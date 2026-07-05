Bóc trần hôn nhân So Ji Sub và vợ kém gần 20 tuổi

Cuộc hôn nhân của tài tử So Ji Sub và bà xã kém 17 tuổi luôn là đề tài nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông.

Sáng 5/7, tờ Osen cho hay, tài tử đình đám So Ji Sub vừa xuất hiện trên kênh YouTube Ha Ji-young và có những chia sẻ gây xôn xao về cuộc hôn nhân với bà xã Cho Eun Jung kém 17 tuổi. Trước ống kính, nam ngôi sao khiến công chúng bất ngờ xen lẫn thích thú khi tiết lộ: “Tôi rất hay làm việc nhà. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, tôi lại quán xuyến các công việc nhà. Tôi đã sống 1 mình rất lâu rồi nên biết cách nấu tất cả các món ăn cơ bản”.

Những chia sẻ của So Ji Sub đã nhanh chóng gây sốt trên các diễn đàn mạng xã hội xứ kim chi. Nhiều khán giả nhận định, So Ji Sub là người đàn ông thương vợ, biết chăm lo vun vén cho tổ ấm của mình, đồng thời dành cho tài tử Giày Thủy Tinh những lời khen ngợi “có cánh”.

So Ji Sub gây bão với những chia sẻ mới hé lộ về cuộc sống hôn nhân với vợ trẻ. Ảnh: Naver

Trước đó, trong 1 video được đăng tải trên Netflix Hàn Quốc, So Ji Sub không ngần ngại dành cho bà xã kém gần 20 tuổi nhiều lời ngọt ngào: “Tôi hài lòng 1000% với cuộc hôn nhân này”.

Đồng thời, nam diễn viên sinh năm 1977 cũng chia sẻ về những thay đổi của bản thân sau khi lập gia đình với vợ trẻ: “Kết hôn thực sự mang lại cảm giác ổn định, và chứng mất ngủ của tôi cũng đã biến mất rồi. Tôi cũng cảm thấy mình trưởng thành hơn về mặt tâm lý nữa đó”.

Còn nhớ khi xác nhận mối quan hệ hẹn hò với bà xã phát thanh viên, So Ji Sub từng bày tỏ: “Tôi đã tìm thấy 1 người quý giá trong cuộc đời mình. Cô ấy là nguồn sức mạnh to lớn đối với tôi trong cuộc sống”.

So Ji Sub nhiều lần dành cho bà xã những lời khen “có cánh”. Ảnh: Nate

So Ji Sub sinh năm 1977, ra mắt làng giải trí với tư cách người mẫu khi vừa tròn 18 tuổi. Vào năm 1996, nam nghệ sĩ chuyển hướng sang đóng phim với vai nhỏ trong tác phẩm truyền hình mang tên Three Guys and Three Girls. 6 năm sau đó, So Ji Sub vụt sáng trên bầu trời nghệ thuật, trở nên nổi tiếng toàn châu Á với bộ phim gây sốt 1 thời Giày Thủy Tinh.

Tới năm 2005, anh tham gia bộ phim đình đám Xin Lỗi, Anh Yêu Em. Tác phẩm không chỉ thắng lớn về mặt rating mà còn giúp So Ji Sub giành được nhiều giải thưởng lớn và nhận về sự yêu thích nồng nhiệt từ khán giả trên khắp châu Á.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm 2007, So Ji Sub tiếp tục trở lại với các dự án phim, nhưng không quá thường xuyên như trước. Nam diễn viên nổi tiếng cũng ít xuất hiện tại các sự kiện và giữ lối sống kín đáo, không chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm trước truyền thông - khán giả.

Dù không còn năng nổ đóng phim như những năm đầu sự nghiệp nhưng sau Xin Lỗi Anh Yêu Em, tài tử 7X vẫn tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua 1 số tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh hot hòn họt như Master’s Sun, Oh My Venus, Be With You... Mới đây nhất, anh gây tiếng vang lớn và làm bùng nổ truyền thông qua vai chính đầy ấn tượng ở tác phẩm truyền hình đang gây sốt Agent Kim Reactivated.

So Ji Sub đã hoạt động nghệ thuật được gần 30 năm, sở hữu lượng fan đông đảo trong và ngoài lãnh thổ Hàn Quốc. Ảnh: Naver

Về mặt tình duyên, hồi năm 2018, So Ji Sub và phát thanh viên Cho Eun Jung lần đầu gặp gỡ tại chương trình Access Showbiz Tonight của đài SBS. Nam tài tử đã phải lòng phát thanh viên kém 17 tuổi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khoảng 1 năm sau đó, cặp đôi xác nhận hẹn hò trong niềm hân hoan của công chúng. Đến tháng 4/2020, So Ji Sub - Cho Eun Jung chính thức đăng ký kết hôn, nhận được vô vàn lời chúc mừng từ khán giả trên khắp châu Á.

Tài tử họ So kết hôn với phát thanh viên xinh đẹp Cho Eun Jung cách đây 6 năm. Ảnh: Nate

Nguồn: Kbizoom