗ Kỳ Phong, mỗi ngày tập từ 10 đến 12 tiếng. Anh từng lang thang nhiều tháng để trải nghiệm cuộc sống, ngủ ở chùa và ngoài đường nhằm tích lũy kinh nghiệm cho diễn xuất. Theo chia sẻ từ gia đình thì trong quá trình quay phim, ngôi sao sinh năm 1984 từng bị đạo cụ đâm sâu vào chân nhưng vẫn cố hoàn thành cảnh quay.

Thế nhưng, nỗ lực ấy vẫn không thể bù đắp cho hạn chế về diễn xuất.

Để giúp con trai khẳng định tên tuổi, gia đình họ Hướng đã không tiếc chi mạnh tay. Dự án Phong Thần Truyền Kỳ được đầu tư 500 triệu tệ (khoảng 2000 tỷ đồng), quy tụ hàng loạt tên tuổi đình đám như Lý Liên Kiệt, Cổ Thiên Lạc, Phạm Băng Băng, Lương Gia Huy... với kỳ vọng trở thành bệ phóng cho Hướng Tả. Đáng tiếc, bộ phim lại thất bại cả về doanh thu lẫn chất lượng khiến khoản đầu tư khổng lồ không đạt được mục tiêu ban đầu.

Sau đó, nhà họ Hướng tiếp tục đầu tư thêm các dự án như Bạn Trai Quyền Vương Của Tôi, Môn Tiền Bảo Địa. Theo truyền thông Trung Quốc, tổng mức đầu tư cho ba bộ phim có Hướng Tả đóng chính lên tới khoảng 800 triệu tệ (khoảng 3100 tỷ đồng), nhưng kết quả đều không như kỳ vọng và khiến gia đình chịu khoản thua lỗ rất lớn.

Cnet từng dùng câu nói "Dùng 500 triệu tệ nâng đỡ vẫn chẳng thể hot" để mỉa mai Hướng Tả.

Chính Hướng Hoa Cường từng thừa nhận rằng, trong hàng chục năm làm điện ảnh, ông từng nâng đỡ rất nhiều ngôi sao nổi tiếng nhưng người duy nhất không thể lăng xê thành công lại chính là con trai mình.

Trong mắt công chúng, Hướng Tả dần trở thành biểu tượng của một "thiếu gia được rót tài nguyên vẫn không thể nổi tiếng". Mỗi lần phim mới ra mắt, diễn xuất của anh lại trở thành chủ đề bàn tán. Thậm chí nhiều biểu cảm và động tác trong phim còn bị cư dân mạng chế thành meme lan truyền rộng rãi.

Và bước ngoặt chỉ thực sự đến khi Hướng Tả tham gia cuộc phỏng vấn với nhà báo Dịch Lập Kinh cách đây không lâu.

Không giống nhiều nghệ sĩ thường né tránh hoặc tìm cách giải thích khi nhắc đến thất bại, Hướng Tả lại chọn cách khác. Khi được hỏi có bận tâm trước nhận định rằng gia đình đã bỏ ra 500 triệu tệ vẫn không thể lăng xê anh thành công hay không, nam diễn viên thừa nhận ngay rằng bản thân rất để tâm. Ngôi sao 8x còn tự ví mình là "A Đẩu" (tên tự của Lưu Thiện, con trai Lưu Bị), ngụ ý người không đủ năng lực để đáp lại kỳ vọng của gia đình.

Điều khiến khán giả bất ngờ là Hướng Tả không đổ lỗi cho hoàn cảnh, truyền thông hay dư luận. Anh bình tĩnh thừa nhận tài năng của mình chưa tương xứng với nguồn lực mà gia đình bỏ ra. Chính sự thẳng thắn ấy đã khiến cuộc phỏng vấn kéo dài 4 tiếng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều bình luận cho rằng lần đầu tiên họ nhìn thấy một Hướng Tả chân thành, biết nhìn nhận bản thân và không còn cố xây dựng hình ảnh hoàn hảo.

Sau nhiều năm theo đuổi điện ảnh nhưng không đạt kết quả như mong muốn, Hướng Tả cũng quyết định thay đổi hướng đi. Thay vì tiếp tục "cố đấm ăn xôi" với những vai diễn gây tranh cãi, anh chuyển trọng tâm sang livestream bán hàng và nhanh chóng tìm được sân khấu phù hợp hơn.

Nhờ phong cách nói chuyện tự nhiên, hài hước và sẵn sàng tự trêu chính mình, các phiên livestream của Hướng Tả thu hút lượng lớn người xem, nhiều buổi đạt doanh số lên tới hàng chục triệu tệ. Song song đó, anh cũng thử sức với phim ngắn và ghi nhận kết quả tích cực hơn so với giai đoạn đóng phim điện ảnh.

So với đóng phim, Hướng Tả có duyên với livestream bán hàng hơn.

Hướng Tả chưa trở thành một diễn viên được đánh giá cao, nhưng anh đang dần chứng minh rằng thành công không chỉ có một con đường. Sau nhiều năm loay hoay dưới cái bóng quá lớn của gia đình, Hướng Tả cuối cùng cũng tìm được hướng đi phù hợp với bản thân. Và đôi khi, điều giúp một người thay đổi hình ảnh trong mắt công chúng không phải những khoản đầu tư khổng lồ, mà chính là sự chân thành khi dám thừa nhận bản thân chưa hoàn hảo.