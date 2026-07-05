Không nhận ra Jang Dong Gun ở tuổi 54

Bước sang tuổi 54, Jang Dong Gun khiến khán giả sốc với gương mặt khác lạ.

Trang Star News của Hàn Quốc đưa tin Jang Dong Gun mới xuất hiện trong một sự kiện thương mại và trở thành tâm điểm chú ý với ngoại hình khác lạ. Đây là lần đầu sau hai năm ngôi sao phim Phẩm chất quý ông lộ mặt trước truyền thông mà không đeo khẩu trang. Tuy nhiên, khán giả lại không nhận ra gương mặt của mỹ nam xứ Hàn, cho rằng anh không giống với Jang Dong Gun trong trí nhớ.

Theo Star News, gương mặt của Jang Dong Gun ửng hồng vì rượu, nhưng đáng chú ý là làn da không có nếp nhăn, khá săn chắc, nhưng mang vẻ thiếu tự nhiên, mất đi những nét riêng nổi bật từ trước. Ngoại hình của Jang Dong Gun gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Jang Dong Gun một năm gần đây ít xuất hiện trước công chúng.

Một số khán giả khen ngợi nam diễn viên bảo dưỡng cơ thể tốt, chịu khó chăm sóc nhan sắc nên dù đã bước qua tuổi 50 vẫn giữ được vẻ trẻ trung hơn tuổi, không có nhiều dấu vết tuổi tác. Thậm chí, có người còn cho rằng có thể hình ảnh đã sử dụng các ứng dụng làm đẹp làm mịn da nên Jang Dong Gun mới trẻ đến mức khó nhận ra như vậy.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Jang Dong Gun đã sử dụng các biện pháp làm đẹp y khoa, vì thế gương mặt của anh thiếu sự tự nhiên, đơ cứng. "Gương mặt này có liên quan đến Jang Dong Gun không?", một khán giả bình luận. Họ cho rằng các nghệ sĩ hiện nay sử dụng nhiều phương pháp để níu giữ tuổi thanh xuân, nhưng điều khán giả mong chờ lại là vẻ đẹp tự nhiên già đi thuận theo thời gian.

Jang Dong Gun (1972) là diễn viên nổi tiếng thập niên 1990, từng được bình chọn là ngôi sao đẹp trai nhất của làn sóng Hallyu. Năm 1992, tài tử chạm ngõ điện ảnh qua tác phẩm Our Heaven. Theo Naver, khuôn mặt điển trai, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt đa tình, phong cách thời thượng sang trọng như công tử sinh ra trong giới nhà giàu khiến Jang Dong Gun nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Phim Cú nhảy cuối cùng giúp Jang Dong Gun nhận giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp - Diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 30.

Năm 1997, tài tử gây sốt khi tham gia Anh em nhà bác sĩ , đóng cặp cùng Lee Young Ae, giúp Jang Dong Gun đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại MBC Drama Awards và Diễn viên nổi tiếng nhất tại Baeksang lần thứ 33. Loạt phim cũng gây sốt khi phát sóng tại nhiều quốc gia châu Á. Cùng năm, nam diễn viên ghi dấu ấn với Người mẫu của đài SBS.

Jang Dong Gun lão hóa ngược. Ảnh phải là hình ảnh của nam diễn trong buổi họp báo ra mắt phim Gia đình hoàn hảo năm 2025. Hình trái là năm 2024, khi Jang Dong Gun tham gia sự kiện kỷ niệm 20 năm ra mắt phim Cờ Thái cực bay cao.

Năm 1999, anh tham gia phim điện ảnh Gió thổi khúc tình yêu, đóng cặp với bạn diễn Go So Young. Sau tác phẩm, đôi nghệ sĩ trở thành bạn thân suốt tám năm trước khi công khai yêu nhau vào năm 2007 và kết hôn hồi tháng 5/2010. Cặp đôi hiện có một trai một gái.

Ngoài ra, Jang Dong Gun còn loạt phim nổi tiếng khắp châu Á như Tình yêu trong sáng (còn có tên Thời quá khứ , 2000), Phẩm chất quý ông (2012), Biên niên sử Arthdal, Đấu trí, Gia đình hoàn hảo.

Anh tham gia các phim điện ảnh như Friend, Đội bảo vệ bờ biển, Cờ Thái cực bay cao, Bão lớn, Dạ quỷ, Mối quan hệ nguy hiểm, Con đường chiến binh, Vô cực... nhưng không mấy thành công ở mảng này.