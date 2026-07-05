Tóc Tiên đã tìm được hạnh phúc tại Mỹ

Đây chính là những điều không thấy ở Tóc Tiên trước đây.

Khoảng nửa năm sau khi xác nhận khép lại cuộc hôn nhân với Touliver, Tóc Tiên dần lấy lại nhịp sống cân bằng. Không còn quá kín tiếng như trước, nữ ca sĩ thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, từ công việc, du lịch đến cuộc sống cá nhân. Điều khiến nhiều người chú ý là những chia sẻ về gia đình, đặc biệt là mẹ, ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên trang cá nhân của Tóc Tiên.

Mới đây, Tóc Tiên đã trở về Mỹ để thăm gia đình. Không lâu sau đó, cô liên tục khoe những bữa cơm do chính mẹ chuẩn bị. Từ tô mì Quảng đầy ắp topping đến đĩa cơm tấm, mâm cơm nhà... Tóc Tiên đều thích thú đăng tải với những dòng chú thích ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc như: "Mì Quảng mẹ nấu siêu chất lượng ạ", "Hôm qua mẹ nấu cơm tấm nha"...

Không phải những bữa ăn sang trọng hay chuyến nghỉ dưỡng xa hoa, chính những mâm cơm nhà giản dị lại khiến người hâm mộ cảm nhận rõ sự bình yên mà Tóc Tiên đang tận hưởng. Sau nhiều biến cố, nữ ca sĩ dường như tìm thấy niềm hạnh phúc từ gia đình, được trở về nhà, ăn món mẹ nấu và dành thời gian cho những người thân yêu. Mỗi lần trở về, cô đều không giấu được sự hào hứng khi khoe những món ăn mẹ nấu hay những khoảnh khắc quây quần bên người thân. Đây cũng chính là những niềm hạnh phúc mà trước kia Tóc Tiên ít chia sẻ trên MXH.

Tóc Tiên liên tục khoe những mâm cơm của mẹ khi cô trở về Mỹ

Niềm hạnh phúc tình thân là điều Tóc Tiên thường xuyên chia sẻ nhất trong thời gian qua

Sau tất cả, Tóc Tiên đã có những khoảnh khắc rất vui vẻ, ấm áp bên gia đình

Mối quan hệ của Tóc Tiên và mẹ

Ít ai biết rằng, phía sau hình ảnh một Tóc Tiên mạnh mẽ, cá tính là câu chuyện nhiều năm không hề dễ dàng với mẹ ruột. Nữ ca sĩ từng nhiều lần thừa nhận mẹ là người rất nghiêm khắc, luôn mong con gái có một cuộc sống ổn định và đi theo con đường bà đã định hướng. Chính vì quyết định từ bỏ việc học ngành Y để theo đuổi nghệ thuật, Tóc Tiên và mẹ liên tục nảy sinh bất đồng. Không chỉ sự nghiệp, chuyện yêu đương của nữ ca sĩ cũng từng chịu sự phản đối từ gia đình.

Có thời điểm, Tóc Tiên thẳng thắn tiết lộ mẹ muốn là người quyết định cả người đàn ông sẽ đồng hành cùng con gái. Cô chia sẻ: "Bất cứ người đàn ông nào mẹ không chọn thì đó đều là không tốt. Mẹ không chấp nhận bất cứ ai đến bên tôi nếu bà không thích". Chính những khác biệt trong quan điểm khiến mối quan hệ giữa hai mẹ con ngày càng căng thẳng. Nữ ca sĩ từng chọn cách im lặng về chuyện tình cảm suốt nhiều năm vì không muốn những mâu thuẫn trong gia đình trở nên gay gắt hơn.

Tóc Tiên từng có giai đoạn căng thẳng với mẹ

Khi yêu Touliver, mọi chuyện cũng không dễ dàng hơn. Tóc Tiên từng tiết lộ trong suốt thời gian hẹn hò kín tiếng lẫn sau khi công khai, cô vẫn chưa từng đưa bạn trai về gặp mẹ. Việc không nhận được sự đồng thuận từ gia đình từng tạo áp lực không nhỏ lên mối quan hệ của cả hai. Thậm chí, nữ ca sĩ cho biết đã có lúc Touliver cảm thấy chạnh lòng và chủ động tạo khoảng cách vì những rào cản này. Dẫu vậy, Tóc Tiên vẫn quyết định bảo vệ lựa chọn của mình và nên duyên với nam producer vào năm 2020. Trong hôn lễ khi ấy, chỉ có bố cô từ Mỹ trở về chung vui, còn mẹ hoàn toàn vắng mặt.

Sau nhiều biến cố trong cuộc sống, mối quan hệ giữa Tóc Tiên và mẹ cũng dần trở nên gắn bó hơn. Trong tâm thư xác nhận ly hôn Touliver, nữ ca sĩ đặc biệt nhấn mạnh quyết định được đưa ra sau khi nhận được sự đồng thuận của những người liên quan và gia đình. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến người thân hai bên vì đã luôn yêu thương, tôn trọng và thấu hiểu mình trong suốt hành trình đã qua. Đây được xem là chi tiết cho thấy gia đình hiện là chỗ dựa quan trọng của Tóc Tiên.

Thời gian gần đây, người hâm mộ cũng dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong cách Tóc Tiên nhắc về mẹ. Mỗi lần trở về Mỹ, nữ ca sĩ đều hào hứng khoe những món ăn mẹ nấu, những món quà nhỏ được mẹ chuẩn bị hay những cuộc trò chuyện đời thường. Có lần cô thích thú chia sẻ túi cherry và chocolate mẹ mua tặng kèm dòng chữ: "My mom's love language" (Ngôn ngữ yêu thương của mẹ tôi). Khi MV mới từng gây tranh cãi, Tóc Tiên cũng tiết lộ mẹ là người chủ động nhắn tin hỏi han, thậm chí còn hài hước nói rằng nếu bị cư dân mạng "ăn hiếp" thì sẽ... "mách mẹ". Những chia sẻ giản dị ấy đủ để thấy khoảng cách năm nào giữa hai mẹ con giờ đã được thay bằng sự quan tâm, đồng hành và yêu thương. Có lẽ sau tất cả, điều quý giá nhất mà Tóc Tiên tìm lại được không chỉ là sự bình yên trong cuộc sống, mà còn là tình thân từng có lúc tưởng chừng rất xa.

Sau biến cố hôn nhân, Tóc Tiên có cuộc sống thoải mái, tự do

Ảnh: FBNV