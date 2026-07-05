Không dám tin đây là con trai Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu, dụi mắt nhìn lại vẫn thấy sững sờ

Ngoại hình con trai Trần Nghiên Hy - Trần Hiểu ở thời điểm hiện tại bất ngờ trở thành chủ đề nóng gây xôn xao cả mạng xã hội.

Sáng 5/7, tờ 163 đưa tin, “Tiểu Long Nữ” Trần Nghiên Hy và cậu con trai 9 tuổi Tiểu Tinh Tinh vừa hiếm hoi xuất hiện cùng nhau tại sân bay. 2 mẹ con diện trang phục thể thao thoải mái, cho thấy họ là cổ động viên của đội tuyển bóng đá Argentina trong mùa World Cup.

Đã lâu không xuất hiện, Tiểu Tinh Tinh nay bỗng trở nên cao lớn hơn rất nhiều so với thời gian trước đó. Mới 9 tuổi nhưng con trai Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy đã cao hơn cả phần vai của mẹ. Cậu bé diện trang phục thoải mái kết hợp cặp kính râm cực ngầu, toát ra phong thái cuốn hút chẳng hề thua kém bất kỳ người mẫu nhí chuyên nghiệp nào. Bên cạnh vibe cuốn hút, Tiểu Tinh Tinh còn khiến dân mạng không khỏi trầm trồ trước diện mạo cực điển trai với làn da trắng trẻo cùng ngũ quan tinh tế mang chút dáng dấp của 1 cậu bé lai.

Thậm chí, không ít khán giả còn nhận xét rằng, Tiểu Tinh Tinh hiện tại còn trông điển trai hơn cả bố. Ký giả tờ 163 nhận định, cậu bé chắc chắn sẽ trở thành ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu “nhóc tỳ nhà sao đẹp trai nhất Cbiz”.

Cậu nhóc Tiểu Tinh Tinh giật hết sạch spotlight của mẹ - nữ minh tinh Trần Nghiên Hy trong màn lộ diện ở sân bay mới đây. Ảnh: 163

Tiểu Tinh Tinh được khen đẹp hơn cả Trần Hiểu. Nhiều khán giả tin rằng trong tương lai cậu nhóc chắc chắn sẽ trở thành nam thần “vạn người mê’ khiến bao thiếu nữ phải mê mẩn. Ảnh: 163

Sau khi ly hôn Trần Hiểu, Trần Nghiên Hy hạn chế hoạt động nghệ thuật, lui về làm kinh doanh và tập trung chăm sóc con trai. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc du lịch, đọc sách, cùng con tham gia các hoạt động trải nghiệm thiên nhiên - 1 lựa chọn sống chậm, đúng với tinh thần chữa lành hậu đổ vỡ.

Tiểu Tinh Tinh hiện đã được hơn 9 tuổi, và trong những năm gần đây, cậu bé luôn là tâm điểm trong các dịp đặc biệt của mẹ. Có thể thấy, dù không còn là 1 gia đình trọn vẹn như trước, nhưng tình yêu thương và sự hiện diện đủ đầy của người mẹ vẫn là chốn an toàn vững chắc cho cậu bé.

Bé Tiểu Tinh Tinh hiện do Trần Nghiên Hy nuôi dưỡng. Ảnh: Sohu

Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy quen nhau khi đóng Dương Quá và Tiểu Long Nữ trong tác phẩm truyền hình gây sốt 1 thời Thần Điêu Đại Hiệp 2014. Trần Hiểu từng cho biết anh yêu thầm Trần Nghiên Hy, theo đuổi cô sau khi phim kết thúc. Năm 2015, nam diễn viên thuê đúc tượng Tiểu Long Nữ để làm quà cầu hôn Trần Nghiên Hy. Cặp sao kết hôn tại Bắc Kinh hồi tháng 7/2016, đón con trai đầu lòng Tiểu Tinh Tinh nửa năm sau đó.

Tưởng chừng sẽ bên nhau mãi mãi, ấy vậy mà cuối cùng Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy lại chia tay nhau theo cách “cơm không lành canh không ngọt”. Theo “đệ nhất paparazzi” Trác Vỹ tiết lộ, sau khi đưa ra yêu cầu ly hôn, Trần Hiểu đã dọn hết đồ đạc, rời nhà đi và còn chặn tất cả các phương thức liên lạc của Trần Nghiên Hy. Nam diễn viên sống ly thân với vợ suốt 1 năm trước khi hoàn thành thủ tục ly hôn, thậm chí chấp nhận không gặp mặt con lấy 1 lần trong suốt thời gian đó. Hiện tại, cậu bé Tiểu Tinh Tinh cũng do Trần Nghiên Hy nuôi dưỡng.

Cuộc hôn nhân của Trần Hiểu với Trần Nghiên Hy không có được cái kết đẹp. Ảnh: 163

Nguồn: 163